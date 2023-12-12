المصري الخليجي يستهدف نمو أرباحه 21% بموازنة 2024

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمد مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، الموازنة التقديرية للعام المقبل 2024.

ويستهدف البنك نمو صافي الأرباح بنسبة 21% عن صافي الربح المتوقع بنهاية العام الجاري 2023.

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وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 70% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 1.05 مليار جنيه، مقارنة بربح 621.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الفوائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 8.59 مليار جنيه، مقارنة بربح 5.92 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2022.

وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة 61.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 312.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 193.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات البنك من الفوائد خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 2.6 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.89 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروع تجديد نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي.

ووافقت الرقابة المالية أيضًا على عقد منهج الأسهم المقرر توقيعه مع المستفيدين من النظام.

يذكر أن البنك المصري الخليجي سجل أرباحا مجمعة بلغت 845.83 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 700.822 مليون في العام السابق له 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة البنك المصري الخليجي، على حساب توزيع الأرباح عن العام الماضي متضمن توزيع شريحة أولى للمساهمين بقيمة 250.25 مليون جنيه، وتوزيع شريحة ثانية للمساهمين بقيمة 128.61 مليون جنيه.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.

وأوضحت العمومية أنه في حال اجتياز البنك نتائج اختبارات التحمل الخاصة بالمصري الخليجي وبعد الاطمئنان لسلامة القاعدة الرأسمالية لمواجهة أي مخاطر اقتصادية قد يمر بها الاقتصاد العالمي، قد يتم دعوة العمومية لعرض مشروع حساب توزيع نقدي لأرباح النصف الثاني من العام المنتي في 31 ديسمبر.

وارتفعت أرباح البنك المصري الخليجي، بنسبة 21% خلال العام الماضي، لتصل 845.8 مليون جنيه، مقابل 700.8 مليون جنيه خلال العام 2021.

وزادت إيرادات الفوائد خلال العام الماضي لتصل إلى 8.23 مليار جنيه، مقابل 7.61 مليار جنيه خلال 2021.

وكانت وافقت لجنة القيد بالبورصة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي، من 453 مليون دولار إلى 499.5 مليون دولار بزيادة قدرها 46.5 مليون دولار.

وتوزع الزيادة على 46.5 مليون سهم (بواقع 0.103 سهم تقريبا لكل سهم اصلى قبل الزيادة) بقيمة اسمية دولار للسهم الواحد تمويلاً من نصيب المساهمين في توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية في 30 يونيو 2022.