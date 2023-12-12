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التضخم الأساسى يتراجع إلى 34.6% فى نوفمبر على أساس سنوى

12/12/2023 7:00:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى إلى 35.9% على أساس سنوى مقابل 38.1% فى أكتوبر الماضى، فيما تراجع على أساس شهرى إلى 1% مقابل 1.8% فى أكتوبر.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام فى المدن إلى 34.6% في نوفمبر 2023 مقابل 35.8% في أكتوبر 2023.

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وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم العام لإجمالى الجمهورية إلى 36.4% لنوفمبر الماضى، مقارنة بـ 38.5% لأكتوبر الماضى.

وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالى الجمهورية 0.9% فى شهر نوفمبر 2023 مقابل 1.2% لشهر أكتوبر 2023.

التضخم الأساسى يتراجع إلى 34.6% فى نوفمبر على أساس سنوى

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