الأربعاء.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بأرض المعارض في القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم 3 و4 و5 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من بعد غد الأربعاء، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بالعمارة رقم 79، يوم الأربعاء 13/12/2023.

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ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 14/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 17/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 18/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 19/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 133، يوم الأربعاء 20/12/2023.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 24/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 25/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 155، يوم الثلاثاء 26/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 27/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأحد 31/12/2023.

ووحدات العمارة رقم 163، يوم الإثنين 1/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 164، يوم الثلاثاء 2/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 161، يوم الأربعاء 3/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 165، يوم الإثنين 8/1/2024.

ووحدات العمارة رقم 160، يوم الثلاثاء 9/1/2024.