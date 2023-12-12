آبل قد تصبح أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى 4 تريليونات دولار بنهاية العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تتوقع شركة الأبحاث الاستثمارية“ويدبوش” أن القيمة السوقية لـ“آبل” قد تصل إلى 4 تريليونات دولار بنهاية العام المقبل، لتصبح أول شركة في العالم على الإطلاق تصل لذلك المستوى الضخم.
يذكر أن القيمة السوقية الحالية لصانعة الآيفون تبلغ حوالي 2.99 تريليون دولار، بعدما وصلت إلى المستوى القياسي 3 تريليونات دولار في وقت سابق هذا العام.
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وأوضح استراتيجيو الشركة: نعتقد أن“آبل” قد تشهد موسم عطلات قويًا خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يترجم إلى نمو مبيعات الجوال الأحدث“آيفون 15” بأكثر من المتوقع في الربع السنوي الذي ينتهي في ديسمبر.
كما ترى“ويدبوش” تزايد الإيرادات من جانب الخدمات لدى“آبل”، متوقعة نمو قيمة هذا الجزء من أعمال الشركة إلى 1.6 تريليون دولار، وأن هذا إلى جانب مبيعات الآيفون القوية قد يجعل عام 2024 فرصة ذهبية للمستثمرين لحيازة أسهم“آبل”.
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