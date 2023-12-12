الفترة الرئاسية المقبلة.. مطالب مجتمع الأعمال وسط التحديات الاقتصادية

أجمع عدد من المستثمرين فى قطاعات اقتصادية مختلفة، على أن هناك عدة مطالب ينبغى أن تكون فى مقدمة أجندة الفترة الرئاسية الجديدة مثل تدبير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة القرارات المعرقلة لنمو القطاعات وتكثيف اجتماعات الحكومة مع منظمات الأعمال.

وطالب المستثمرون بضرورة الإجابة على التساؤلات الملحة لمجتمع الأعمال خلال الفترة الرئاسية المقبلة وأبرزها طبيعة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة؟ وميعاد التعويم المرتقب؟ ومتى سيستقر الجنيه عند القيمة الحقيقية؟.

موضوعاتالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد يسعى لتوفير فرص عمل للشركات المصرية بالخارج “الأولى للتمويل العقارى” تستهدف 180 مليون جنيه أرباحًا بـ2024 “ماجد الفطيم” تستهدف استثمارات بين 450 و550 مليون جنيه بمصر حتى 2025

قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الوضع المالى الاقتصادى للدولة بصورة عامة يؤثر على القطاع الصناعى، وعلى الرئيس الجديد تحقيق الاستقرار المالى من خلال وضع رؤية محددة وواضحة.

تابع أن القطاع الصناعى لديه آليات مختلفة عن القطاع التجارى، ولابد من السعى نحو الاستقرار المالى لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ما يساهم فى دعم حركة التصنيع والإنتاج والتصدير وتحفيز المستثمرين على تنفذ توسعات جديدة.

استكمل: يسيطر الآن على مجتمع الأعمال تساؤلات كبيرة أبرزها حول إمكانية تنفيذ تعويم للجنيه أم لا خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن جميع المستثمرين ليس لديهم مانع من معالجة أزمة الدولار بأى طريقة.

أوضح على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن وجود سياسات اقتصادية جاذبة للاستثمار مع وضع محفزات تتماشى مع الأحداث الإقليمية والعالمية بات ضروريًا خلال الفترة الرئاسية المقبلة.

لفت إلى وجود تحدى كبير يواجه الحكومة الجديدة يتمثل فى أن دولا بمنطقة الشرق الأوسط أصبحت جاذبة للاستثمارات الصناعية وعلى الحكومة المصرية مواكبة ذلك.

أضاف عيسى أن تقييد التضخم خلال الفترة المقبلة يساهم فى تحسين حركة البيع والشراء ويحمى الطبقات الاجتماعية.

تابع أن ضرورة العمل كمجموعة اقتصادية متكاملة وليس كأفراد أو قطاعات يحقق الطموحات الاقتصادية المستهدفة.

قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد أخطر جميع الغرف الصناعية بإعداد مذكرة بالمطالب والحوافز التى يحتاجها كل قطاع لضمها فى مذكرة رسمية وإرسالها إلى الرئيس فى الفترة الرئاسية المقبلة.

أضاف أن أزمة الدولار تعد التحدى الأول الذى ينبغى على الحكومة الجديدة إيجاد حلول فعلية لتوفيره، نظراً لانعكاسه على الصناعة بشكل سلبى سواء فى صعوبة شراء الخامات المستوردة أو الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ.

قال محمد حنفى، المدير العام لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن متابعة أداء الجهات الحكومية من حيث سرعة تلبية طلبات المستثمرين بجانب القضاء على الفساد يخلق بيئة صناعية جيدة، وينعكس مردودة على سمعة الاستثمار فى السوق العالمى.

طالب حنفى بإعادة النظر فى آليات تداول العملة فى السوق الموازى، والتعويم بشكل كامل لن يكون حلاً للقضاء على الفجوات السعرية بين الدولار فى السوق الرسمى والموازى.

ذكر أن وجود نقص فى المرافق والخدمات الخاصة بالأراضى الصناعية يؤدى إلى تأخر المستثمرين فى أعمال الإنشاء، وينبغى على الحكومة التركيز على هذا الملف فى الخطة الجديدة.

تابع أن المستثمرين تتكبد رسوم مالية كبيرة للحصول على مهلة إضافية تخوفاً من سحب الأراضى، وإزالة العراقيل الصناعية يساهم فى تسريع الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى بنسبة 17.8% لتسجل 92.934 مليار دولار مقابل 113.024 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022.

