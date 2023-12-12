فيزا تسعى لتسريع الانتقال للمدفوعات عبر منهج شبكة الشبكات

(MENAFN
- Al-Borsa News) دعم رائدات ورواد الأعمال ماديًا وفنيًا لتسريع خطوات الرقمنة
تعمل شركة فيزا لتسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية وخلق منهج شبكة الشبكات من خلال تيسير المدفوعات المُسدَدة من شخص إلى شخص، ومن الشركة التجارية إلى المُستهلك، والمُعاملات بين الشركات، والمدفوعات بين الشركة إلى الشركة الصغيرة، ومن الحكومة إلى المُستهلك، بحسب ما قالته ملك البابا، المدير العام للشركة.
أضافت البابا فى حوار لـ”البورصة” أن شركة“فيزا للمدفوعات الرقمية – مصر”
تستهدف تعظيم أعمالها ومشروعاتها فى السوق المصرى، من خلال دعم التحول الرقمى فى مصر والوصول إلى اقتصاد غير نقدى، خاصة أن الشركة تتوقع نمو أسرع فى الاعتماد على طرق السداد الرقمية بشكل أسرع خلال الأعوام المُقبلة فى مصر وكذلك منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان.
موضوعات متعلقة
هل تتحول ملكية مطار هيثرو إلى السعودية؟ 1.7 مليار دولار استثمارات صناعية جذبتها“اقتصادية قناة السويس” العام الجارى “تطوير مصر” تخطط للتوسع فى شراكاتها التنموية لتطبيق معايير الاستدامة على هامش“COP28”
وقالت إن خطة الشركة تستهدف دعم التُجار المحليين فى تحولُهم إلى المعاملات الرقمية، من خلال طرح خدمات رقمية جديدة فى منطقة شمال إفريقيا وأبرزها، النقر على الهاتف – Tap-to-Phone، أحد حلول القبول الهاتفية منخفضة التكلفة التى تُساعد الشركات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم على قبول المدفوعات اللاتلامسية بتكلفة منخفضة.
وذكرت أن الشركة تستهدف استحداث تلك الخدمة فى مصر منطقة شمال إفريقيا، بعد استحداثها فى لبنان والأردن.
وأضافت البابا، أن الخدمة الثانية المستهدف إطلاقها فى ومصر وشمال إفريقيا، هى التأهيل السريع للتُجار والتى تم تشغيلها بالفعل فى دولة الإمارات، وتتيح الخدمة الاستحواذ الرقمى وتأهيل الشركات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال السماح لها في التسجيل مُباشرة لدى الجهة المستقبلة للمدفوعات لقبول المدفوعات الرقمية من عملائها فى المتجر / نقطة البيع أو إلكترونيًا فى أقل من سبعة أيام عمل. اقرأ أيضا:“فيزا للمدفوعات” تطلق بطاقات الهاتف المحمول بمصر مطلع 2024
وتعمل فيزا على إطلاق حزمة جديدة للمؤسسات المصدرة للحسابات لتمكين حاملى البطاقات من الانخراط فى سلوكيات الاستهلاك المُستدام، وسيتم إطلاقها فى أوروبا كمرحلة أولى فى أوروبا، ثُم طرحها عالميًا خلال العام المُقبل إلى عُملاء شركة فيزا.
وحول المسؤولية المجتمعية لشركة فيزا، تم طرح منصة المهارات العملية للأعمال والمعروفة Practical Business skills ، وهى منصة رقمية عالمية تقدم مصادر تعليمية مجانية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال فى اتخاذ القرار.
بالإضافة إلى مبادرة” فيزا فى كل مكان”، وهى برنامج ابتكار عالمى مفتوح يعمل على تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بمنصة عالمية لعرض منتجات السداد وحتى التاريخ الماثل، وقدم البرنامج المساعدة للشركات الناشئة فى أكثر من 100 دولة، بإجمالى تمويل يصل يزيد عن 16 مليار دولار وهو ما يعد حلًا لأكبر تحدى واجهه رواد الأعمال فى المراحل الأولى.
وبنهاية 2022، أعدت الشركة برنامج معد خصيصًا لمصر، وكانت المسابقة بالشراكة مع شركة“Fintech Egypt”، وهى مبادرة من البنك المركزى المصرى اقرأ أيضا:“أبو ظبى الإسلامى مصر” يتعاون مع“فيزا” لتعزيز قنوات الدفع الرقمى
وحول خطط الشركة لتمكين ودعم المرأة، تعاونت كُل من شركة فيزا والبنك التجاري الدولي مصر لإعادة برنامج“She's Next” إلى مصر بهدف تمكين رائدات الأعمال، تسهيل التحول الرقمى للشركات المملوكة للنساء.
ويمنح البرنامج دعمًا ماليًا من خلال منحة بقيمة 10 آلاف دولار لـ 3 فائزات فى الدورة الثانية للمبادرة بالإضافة للدعم الفنى، لرائدات الأعمال لتحقيق النجاح في مشهد الأعمال الرقمية.
ويعد برنامج“She's Next” دعمًا من شركة فيزا لدعم رقمنة الشركات المملوكة للنساء، ويشتمل على إطلاق أول مؤشر رقمنة من فيزا للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.
وأعربت غالبية المتقدمات إلى البرنامج عن عزمهن تنفيذ التحول الرقمي في أعمالهن. وفي إطار الدراسة الاستقصائية التي أجرتها فيزا لرائدات الأعمال في مصر.
وبناءً على مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أقرت الغالبية العظمى منهن، و97% بالأهمية المتزايدة للرقمنة في بيئة الأعمال اليوم.
وكشفت الدراسة أيضًا أن 68% من رائدات الأعمال في مصر يؤيدن انتقال الأعمال إلى وسائل الدفع غير النقدية بدلاً من الاعتماد الكلي على الدفع النقدي. والجدير بالذكر أن أكثر من ثلث المشاركات حوالى 35% وجدن صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ التحول الرقمى.
وستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمًا استشاريًا فرديًا للمتأهلات العشرين للتصفيات النهائية، حيث توفر لهن التوجيه وتمدهن بالأفكار التي تساهم في تعزيز أعمالهن واستراتيجياتهن المالية.
MENAFN12122023000202011048ID1107579603