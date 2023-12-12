الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد يستعرض مع البورصة خطته خلال 2024

قال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن خطة الاتحاد خلال العام المقبل ترتكز على 3 محاور رئيسية، تتضمن الانتهاء من ملف التحول الرقمى، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات، والتركيز على تدريب العمالة.

وأضاف سعد لـ”البورصة“، أنه من المخطط بدء التشغيل التجريبى لبرنامج التحول الرقمى بفروع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بالكامل والتى تبلغ 15 فرعا خلال الربع الأول من العام المقبل بجانب المركز الرئيسى، موضحا أن الاتحاد لديه أرشيف ورقى منذ 29 عاما.

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توقيع اتفاقيات تعاون مع تركيا والسعودية.. وتجهيز اتفاقيات مع ليبيا والعراق

وأوضح أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يعمل على خلق فرص استثمارية جديدة للشركات المصرية للعمل بالخارج، من خلال توقيع اتفاقيات التعاون مع دول أخرى.

وأشار إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع تركيا والسعودية، وجارى التجهيز لتوقيع اتفاقيات أخرى مع ليبيا والعراق.

وقال سعد، إن صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية ضمن أولويات الاتحاد فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع.

وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد:“نحن نقدر الظروف الاقتصادية الحالية، ولكن يجب على جهات الإسناد المحافظة على استمرار القطاع من خلال سرعة صرف التعويضات والحد من سحب الأعمال من المقاولين، لأن نسبة كبيرة من شركات المقاولات تتعثر نتيجة عوامل خارجة عن إرادتها، خاصة إذا كان لديها مستحقات متأخرة”.

وطالب وزارة المالية بسرعة توفير السيولة النقدية لبنك الاستثمار القومى لصرف مستحقات المقاولين التى تم اعتمادها من جهات الإسناد، وإعادة فتح المنصة الإلكترونية فى بنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى أنه تم إيقاف صرف مستحقات المقاولين منذ شهرين.

وأوضح أن الحكومة على دراية كبيرة بكل مشاكل القطاع وأقرت العديد من القرارات لصالح المقاولين من خلال قانون التعويضات، بالإضافة إلى منح مدد زمنية للمشاريع قدرها 6 أشهر، وقيام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإعلان عن نشرات فروق الأسعار كل 3 أشهر.

وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد استقبل خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوى بسبب عدم تنفيذ بعض جهات الإسناد لقانون التعويضات، حيث توجد بعض الجهات التى تتردد فى تطبيق القانون.

وقال سعد، إن هناك العديد من المشاكل التى تواجه الشركات المصرية عند العمل بالخارج، وأبرزها نوعية العقود لأن أغلبها عقود دولية وبالتالى تسبب أزمات كبيرة للشركات لأن معظمها لا يستطيع التعامل بتلك العقود، فضلا عن صعوبة الحصول على خطابات الضمان من البنوك.

وأكد أهمية اعتماد شركات المقاولات فى بداية عملها بالخارج على المشاركة لتوزيع المخاطر ولتفادى نسبة كبيرة من حالات التعثر، بالإضافة إلى التعرف بشكل جيد على طبيعة هذه الأسواق.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاضا فى وتيرة العمل بسبب الانتهاء من تنفيذ أغلب المشروعات القومية الكبرى، والتى كانت تستوعب عدد كبير من الشركات والعمالة، وبالتالى تحرك الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد ووقع العديد من الاتفاقيات مع دول أخرى لفتح الباب أمام الشركات المصرية للعمل بالخارج.

وأوضح أن الاتجاه للأسواق الخارجية أنسب الحلول لإنعاش قطاع المقاولات، خاصة فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية الجيدة بدول إفريقيا ودول إعادة الإعمار، فضلا عن الطفرة العمرانية التى تشهدها السعودية خلال الفترة الحالية.

وقال سعد:“لدينا نحو 25 ألف شركة مقاولات مصرية تعمل بالداخل، ولكن عدد الشركات المصنفة التى تستطيع العمل بالخارج وتنفذ مشروعات كبرى يبلغ نحو 50 شركة لامتلاكها الإمكانيات والخبرات التى تؤهلها للعمل خارجيا ويمكن لأعداد كبيرة من الشركات العمل معها من الباطن”.

وأضاف أن المقاولين لديهم العديد من المشاكل داخل مصر، ومنها عدم صرف المستحقات المالية فى موعدها والتغيير فى البرنامج الزمنى للمشروعات.

وطالب سعد بوجود آلية لمراقبة صرف تعويضات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية، لافتا إلى أهمية وجود جهة لكل هيئة أو وزارة لفض المنازعات وحل مشاكل المقاولين، لأن قطاع المقاولات لا يتحمل التأخير فى حل أى أزمة نظرا للتغيرات السريعة فى أسعار تكاليف البناء.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات التى تواجه قطاع المقاولات خلال الفترة الحالية من أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء وسعر الفائدة وغيرها، إلا أن الشركات لا تستطيع التوقف عن العمل لأن لديها العديد من الالتزامات من مرتبات عمالة وإيجارات وأقساط بنكية.

وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد يعمل على مساعدة الشركات من خلال لجنة العلاقات الخارجية الموجودة بالاتحاد عن طريق فتح الأسواق الخارجية فى ظل الانخفاض المتوقع فى حجم الأعمال بمصر.

وقال إن قطاع المقاولات يعتبر قطاعا خدميا ولديه أعمال فى مناطق نائية لا نستطيع الحصول على فواتير إلكترونية بها، فضلا عن أن هذا القطاع يختلف عن قطاعات أخرى فى طبيعته.

وأضاف سعد:“ليس لدينا رغبة فى الاستثناء أو الهروب من تطبيق الفاتورة الإلكترونية ولكن لدينا طلبات بخصوص إجراء بعض التعديلات، خاصة أن النظام الإلكترونى للفاتورة لا يناسب قطاع المقاولات ولم يؤخذ رأى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد أثناء تصميم الفاتورة مما تسبب فى التعثر عند التطبيق”.

وتابع:“يمكن تطبيق الفاتورة الإلكترونية تدريجيا خلال عامين أو ثلاثة أعوام إذا تم عمل تعديل فى النظام الإلكترونى، ولكن تم إرسال معظم المشاكل التى صادفت التطبيق إلى مصلحة الضرائب ولم تعالج حتى الآن”.

وأوضح أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية لدى شركات المقاولات المصرية بدولة العراق خلال العام الجارى، وقد تم الإعلان عن طرح 54 مشروعا استثماريا فى قطاع الإسكان أمام الشركات وتتوزع على 16 محافظة.

وأشار إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد يعمل على الحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بفرص المشاريع المتاحة وذلك بالتنسيق مع الجانب العراقى.

وقال سعد، إنه تم عقد اجتماع مع وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمقر الاتحاد، وقد ضم القانون عدد من البنود الإيجابية التى تحسن العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتسمح بتوفير بيئة عمل إيجابية.

وأضاف أنه تم عرض مشروع القانون على مجلس النواب وتمت الموافقة عليه مبدئيا، مشيراً إلى أن المقترحات التى طرحها الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد تتضمن بنودًا جديدة تضمن حقوق العمالة.