البنوك والشركات تسعى لإتاحة التوقيع الإلكترونى للأفراد

تستعد شركات تقديم خدمات التوقيع الإلكترونى من خلال تعاونها مع البنوك وشركات الدفع الإلكترونى لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمة التى حصلت على الضوء الأخضر فى التعاملات المالية مع نص قانون البنوك الجديد عليها.

قال أحمد تيسير مُدير خدمات الختم والتوقيع الإلكترونى فى شركة ((فيكسد مصر)) ، إن الشركة تستهدف التوسع فى خدماتها خلال الفترة المقبلة، خاصة حال السماح للبنوك باستخدام التوقيع الإلكترونى فى تعاملات مع العملاء والجهات خلال الفترة المقبلة وهو بالفعل مُطبق فى التعاملات الداخلية لدى بعض البنوك.

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وأضاف أنه مع خطة الحكومة لتسريع وتيرة التحول الرقمى، تتضاعف فرص نمو أعداد العملاء من الأفراد والشركات، مع زيادة عدد الجهات التى أصبحت تتطلب الختم والتوقيع الالكترونى، مثل تطبيق“نافذة” الإلكترونى الخاص بالمستوردين، والفاتورة الإلكترونية والمحكمة الاقتصادية.

وذكر أن إلزام العاملين بالنظام الحر بتقديم إقرارات ضريبية، سيُساهم فى زيادة الطلب على الخدمة.

وأشار إلى أن الشركة تُصدر خدماتها للسوق الخليجى من خلال مشروعات مع الحكومات أو المؤسسات الكبرى، وتسعى للتواجد فى الأسواق الأفريقية خلال العام المقبل.

ووقعت شركة ((فيكسد مصر))، لخدمات التحول الرقمى وأمن المعلومات بروتوكول تعاون مع شركة ((أمان))، لإتاحة خدمات التوقيع الإلكترونى داخل 15 فرعا لأمان كمرحلة أولى على أن يتم التوسع في معظم الفروع خلال الفترة المقبلة، وذلك امتدادا لتعاونها مع فروع شركة اتصالات فى 6 محافظات.

ولفت تيسير إلى أن الشركة فعلت البصمة الزمنية خدمة ((البصمة الزمنية))، وهى خدمة تساعد على تحقيق المزيد من الفعالية والدقة فى الإجراءات الإدارية والقانونية، وهى أداة تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكتروني لمنع تغيير البيانات دون اكتشافها وإسنادها الى مصدر زمنى دقيق معتمد قانونيا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجمعية المنظمة لخدمة التوقيع الإلكترونى.

وقال حسين الرفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن إطلاق خدمة إعرف عميلك إلكترونيًا قد يتبعها التوقيع الرقمى فى مرحلة لاحقة، إذ أنها طريقة آمنة لتنفيذ التوقيعات الإلكترونية.

أوضح أن هناك فرقا بين التوقيعات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية، إذ تعد الأولى أكثر أمانًا، وأقل عرضة للتغيير لأنها تقوم بتشفير المستند، وتضمين المعلومات بشكل دائم، ويتم إبطال التوقيع الرقمى إذا حاول المستخدم تعديل المستند.

وقال الرفاعى إنه مع استكمال المشاريع التى يعمل البنك المركزى عليها، والتى تشمل الادخار والإقراض الرقمى، ووضع القواعد الخاصة بإنشاء البنوك الرقمية، مع إطلاق خدمة التوقيع الإلكترونى سيؤدى ذلك إلى سرعة ظهور البنوك الرقمية بالسوق المصرفى.

وقال ماجد فهمى، الرئيس الأسبق لبنك التنمية الصناعية، إن خطوات التحول الرقمى تسير بوتيرة أسرع خلال السنوات القليلة، ما يجعل هناك حاجة لخدمات مثل التوقيع الالكترونى.



وأضاف فهمى، أن التوقيع الإلكترونى سيتطلب معايير أمان قوية لأنه سيكون تغييرا دقيقا وحساسا فى تعاملات العملاء مع البنوك، ولكنه مهم جدا.



وأوضح أن تطبيق“انستاباى” والنجاح الذى أحرزه فى جلب مختلف فئات المجتمع للاستفادة منه، قطع شوطًا فى تقبل تلك الفئات للقنوات الرقمية، وكذلك فى تعامل الأفراد مع المنظومة المصرفية.

وحصلت شركة فيكسيد-مصر على رخصة مزاولة التوقيع الإلكترونى فى 2021، من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فيما حصل بنك القاهرة على أول رخصة لتفعيل التوقيع الإلكترونى فى القطاع المصرفى.