قال مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة تى آند سى للملابس الجاهزة، إن مصر تحتاج خلال الفترة الرئاسية المقبلة إلى وحدة قرار اقتصادى ومجموعة اقتصادية قوية ترأسها ويصبح القرار الاقتصادى موحد وشامل.

ذكر أن إصلاح الجهات الإدارية واختزال الخطوات الكثيرة فى إجراءات مبسطة، ويتم ذلك عن طريق التفكير بشكل أكثر جدية فى دور هيئتى التنمية الصناعية والاستثمار.

أشار إلى أن ما يخص السياسات النقدية يجب أن يكون هناك بنوك مختصة للتصدير على أن يذهب جزء من دعم الصادرات إلى تقليل الفائدة البنكية.

قال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أبرز مطالب رجال الأعمال خلال الفترة الرئاسية المقبلة تتمثل فى تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة لدورها الكبير فى زيادة معدلات الإنتاج المحلى.

أضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين، ستطالب بالقضاء على إجراءات العمل الروتينية واختصارها من حيث الوقت والتكلفة، بالإضافة إلى القضاء على تعدد الجهات المختلفة المناحة للتراخيص الصناعية.

قال محمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بالاسكندرية، إن المستثمرون يتطلعون إلى إعادة النظر فى الحوافز والتسهيلات التى أقرتها الحكومة مؤخرًا ولم تنفذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الحكومى.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الحكومة تتبنى خطة للقضاء على أزمة الدولار فى المستوى القريب من خلال جلب استثمارات أجنبية عن طريق بيع بعض أصول الدولة، ولابد من توضيح هذا المحور لدوره فى طمأنة المستثمرين الجدد وتحريك عجلة الاستثمار.

قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن أبرز مطالب قطاع الصناعات الهندسية خلال الفترة الرئاسية المقبلة تتمثل فى توفير العملة الأجنبية لمساعدة الشركات على استيراد احتياجاتها من الخارج خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج مع تنفيذ برنامج استراتيجى لتعميق الصناعة المحلية.

أضاف الصياد أن تفعيل الحكومة لبرنامج دعم الصادرات بصورة أكثر شمولاً ليضم عدد من القطاعات التى تحتاج إلى تعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق المختلفة.

دعا الصياد إلى جذب الشركات العالمية لنقل خبراتها للشركات المصرية فيما يتعلق بتصنيع المكونات والخامات المطلوبة للإنتاج المحلى.

مواطنون مصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

قال محمد سعد الدين نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار والقضاء على البيروقراطية أبرز المطالب الذى ندعو به خلال الفترة الرئاسية المقبلة.

كما دعا إلى تغيير نمط تفكير الموظفين وعقد دورات تدريبية تؤهلهم للتعامل مع العملاء والقدرة على تنفيذ القوانين بصورة ميسرة.

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن معظم الجهات الحكومية لا تزال مقيدة بعوائق روتينية أبرزها عدم الاعتراف بالرسائل الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى وغيرها من المعاملات، ما يعد عامل طرد للمستثمرين بخلاف بعض التجارب العربية المماثلة التى تشبه مصر.

تابع :” تعميق الصناعة المحلية أصبح ضرورة حتمية، لأن القطاعات الاقتصادية المرشحة للنمو بحجم صادراتها خلال الفترة المقبلة هى القطاعات التى يتوفر لها مستلزمات إنتاج محلية”.

قال علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توضيح الصناعات المطلوب إقامتها خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وتحديد الفرص المتاحة فى الأراضى بدقة والتسهيلات البنكية أبرز الإجراءات المطلوبة خلال الفترة الرئاسية المقبلة.

أضاف لـ ((البورصة))، أنه من الضرورى أن تضع الدولة للجهاز الإدارى توقيتات محددة لإنهاء إجراءات المستثمرين وإلزام الموظفين بتقديم سبب رفض الأوراق المقدمة للقضاء على البيروقراطية.

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن تصدير العقار المصرى للخارج من أهم الملفات التى يتطلب التركيز عليها خلال الفترة الرئاسية المقبلة، خاصة فى ظل اهتمام الحكومة بتوفير العملة الصعبة.

