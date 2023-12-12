أيباج تدرس التوسع فى ليبيا والعراق خلال الفترة المقبلة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 2.1 مليار دولار توقعات متوقعة خلال 2023 عبر 3 ملايين تحويل
كشف عبدالله السادة، العضو المنتدب لشركة“أيباج”، الوكيل الرسمى لشركة ويسترن يونيون العالمية فى مصر، إن الشركة تدرس لدخول أسواق جديدة هى ليبيا والعراق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الأوضاع فى العراق تحسنت بشكل كبير وأن ليبيا فى طريقها للتعافى وكلاهما يمثل سوقًا واعدةً للتحويلات، وهو ما عكسته تحويلات العملاء خلال العام الحالي.
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ولفت السادة إلى أنه رغم انخفاض التحويلات الرسمية على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أن نشاط التحويلات الواردة لشركة“أيباج” فى زيادة مطردة حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة 27% بنهاية العام الحالى لتتجاوز 2.1 مليار دولار عبر 3 ملايين تحويل مقابل 1.65 مليار دولار فى 2022.
وأشار إلى أنه حتى أكتوبر الماضى كانت التحويلات قد وصلت بالفعل لـ 1.8 مليار دولار.
أرجع نمو حجم أعمال شركة“أيباج” رغم تراجع السوق إلى كونها شركة متخصصة فى تحويل الأموال، لديها الخبرة والمعرفة الكافية لتقديم خدمة بشكل سريع وميسر للعميل، بجانب عملها على مدار 7 أيام فى الأسبوع، ولأوقات متأخرة من المساء أيضًا، تصل إلى العاشرة مساءً فى التوقيت الصيفى والتاسعة مساءً فى التوقيت الشتوي، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا لكثير من العملاء. اقرأ أيضا:“أيباج” تستهدف 21% نموًا فى التحويلات خلال 2023
وذكر السادة أن أى منافسة تُثرى السوق وتنمو بحجمه تعود بالنفع على الشركات العاملة به، متوقعاً أن يسهم دخول لاعبين جدد من شركات التكنولوجيا المالية فى نمو سوق التحويلات لمصر، التى تعد خامس أكبر مُتلقى للتحويلات فى العالم بحسب بيانات البنك الدولى لعام 2021.
وتابع أن نشاط الشركة نشاط مجتمعى قبل أن يكون نشاطًا هادفًا للربح، وتأثيره الكبير على الاقتصاد القومى يعود بالفائدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة حجم الموارد الدولارية فى الجهاز المصرفي. “أيباج” تعتزم إطلاق التطبيق الإلكترونى فى الربع الأول من 2024
وكشف أن الشركة ضخت استثمارات كبيرة فى البنية التكنولوجية منذ السنة الماضية، ومن المستهدف إطلاق تطبيقها الرقمى خلال الربع الأول من العام المقبل بما يساعد فى زيادة نسبة التحويلات الرقمية.
أضاف أن التطبيق سيتيح إضافة التحويل وصرفه من أى فرع قريب فى مرحلته الأولى، أو تحويله إلى الحساب البنكى أو إضافته إلى المحفظة الإلكترونية فى المرحلة الثانية للتطبيق، وهو ما يخلق تسهيلًا كبيرًا للعملاء ويوفرً لهم وقتهم والمجهود.
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ولفت إلى أنه يجب النظر للعميل المُتلقى للتحويلات ليس فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يجب الوضع فى الاعتبار احتياجاته وتفضيلاته ومساعدته على تلبيتها سواء عبر تسهيل الحصول على تمويلات أو دفع خدمات أو الحصول على مكافآت تحفزه على استخدام قنوات التحويل الرسمية، وهو ما ستساعد التقنيات الرقمية فى تسهيل تقديمه.
وكشف أن الشركة تمول استثمارات البنية التحتية الرقمية وتوسعاتها من خلال حقوق المساهمين إذ إنها يساهم فيها أكبر ثلاثة بنوك قومية فى السوق المحلي. اقرأ أيضا: 7% ارتفاعًا فى تحويلات المصريين بالخارج عبر“أيباج” خلال 2022
عن بروتوكول التعاون الذى عقدته“أيباج” مؤخرًا مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضح الساده أن هذا التعاون يهدف إلى تذليل العقبات والصعوبات التى تواجه اللاجئين فى مصر؛ حيث يستطيع اللاجئ الذى لا يستطيع استلام أمواله من خلال المؤسسات المالية أن يفعل ذلك بكل سهولة وسرعة وأمان من خلال فروع“أيباج” المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية عن طريق استخدام بطاقة التسجيل الصادرة عن المفوضية وإقامة سارية ووفقاً لقواعد البنك المركزى المصرى فيما يخص صرف الحوالات الواردة.
وأكد أنه تم ذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية على المستندات اللازمة لصرف التحويلات الخاصة باللاجئين من خلال شبكة خدمات موثوقة وسريعة وآمنة تضم 38 فرعاً فى جميع أنحاء مصر.
وأشار إلى أن تلك السوق كبيرة إذ بلغ عدد اللاجئين 410 آلاف لاجئ بنهاية أكتوبر بحسب بيانات المفوضية، وتسعى الشركة للوصول لحصة سوقية لا تقل عن 30% من تلك السوق.
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