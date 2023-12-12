ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر نوفمبر، قبيل صدور بيان السياسة النقدية عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم غد.

وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير (الأكثر نشاطاً) بنسبة 0.43% إلى 2002.30 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.29% إلى 1987.79 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.66% إلى 23.21 دولار، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.38% إلى 916.90 دولار للأوقية.

وقال“كلفن وونج” كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا”في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض الفائدة بدرجة كبيرة كما هو متوقع على نطاق واسع، وهذا أدى إلى جني بعض أطراف السوق للأرباح، والمضاربة على أسعار الذهب في المدى القصير.

ويتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع أجرته الوكالة، استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في نوفمبر على أساس شهري، فضلاً عن استقرار معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – عند 4% في قراءة نوفمبر على أساس سنوي.





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