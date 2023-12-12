إيجل هيلز تتعاون مع شركة صينية لبناء مشروع سكني من هياكل بناء صديقة للبيئة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت إيجل هيلز وبرود الصينية، إبرام اتفاقية تعاون في دولة الإمارات لإدخال تقنية البناء هولون منخفضة الكربون والتي تستخدم هياكل بناء غير خرسانية والاستغناء عن مواد البناء التقليدية في عمليات إنشاء المباني.
ويهدف هذا التعاون، الذى تم بالتزامن مع انعقاد فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، إلى دعم جهود التنمية العقارية المستدامة في الدولة، وتعزيز جودة الحياة ورفع درجة الشفافية في معالجة تغير المناخ تماشياً مع رؤية الإمارات 2031.
موضوعات متعلقة
تداول السعودية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنجن لتعزيز سبل التعاون اكتتاب mbc السعودية يجذب 54.5 مليار ريال من المؤسسات ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد صدور بيانات سوق العمل البريطاني
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام، ستطلق إيجل هيلز وبرود الصينية مشروعاً تجريبياً لتوطيد التعاون بينهما.
وتستخدم تقنية البناء هولون، التي طورتها شركة برود، مكونات مصنعة بالكامل لتشييد مبانٍ لا خرسانية من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير استخدام الطاقة، وقد تم تطبيق هذه التقنية بنجاح في العديد من الدول، بما في ذلك الصين.
وقال محمد العبار المؤسس رئيس مجلس إدارة شركة إيجل هيلز، إن هذا الإعلان يعتبر باكورة إنشاء أول مبنى بهذه التكنولوجيا في إمارة أبوظبي عبر إنشاء برج سكني من مواد بناء غير تقليدية يتكون من 15 إلى 30 طابقا سيتم البدء فيه خلال 6 أشهر وإنجازه في أقل من 6 شهور.
وأشار إلى أن هذه التجربة ستفتح المجال أمام الشركة وأمام الشركات الأخرى بإحداث نقلة نوعية في عمليات البناء وإنجازها في وقت قياسي وبالتالي تخفيض التكاليف وأيضاً تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية العمل على مشاريع منوعة سكنية وتجارية تحمل بصمة بيئية مستدامة.
Source:
MENAFN12122023000202011048ID1107579597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.