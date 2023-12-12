آبل قد تصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار بنهاية العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تتوقع شركة الأبحاث الاستثمارية“ويدبوش” أن القيمة السوقية لـ“آبل” قد تصل إلى 4 تريليونات دولار بنهاية العام المقبل، لتصبح أول شركة في العالم على الإطلاق تصل لذلك المستوى الضخم.

يذكر أن القيمة السوقية الحالية لصانعة الآيفون تبلغ حوالي 2.99 تريليون دولار، بعدما وصلت إلى المستوى القياسي 3 تريليونات دولار في وقت سابق هذا العام.

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وأوضح استراتيجيو الشركة: نعتقد أن“آبل” قد تشهد موسم عطلات قويًا خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يترجم إلى نمو مبيعات الجوال الأحدث“آيفون 15” بأكثر من المتوقع في الربع السنوي الذي ينتهي في ديسمبر.

كما ترى“ويدبوش” تزايد الإيرادات من جانب الخدمات لدى“آبل”، متوقعة نمو قيمة هذا الجزء من أعمال الشركة إلى 1.6 تريليون دولار، وأن هذا إلى جانب مبيعات الآيفون القوية قد يجعل عام 2024 فرصة ذهبية للمستثمرين لحيازة أسهم“آبل”.





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