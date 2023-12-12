عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى نحو 17 مليار دولار في عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع عجز ميزانية إسرائيل على مدى 12 شهرا بشكل حاد بنسبة 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، ليصل إلى 62.3 مليار شيكل، أي نحو 16.8 مليار دولار.
ورقم العجز هذا، للفترة ما بين ديسمبر 2022 ونوفمبر 2023، يفوق بنسبة 31.99% من العجز الذي تم تسجيله قبل شهر، والذي يشير إلى الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية.
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ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، سجلت ميزانية إسرائيل فائضا قدره 7.5 مليار شيكل بين ديسمبر 2021 ونوفمبر 2022. اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد: ميزانية إسرائيل لعام 2024 ستركز على الحرب
وأشارت الوزارة، إلى أن ارتفاع العجز يرجع إلى زيادة غير طبيعية في النفقات إلى جانب انخفاض في إيرادات الدولة، نتج كلاهما عن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.
وارتفعت نفقات الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر بنسبة 29.56% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.9 مليار شيكل، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 30.3 مليار شيكل، بانخفاض قدره 12.93% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض الاستهلاك والمعاملات العقارية بعد الصراع، إلى جانب التأجيلات والتخفيضات في المدفوعات الضريبية لمساعدة الشركات والأفراد أثناء الصراع.
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