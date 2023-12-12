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اتحاد صناعي يتوقع ارتفاعا 3% لمبيعات سوق السيارات الصينية في 2024

12/12/2023 7:00:21 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقع اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين يوم الاثنين أن تصل مبيعات السيارات في الصين إلى حوالي 31 مليون وحدة في 2024، بزيادة ثلاثة بالمئة عن 2023.

وأشارت تقديرات الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركاب 3.1% إلى 26.8 مليون وحدة العام المقبل، في تباطؤ من زيادة 10.3% هذا العام.

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وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة من المقرر أن تتراجع أيضا مع نمو 20% في 2024 مقابل قفزة 36.5% في 2023، بينما من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات إلى حوالي 5.5 مليون من 4.8 مليون هذا العام.

وقال شو هاي دونغ المسؤول الكبير في الاتحاد إن سوق السيارات ستواجه تحديات من تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات في 2024.


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MENAFN12122023000202011048ID1107579600

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