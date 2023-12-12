اتحاد صناعي يتوقع ارتفاعا 3% لمبيعات سوق السيارات الصينية في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع اتحاد شركات صناعة السيارات في الصين يوم الاثنين أن تصل مبيعات السيارات في الصين إلى حوالي 31 مليون وحدة في 2024، بزيادة ثلاثة بالمئة عن 2023.
وأشارت تقديرات الاتحاد إلى أنه من المتوقع أن ترتفع مبيعات سيارات الركاب 3.1% إلى 26.8 مليون وحدة العام المقبل، في تباطؤ من زيادة 10.3% هذا العام.
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وأظهرت البيانات أن مبيعات سيارات الطاقة الجديدة من المقرر أن تتراجع أيضا مع نمو 20% في 2024 مقابل قفزة 36.5% في 2023، بينما من المتوقع أن ترتفع صادرات السيارات إلى حوالي 5.5 مليون من 4.8 مليون هذا العام.
وقال شو هاي دونغ المسؤول الكبير في الاتحاد إن سوق السيارات ستواجه تحديات من تقلص الطلب وصدمات العرض وضعف التوقعات في 2024.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579600
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