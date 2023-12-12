تراجع ثقة الأعمال في أستراليا إلى أدنى مستوى منذ 11 عاماً

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت ثقة الأعمال في أستراليا إلى أدنى مستوى لها منذ 11 عاماً، بينما ظلت معنويات المستهلكين عند المستويات المتشائمة، مما يشير إلى أن زيادات أسعار الفائدة التي أقرها البنك الاحتياطي بدأت الآن في التأثير على الشركات.

سجلت ثقة الأعمال انخفاضا هو الثاني على التوالي إلى سالب 9، حسبما أظهر استطلاع أجراه بنك أستراليا الوطني اليوم الثلاثاء. وانخفضت مؤشر الظروف الاقتصادية، الذي يقيس المبيعات والتوظيف والربحية، بمقدار 4 نقاط إلى 9 في نوفمبر.

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قال آلان أوستر، كبير الاقتصاديين في بنك“إن إيه بي” (NAB):“تراجعت الثقة والظروف خلال الشهر، وبعد فترة من الاستقرار النسبي حتى منتصف عام 2023 يبدو أنها تتراجع أكثر”. وأضاف:“سنراقب عن كثب لنرى ما إذا كان ضعف الثقة سيستمر وما إذا كان الاتجاه سيظهر في مؤشر الظروف الاقتصادية، لكنه يشير في الوقت الحالي إلى استمرار النمو الضعيف في الربع الرابع”.

موقف سعر الفائدة

قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنسبة 4.25 نقطة مئوية منذ مايو 2022 لمواجهة ارتفاع التضخم في اقتصاد يعمل بكامل طاقته، حيث يؤدي النمو السكاني إلى زيادة الطلب. وفي حين أثرت تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل كبير على معنويات الأسر، فقد أظهرت الشركات مرونة أكبر في مواجهة الحملة، وهو أمر قد يتغير الآن.

كما تراجعت المؤشرات الرئيسية – بما فيها الطلبيات الآجلة واستغلال الطاقة الإنتاجية– مما يبشر بالسوء بالنسبة للنمو الاقتصادي الأوسع بعد تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.

أظهر تقرير اليوم تسارع نمو الأسعار والتكاليف للشركات في نوفمبر، وهي علامة مثيرة للقلق بالنسبة لبنك الاحتياطي الأسترالي الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً عند 4.35%. وكان البنك قد رفع تكاليف الاقتراض في نوفمبر.

حذر البنك المركزي من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد، حيث تظهر أسعار الخدمات علامات الثبات وسط سوق عمل ضيق.

قال“أوستر”:“لا تزال ضغوط الأسعار لكل من المدخلات والمخرجات مرتفعة وترتفع فعليا خلال الشهر.

وتابع:“الأمل هو أنه مع تباطؤ النشاط، يصبح تخفيف ضغوط الأسعار أكثر وضوحاً في أوائل عام 2024”.

استمرار التشاؤم

أظهر تقرير منفصل صادر عن“ويستباك بانكينغ” (Westpac Banking Corp) في وقت سابق من اليوم أن معنويات المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.7% إلى 82.1 نقطة، مع استمرار تفوق نسبة المتشائمين بشكل كبير على المتفائلين. وظل المؤشر في نطاق 78-86 خلال العام الماضي.

وقال ماثيو حسن، كبير الاقتصاديين في“وستباك”:“إن التشاؤم الذي تعمق الشهر الماضي تحسن قليلاً مع اقتراب نهاية العام”. وأضاف:“على الرغم من أنه انتهى بتحسن طفيف، إلا أن عام 2023 لا يزال يمثل ثاني أسوأ عام بالنسبة للمعنويات في البيانات التي تعود إلى عام 1974”.

وانخفض المؤشر الفرعي، وهو مقياس لتوقعات إنفاق الأسر، أي“الوقت المناسب لشراء سلعة منزلية رئيسية” بنسبة 3.8% إلى 78.2. وقال“حسن”:“لدينا الآن ما يقرب من 600 قراءة شهرية لهذا المؤشر الفرعي، يعود تاريخها إلى عام 1974. وشهد تقويم 2023 خمس من القراءات الثماني الأضعف طوال هذه الفترة”.

اعترفت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، رداً على سؤال بعد خطاب ألقته في سيدني اليوم الثلاثاء، بأن هذا كان“عاماً صعباًَ” بالنسبة للأستراليين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

وقالت إنها تأمل أن يكون عام 2024 أفضل.





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