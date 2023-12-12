ارتفاع أسعار الذهب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين اليوم صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن شهر نوفمبر، قبيل صدور بيان السياسة النقدية عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم غد.
وصعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير (الأكثر نشاطاً) بنسبة 0.43% إلى 2002.30 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:51 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
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وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.29% إلى 1987.79 دولار للأوقية، وارتفعت عقود الفضة تسليم مارس بنسبة 0.66% إلى 23.21 دولار، كما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.38% إلى 916.90 دولار للأوقية.
وقال“كلفن وونج” كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا”في تصريح لوكالة“رويترز”، إن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض الفائدة بدرجة كبيرة كما هو متوقع على نطاق واسع، وهذا أدى إلى جني بعض أطراف السوق للأرباح، والمضاربة على أسعار الذهب في المدى القصير.
ويتوقع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع أجرته الوكالة، استقرار أسعار المستهلكين دون تغيير في نوفمبر على أساس شهري، فضلاً عن استقرار معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – عند 4% في قراءة نوفمبر على أساس سنوي.
Source:
MENAFN12122023000202011048ID1107579591
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