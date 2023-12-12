أيباج تدرس التوسع فى ليبيا والعراق خلال الفترة المقبلة

كشف عبدالله السادة، العضو المنتدب لشركة“أيباج”، الوكيل الرسمى لشركة ويسترن يونيون العالمية فى مصر، إن الشركة تدرس لدخول أسواق جديدة هى ليبيا والعراق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأوضاع فى العراق تحسنت بشكل كبير وأن ليبيا فى طريقها للتعافى وكلاهما يمثل سوقًا واعدةً للتحويلات، وهو ما عكسته تحويلات العملاء خلال العام الحالي.

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ولفت السادة إلى أنه رغم انخفاض التحويلات الرسمية على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن نشاط التحويلات الواردة لشركة“أيباج” فى زيادة مطردة حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة 27% بنهاية العام الحالى لتتجاوز 2.1 مليار دولار عبر 3 ملايين تحويل مقابل 1.65 مليار دولار فى 2022.

وأشار إلى أنه حتى أكتوبر الماضى كانت التحويلات قد وصلت بالفعل لـ 1.8 مليار دولار.

أرجع نمو حجم أعمال شركة“أيباج” رغم تراجع السوق إلى كونها شركة متخصصة فى تحويل الأموال، لديها الخبرة والمعرفة الكافية لتقديم خدمة بشكل سريع وميسر للعميل، بجانب عملها على مدار 7 أيام فى الأسبوع، ولأوقات متأخرة من المساء أيضًا، تصل إلى العاشرة مساءً فى التوقيت الصيفى والتاسعة مساءً فى التوقيت الشتوي، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لكثير من العملاء.

وذكر السادة أن أى منافسة تُثرى السوق وتنمو بحجمه تعود بالنفع على الشركات العاملة به، متوقعاً أن يسهم دخول لاعبين جدد من شركات التكنولوجيا المالية فى نمو سوق التحويلات لمصر، التى تعد خامس أكبر مُتلقى للتحويلات فى العالم بحسب بيانات البنك الدولى لعام 2021.

وتابع أن نشاط الشركة نشاط مجتمعى قبل أن يكون نشاطًا هادفًا للربح، وتأثيره الكبير على الاقتصاد القومى يعود بالفائدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة حجم الموارد الدولارية فى الجهاز المصرفي.

وكشف أن الشركة ضخت استثمارات كبيرة فى البنية التكنولوجية منذ السنة الماضية، ومن المستهدف إطلاق تطبيقها الرقمى خلال الربع الأول من العام المقبل بما يساعد فى زيادة نسبة التحويلات الرقمية.

أضاف أن التطبيق سيتيح إضافة التحويل وصرفه من أى فرع قريب فى مرحلته الأولى، أو تحويله إلى الحساب البنكى أو إضافته إلى المحفظة الإلكترونية فى المرحلة الثانية للتطبيق، وهو ما يخلق تسهيلًا كبيرًا للعملاء ويوفرً لهم وقتهم والمجهود.

ولفت إلى أنه يجب النظر للعميل المُتلقى للتحويلات ليس فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يجب الوضع فى الاعتبار احتياجاته وتفضيلاته ومساعدته على تلبيتها سواء عبر تسهيل الحصول على تمويلات أو دفع خدمات أو الحصول على مكافآت تحفزه على استخدام قنوات التحويل الرسمية، وهو ما ستساعد التقنيات الرقمية فى تسهيل تقديمه.

وكشف أن الشركة تمول استثمارات البنية التحتية الرقمية وتوسعاتها من خلال حقوق المساهمين إذ إنها يساهم فيها أكبر ثلاثة بنوك قومية فى السوق المحلي.

عن بروتوكول التعاون الذى عقدته“أيباج” مؤخرًا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضح الساده أن هذا التعاون يهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات التى تواجه اللاجئين فى مصر؛ حيث يستطيع اللاجئ الذى لا يستطيع استلام أمواله من خلال المؤسسات المالية أن يفعل ذلك بكل سهولة وسرعة وأمان من خلال فروع“أيباج” المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية عن طريق استخدام بطاقة التسجيل الصادرة عن المفوضية وإقامة سارية ووفقاً لقواعد البنك المركزى المصرى فيما يخص صرف الحوالات الواردة.

وأكد أنه تم ذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية على المستندات اللازمة لصرف التحويلات الخاصة باللاجئين من خلال شبكة خدمات موثوقة وسريعة وآمنة تضم 38 فرعاً فى جميع أنحاء مصر.

وأشار إلى أن تلك السوق كبيرة إذ بلغ عدد اللاجئين 410 آلاف لاجئ بنهاية أكتوبر بحسب بيانات المفوضية، وتسعى الشركة للوصول لحصة سوقية لا تقل عن 30% من تلك السوق.