وأضاف سعد الدين، أن تفعيل ملف تصدير العقار المصرى يتطلب دراسة الأسواق الخارجية وتحديد احتياجات العميل الأجنبى، لافتا إلى وجود العديد من الأسواق التى يمكن تصدير العقار المصرى لها بكل أنواعه سواء سكنى أو تجارى أو إدارى أو فندقى.

وأكد سعد الدين، أن الوضع الحالى يتطلب بعض التفاعلات بين الجهات المسئولة، موضحا أن غرفة التطوير العقارى طالبت فى وقت سابق بتشكيل هيئة من الحقائب الوزارية المتعددة للمساعدة فى تصدير المنتج العقارى المصرى إلى الخارج.

وطالب سعد الدين وزارة الإسكان بالتركيز على عدة مناطق مختلفة تتضمن مشروعات عقارية مميزة فى مصر لتبدأ بها وتعرضها كنماذج لتصدير المنتجات العقارية إلى الأسواق الخارجية.

قال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الاعمال المصرى الصينى، إن الظروف الراهنة تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة غياب الدولار التى تؤثر على الإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ وتكبد الصناع أعباء إضافية.

أضاف إبراهيم لـ(( البورصة))، أن طموح رجال الأعمال فى الوضع الراهن هى إزالة المعوقات بديلاً للحصول على تسهيلات، مع إعادة النظر فى كل القوانين المقيدة للحرية.

قال محمد المصرى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التكاتف مع القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومى المصرى من العدوان الخارجى أبرز ما تعمل عليه مؤسسات ومنظمات الأعمال حاليًا.

قال حاتم عبد الغفار، عضو مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية، إن أبرز مطالب منظمات الأعمال خلال الفترة الرئاسية المقبلة تتمثل فى التوسع فى التصدير من خلال زيادة الدعم والمساندة التصديرية وصرفها فى موعدها، وكذلك التركيز على زيادة المنتجات المصرية للسوق الإفريقية والدول العربية.

اقترح استكمال مسيرة التنمية فى سيناء من خلال استزراع الأراضى، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة والاستفادة من المعادن الموجودة بأراضيها.

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن الفترة الماضية شهدت الكثير من الإصلاحات الهيكلية التى ساهمت فى تعزيز وتحسين بيئة الاستثمار فى مصر، وخاصة فى القطاع الصناعى مثل التوسع فى طرح الأراضى سواء للمستثمرين أو بنظام المطور الصناعى، وتيسير استصدار التراخيص الصناعية مثل الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، وأيضا تخفيض فى أسعار الأراضى وتقديم تمويلات ميسرة للمنتجين وغيرها من الإجراءات الإصلاحية فى قطاعات مهمة مثل الضرائب والجمارك وقوانين الاستثمار غيرها.

أضاف لـ”البورصة” أن استكمال برنامج الإصلاح الهيكلى وتقديم مزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، ولكن قبل كل ذلك ينبغى العمل على إيجاد حلول حاسمة لمشكلة نقص الدولار وانهاء السوق الموازية، توفير العملة اللازمة لتغطية احتياجات الصناعة واستيراد ما يلزمها من مدخلات الإنتاج، الأمر الذى سيساعد على زيادة الطاقات الإنتاجية، وتوافر المعروض وبالتالى حل جزء من مشكلة التضخم الناتج عن نقص الكميات المتاحة فى الأسواق.

أشار إلى ضرورة استكمال برنامج الطروحات الحكومية والالتزام بسياسة الحياد التنافسى بما يتيح دور أكبر للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية، كذلك العمل على انهاء كافة المشكلات البيروقراطية التى تعيق جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة من الدول الخليجية.

طالب، بتفعيل أكبر لدور الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى لم يصدر تشكيل بمجلس إدارتها حتى الآن رغم مرور أكثر من عامين على صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتحديد الجهات المسئولة عن طرح وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.

دعا لسرعة إقرار البرنامج الجديدة لدعم الصادرات المصرية والذى لم يطبق حتى الآن، كما يجب أن يتم تقديم مجموعة من الحوافز النوعية التى تختص بقطاعات إنتاجية معينة تستهدف الدولة جذب مزيد من الاستثمارات فيها، سواء بهدف تعميق التصنيع أو خفض فاتورة الواردات، وهناك بالفعل قائمة تم إعدادها من الحكومة تشمل 152 فرصة استثمارية، ينبغى أن تعمل على الترويج لها وتقديم المحفزات لجذب المستثمرين اليها.