فيزا تسعى لتسريع الانتقال للمدفوعات عبر منهج شبكة الشبكات

تعمل شركة فيزا لتسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية وخلق منهج شبكة الشبكات من خلال تيسير المدفوعات المُسدَدة من شخص إلى شخص، ومن الشركة التجارية إلى المُستهلك، والمُعاملات بين الشركات، والمدفوعات بين الشركة إلى الشركة الصغيرة، ومن الحكومة إلى المُستهلك، بحسب ما قالته ملك البابا، المدير العام للشركة.

أضافت البابا فى حوار لـ”البورصة” أن شركة“فيزا للمدفوعات الرقمية – مصر”

تستهدف تعظيم أعمالها ومشروعاتها فى السوق المصرى، من خلال دعم التحول الرقمى فى مصر والوصول إلى اقتصاد غير نقدى، خاصة أن الشركة تتوقع نمو أسرع فى الاعتماد على طرق السداد الرقمية بشكل أسرع خلال الأعوام المُقبلة فى مصر وكذلك منطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام وباكستان.

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وقالت إن خطة الشركة تستهدف دعم التُجار المحليين فى تحولُهم إلى المعاملات الرقمية، من خلال طرح خدمات رقمية جديدة فى منطقة شمال إفريقيا وأبرزها، النقر على الهاتف – Tap-to-Phone، أحد حلول القبول الهاتفية منخفضة التكلفة التى تُساعد الشركات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم على قبول المدفوعات اللاتلامسية بتكلفة منخفضة.

وذكرت أن الشركة تستهدف استحداث تلك الخدمة فى مصر منطقة شمال إفريقيا، بعد استحداثها فى لبنان والأردن.

وأضافت البابا، أن الخدمة الثانية المستهدف إطلاقها فى ومصر وشمال إفريقيا، هى التأهيل السريع للتُجار والتى تم تشغيلها بالفعل فى دولة الإمارات، وتتيح الخدمة الاستحواذ الرقمى وتأهيل الشركات التجارية صغيرة ومتوسطة الحجم من خلال السماح لها في التسجيل مُباشرة لدى الجهة المستقبلة للمدفوعات لقبول المدفوعات الرقمية من عملائها فى المتجر / نقطة البيع أو إلكترونيًا فى أقل من سبعة أيام عمل.

وتعمل فيزا على إطلاق حزمة جديدة للمؤسسات المصدرة للحسابات لتمكين حاملى البطاقات من الانخراط فى سلوكيات الاستهلاك المُستدام، وسيتم إطلاقها فى أوروبا كمرحلة أولى فى أوروبا، ثُم طرحها عالميًا خلال العام المُقبل إلى عُملاء شركة فيزا.

وحول المسؤولية المجتمعية لشركة فيزا، تم طرح منصة المهارات العملية للأعمال والمعروفة Practical Business skills ، وهى منصة رقمية عالمية تقدم مصادر تعليمية مجانية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال فى اتخاذ القرار.

بالإضافة إلى مبادرة” فيزا فى كل مكان”، وهى برنامج ابتكار عالمى مفتوح يعمل على تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بمنصة عالمية لعرض منتجات السداد وحتى التاريخ الماثل، وقدم البرنامج المساعدة للشركات الناشئة فى أكثر من 100 دولة، بإجمالى تمويل يصل يزيد عن 16 مليار دولار وهو ما يعد حلًا لأكبر تحدى واجهه رواد الأعمال فى المراحل الأولى.

وبنهاية 2022، أعدت الشركة برنامج معد خصيصًا لمصر، وكانت المسابقة بالشراكة مع شركة“Fintech Egypt”، وهى مبادرة من البنك المركزى المصرى

وحول خطط الشركة لتمكين ودعم المرأة، تعاونت كُل من شركة فيزا والبنك التجاري الدولي مصر لإعادة برنامج“She's Next” إلى مصر بهدف تمكين رائدات الأعمال، تسهيل التحول الرقمى للشركات المملوكة للنساء.

ويمنح البرنامج دعمًا ماليًا من خلال منحة بقيمة 10 آلاف دولار لـ 3 فائزات فى الدورة الثانية للمبادرة بالإضافة للدعم الفنى، لرائدات الأعمال لتحقيق النجاح في مشهد الأعمال الرقمية.

ويعد برنامج“She's Next” دعمًا من شركة فيزا لدعم رقمنة الشركات المملوكة للنساء، ويشتمل على إطلاق أول مؤشر رقمنة من فيزا للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء.

وأعربت غالبية المتقدمات إلى البرنامج عن عزمهن تنفيذ التحول الرقمي في أعمالهن. وفي إطار الدراسة الاستقصائية التي أجرتها فيزا لرائدات الأعمال في مصر.

وبناءً على مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أقرت الغالبية العظمى منهن، و97% بالأهمية المتزايدة للرقمنة في بيئة الأعمال اليوم.

وكشفت الدراسة أيضًا أن 68% من رائدات الأعمال في مصر يؤيدن انتقال الأعمال إلى وسائل الدفع غير النقدية بدلاً من الاعتماد الكلي على الدفع النقدي. والجدير بالذكر أن أكثر من ثلث المشاركات حوالى 35% وجدن صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ التحول الرقمى.

وستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمًا استشاريًا فرديًا للمتأهلات العشرين للتصفيات النهائية، حيث توفر لهن التوجيه وتمدهن بالأفكار التي تساهم في تعزيز أعمالهن واستراتيجياتهن المالية.