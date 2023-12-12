الأولى للتمويل العقارى تستهدف 180 مليون جنيه أرباحا خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الحميد:“الأولى للتمويل العقارى” تستهدف 30% نموا فى محفظتها بالعام المقبل
قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إن الشركة تستهدف تحقيق 180 مليون جنيه أرباحا خلال العام المقبل.
وأضاف عبد الحميد لـ”البورصة”، أن شركة الأولى للتمويل العقارى تسعى لزيادة محفظتها التمويلية خلال العام المقبل بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% مقارنة بالعام الجارى، ولكن ذلك مرهونا بانخفاض نسبة التضخم والذى سينتج عنه أيضا انخفاضا فى سعر الفائدة.
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وحققت شركة“الأولى للتمويل العقارى”، أرباحا بقيمة 154 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2023. اقرأ أيضا: 2.25 مليار جنيه تمويلات الأولى للتمويل العقارى خلال 2022
وأوضح أن شركة“الأولى” نجحت خلال العام الجارى فى الوصول بإجمالى حجم التمويلات العقارية إلى 2.5 مليار جنيه، بنمو يصل نحو 10% مقارنة بحجم التمويلات خلال العام الماضى والذى بلغ 2.25 مليار جنيه.
وأشار إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة حاليا لشركة“الأولى” يصل لنحو 1.5 مليار جنيه وتسعى الشركة لزيادته إلى 3 مليارات جنيه لتغطية احتياجاتها التمويلية خلال عام 2024.
وقال عبد الحميد، إن أهم المقترحات والتشريعات اللازمة لنمو نشاط التمويل العقارى تتضمن السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وإلغاء قرار منع تمويل البنوك للوحدات تحت الإنشاء سواء بشكل مباشر من خلال البنك أو تمويل شركات التمويل العقارى للعملاء المتعاقدين على وحدات تحت الإنشاء. شاهد: زيادة أسعار الوحدات العقارية.. الغرفة تدرس وانقسام بين العملاء والمطورين
وأضاف:“نحو 95% أو أكثر من حجم الوحدات الجديدة المباعة قيد الإنشاء، وتعتبر تلك الحصة بالكامل خارج مجال التمويل العقارى”.
وأوضح أن السوق العقارى خلال الفترة السابقة والتى تصل نحو عام ونصف، شهد ارتفاعا ملحوظا فى أسعار العقارات بلغت نسبته 100% بشكل تدريجى.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة مع نهاية العام الجارى وبداية العام المقبل، بنسبة تتراوح من 25% إلى 40%، فى ظل زيادة أسعار الخامات ومواد البناء.
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