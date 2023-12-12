مؤشر نيكي يرتفع عقب صدور بيانات تضخم أسعار الجملة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر“نيكي” الياباني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار الجملة بوتيرة حادة في نوفمبر، وسط تزايد التكهنات حول توقيت إنهاء بنك اليابان إجراءات السياسة النقدية شديدة التيسير.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 0.16% إلى 32843 نقطة، بينما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.23% إلى 2353 نقطة.

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وأوضحت بيانات صدرت عن بنك اليابان اليوم، زيادة أسعار السلع المتبادلة بين الشركات (أسعار الجملة) بنسبة 0.3% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادتها بنسبة 0.9% في أكتوبر، لتستمر في التباطؤ للشهر الحادي عشر على التوالي، لتؤكد البيانات وجهة نظر المصرف المركزي بأن التضخم الناجم عن زيادة أسعار السلع الأساسية سوف ينخفض تدريجياً، ويتحول تركيز السوق إلى مدى كفاية الطلب المحلي للبدء في إنهاء برنامج التيسير النقدي.

وحقق سهم صانعة أشباه الموصلات“رينيساس إلكترونيكس – Renesas Electronics” الأداء الأفضل ضمن مؤشر“نيكي” اليوم، ليرتفع بنسبة 5.82%، يليه سهم“سكرين هولدنجز” بارتفاع بلغ 3.69%.





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