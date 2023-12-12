الأولى للتمويل العقارى تستهدف 180 مليون جنيه أرباحا خلال 2024

قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، إن الشركة تستهدف تحقيق 180 مليون جنيه أرباحا خلال العام المقبل.

وأضاف عبد الحميد لـ”البورصة”، أن شركة الأولى للتمويل العقارى تسعى لزيادة محفظتها التمويلية خلال العام المقبل بنسبة تتراوح من 20% إلى 30% مقارنة بالعام الجارى، ولكن ذلك مرهونا بانخفاض نسبة التضخم والذى سينتج عنه أيضا انخفاضا فى سعر الفائدة.

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وحققت شركة“الأولى للتمويل العقارى”، أرباحا بقيمة 154 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2023.

وأوضح أن شركة“الأولى” نجحت خلال العام الجارى فى الوصول بإجمالى حجم التمويلات العقارية إلى 2.5 مليار جنيه، بنمو يصل نحو 10% مقارنة بحجم التمويلات خلال العام الماضى والذى بلغ 2.25 مليار جنيه.

وأشار إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية المتاحة حاليا لشركة“الأولى” يصل لنحو 1.5 مليار جنيه وتسعى الشركة لزيادته إلى 3 مليارات جنيه لتغطية احتياجاتها التمويلية خلال عام 2024.

وقال عبد الحميد، إن أهم المقترحات والتشريعات اللازمة لنمو نشاط التمويل العقارى تتضمن السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، وإلغاء قرار منع تمويل البنوك للوحدات تحت الإنشاء سواء بشكل مباشر من خلال البنك أو تمويل شركات التمويل العقارى للعملاء المتعاقدين على وحدات تحت الإنشاء.

وأضاف:“نحو 95% أو أكثر من حجم الوحدات الجديدة المباعة قيد الإنشاء، وتعتبر تلك الحصة بالكامل خارج مجال التمويل العقارى”.

وأوضح أن السوق العقارى خلال الفترة السابقة والتى تصل نحو عام ونصف، شهد ارتفاعا ملحوظا فى أسعار العقارات بلغت نسبته 100% بشكل تدريجى.

وتوقع ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة مع نهاية العام الجارى وبداية العام المقبل، بنسبة تتراوح من 25% إلى 40%، فى ظل زيادة أسعار الخامات ومواد البناء.