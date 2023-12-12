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عجز ميزانية إسرائيل يرتفع إلى نحو 17 مليار دولار في عام

12/12/2023 7:00:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع عجز ميزانية إسرائيل على مدى 12 شهرا بشكل حاد بنسبة 3.4% من ناتجها المحلي الإجمالي، ليصل إلى 62.3 مليار شيكل، أي نحو 16.8 مليار دولار.

ورقم العجز هذا، للفترة ما بين ديسمبر 2022 ونوفمبر 2023، يفوق بنسبة 31.99% من العجز الذي تم تسجيله قبل شهر، والذي يشير إلى الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023، حسبما ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية.

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ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، سجلت ميزانية إسرائيل فائضا قدره 7.5 مليار شيكل بين ديسمبر 2021 ونوفمبر 2022.

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وأشارت الوزارة، إلى أن ارتفاع العجز يرجع إلى زيادة غير طبيعية في النفقات إلى جانب انخفاض في إيرادات الدولة، نتج كلاهما عن الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.

وارتفعت نفقات الحكومة الإسرائيلية في نوفمبر بنسبة 29.56% على أساس سنوي، لتصل إلى 46.9 مليار شيكل، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 30.3 مليار شيكل، بانخفاض قدره 12.93% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى الانخفاض في الإيرادات إلى انخفاض الاستهلاك والمعاملات العقارية بعد الصراع، إلى جانب التأجيلات والتخفيضات في المدفوعات الضريبية لمساعدة الشركات والأفراد أثناء الصراع.

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