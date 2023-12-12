الأربعاء.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بأرض المعارض في القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن تسليم دفعة جديدة من عمارات مشروع سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة (منطقة أرض المعارض – المنطقة الأولى)، لمسلسل رقم 3 و4 و5 المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 لجميع المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتباراً من بعد غد الأربعاء، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات سكن مصر بالعمارة رقم 79، يوم الأربعاء 13/12/2023.
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ووحدات العمارة رقم 80، يوم الخميس 14/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 81، يوم الأحد 17/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 18/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 19/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 133، يوم الأربعاء 20/12/2023.
وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 24/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 25/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 155، يوم الثلاثاء 26/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 148، يوم الأربعاء 27/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 162، يوم الأحد 31/12/2023.
ووحدات العمارة رقم 163، يوم الإثنين 1/1/2024.
ووحدات العمارة رقم 164، يوم الثلاثاء 2/1/2024.
ووحدات العمارة رقم 161، يوم الأربعاء 3/1/2024.
ووحدات العمارة رقم 165، يوم الإثنين 8/1/2024.
ووحدات العمارة رقم 160، يوم الثلاثاء 9/1/2024.
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