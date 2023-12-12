Tuesday, 12 December 2023 06:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مؤشر نيكي يرتفع عقب صدور بيانات تضخم أسعار الجملة

12/12/2023 7:00:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر“نيكي” الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار الجملة بوتيرة حادة في نوفمبر، وسط تزايد التكهنات حول توقيت إنهاء بنك اليابان إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.16% إلى 32843 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.23% إلى 2353 نقطة.

موضوعات متعلقة تداول السعودية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنجن لتعزيز سبل التعاون اكتتاب mbc السعودية يجذب 54.5 مليار ريال من المؤسسات ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد صدور بيانات سوق العمل البريطاني

وأوضحت بيانات صدرت عن بنك اليابان اليوم، زيادة أسعار السلع المتبادلة بين الشركات (أسعار الجملة) بنسبة 0.3% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادتها بنسبة 0.9% في أكتوبر، لتستمر في التباطؤ للشهر الحادي عشر على التوالي، لتؤكد البيانات وجهة نظر المصرف المركزي بأن التضخم الناجم عن زيادة أسعار السلع الأساسية سوف ينخفض تدريجياً، ويتحول تركيز السوق إلى مدى كفاية الطلب المحلي للبدء في إنهاء برنامج التيسير النقدي.

وحقق سهم صانعة أشباه الموصلات“رينيساس إلكترونيكس – Renesas Electronics” الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي” اليوم، ليرتفع بنسبة 5.82%، يليه سهم“سكرين هولدنجز” بارتفاع بلغ 3.69%.


Source:

MENAFN12122023000202011048ID1107579601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث