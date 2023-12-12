إيجل هيلز تتعاون مع شركة صينية لبناء مشروع سكني من هياكل بناء صديقة للبيئة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت إيجل هيلز وبرود الصينية، إبرام اتفاقية تعاون في دولة الإمارات لإدخال تقنية البناء هولون منخفضة الكربون والتي تستخدم هياكل بناء غير خرسانية والاستغناء عن مواد البناء التقليدية في عمليات إنشاء المباني.

ويهدف هذا التعاون، الذى تم بالتزامن مع انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، إلى دعم جهود التنمية العقارية المستدامة في الدولة، وتعزيز جودة الحياة ورفع درجة الشفافية في معالجة تغير المناخ تماشياً مع رؤية الإمارات 2031.

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ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، ستطلق إيجل هيلز وبرود الصينية مشروعاً تجريبياً لتوطيد التعاون بينهما.

وتستخدم تقنية البناء هولون، التي طورتها شركة برود، مكونات مصنعة بالكامل لتشييد مبانٍ لا خرسانية من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير استخدام الطاقة، وقد تم تطبيق هذه التقنية بنجاح في العديد من الدول، بما في ذلك الصين.

وقال محمد العبار المؤسس رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز، إن هذا الإعلان يعتبر باكورة إنشاء أول مبنى بهذه التكنولوجيا في إمارة أبوظبي عبر إنشاء برج سكني من مواد بناء غير تقليدية يتكون من 15 إلى 30 طابقا سيتم البدء فيه خلال 6 أشهر وإنجازه في أقل من 6 شهور.

وأشار إلى أن هذه التجربة ستفتح المجال أمام الشركة وأمام الشركات الأخرى بإحداث نقلة نوعية في عمليات البناء وإنجازها في وقت قياسي وبالتالي تخفيض التكاليف وأيضاً تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية العمل على مشاريع منوعة سكنية وتجارية تحمل بصمة بيئية مستدامة.





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