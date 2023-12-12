مؤشر نيكي يرتفع عقب صدور بيانات تضخم أسعار الجملة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر“نيكي” الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار الجملة بوتيرة حادة في نوفمبر، وسط تزايد التكهنات حول توقيت إنهاء بنك اليابان إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير.
وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.16% إلى 32843 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.23% إلى 2353 نقطة.
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وأوضحت بيانات صدرت عن بنك اليابان اليوم، زيادة أسعار السلع المتبادلة بين الشركات (أسعار الجملة) بنسبة 0.3% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادتها بنسبة 0.9% في أكتوبر، لتستمر في التباطؤ للشهر الحادي عشر على التوالي، لتؤكد البيانات وجهة نظر المصرف المركزي بأن التضخم الناجم عن زيادة أسعار السلع الأساسية سوف ينخفض تدريجياً، ويتحول تركيز السوق إلى مدى كفاية الطلب المحلي للبدء في إنهاء برنامج التيسير النقدي.
وحقق سهم صانعة أشباه الموصلات“رينيساس إلكترونيكس – Renesas Electronics” الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي” اليوم، ليرتفع بنسبة 5.82%، يليه سهم“سكرين هولدنجز” بارتفاع بلغ 3.69%.
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