إثيوبيا توشك على التخلف عن سداد ديونها السيادية

MENAFN - Al-Borsa News) يُتوقع أن تنضم إثيوبيا إلى زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديون سيادية، حيث قالت الدولة إنها لن تتمكن من سداد فوائد يحل أجل استحقاقها اليوم الإثنين لحملة سنداتها.

قالت وزارة المالية في بيان صدر في ساعة متأخرة يوم الجمعة الماضي، إن الحكومة عقدت الأسبوع الماضي ما وصفتها بأنها محادثات خاصة مع بعض حاملي سنداتها بالعملة الأجنبية، البالغة قيمتها مليار دولار أميركي.

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أخطرت الحكومة مجموعة من حملة السندات بأن وضعها لا يسمح لها بسداد القسيمة، وقيمتها 33 مليون دولار، نظراً للموقف الخارجي الهش للدولة، في ظل الانخفاض الكبير في احتياطيات العملات الأجنبية، ما أثّر في نهاية المطاف على قدرة وزارة المالية على خدمة الديون الخارجية التي اقترب أجل استحقاقها، بحسب البيان.

لا تزال أمام الحكومة فترة سماح قدرها 14 يوماً قبل اعتبارها متعثرة، وفقاً لنشرة إصدار السندات.

لجوء إلى صندوق النقد

تسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض على التزاماتها المالية عبر مبادرة“الإطار المشترك لمجموعة العشرين” التي بدأت تكتسب زخماً بعد التقدم المحرز في إعادة هيكلة ديون زامبيا وغانا.

أمام إثيوبيا فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي سيحددان المعايير المطلوبة من الحكومة لإعادة هيكلة ديونها. وقد حدد الدائنون الرسميون من نادي باريس يوم 31 مارس موعداً نهائياً لعقد اتفاق مع الصندوق، وإلا فإنهم سيعلنون بطلان قرار تعليق خدمة الديون بشكل مؤقت، والذي اتُفق عليه الشهر الماضي.

تتزايد فرص إثيوبيا في إجراء عملية إعادة الهيكلة، بعدما أغلقت سنداتها المقومة بالدولار عند 61.89 سنت للدولار يوم الجمعة الماضي. كانت وكالة التصنيف الائتماني“فيتش” قد ذكرت الشهر الماضي أنها تتوقع أن تسدد الحكومة القسيمة التي يحل أجل استحقاقها اليوم الإثنين.

اقتراح حكومي على حملة السندات

في بيان منفصل، قالت لجنة مؤقتة خاصة من حملة السندات الإثيوبية إنها تعتبر قرار الحكومة عدم السداد“لا داعيَ له” ومؤسف في الوقت ذاته.

كما أفاد بيان وزارة المالية بأن الحكومة الإثيوبية تعتزم عقد مؤتمر مع المستثمرين العالميين في الأسبوع الجاري، ستطرح خلاله اقتراحاً متعلقاً بالسندات الأجنبية قد تشرع في تنفيذه.

وقالت الوزارة إن العرض الذي طرحته الحكومة الإثيوبية على حملة السندات في المحادثات الخاصة تضمن الشروط التالية:

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