أربن لينز تخطط لتطوير مشروعات جديدة بغرب القاهرة والساحل الشمالى

(MENAFN
- Al-Borsa News) طرح الوحدات الإدارية والتجارية بمشروع“Yellow” فى“القاهرة الجديدة”
تجهز شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” لطرح الجزء الإدارى والتجارى بمشروع“Yellow” فى مدينة القاهرة الجديدة باسم“Yellow Lane”.
وقال المهندس فادى عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة“أربن لينز للتطوير العقارى”، إن الشركة طرحت خلال شهر مايو الماضى الجزء السكنى كمرحلة أولى من مشروع“Yellow Residence”، وحققت مبيعات بنحو 2 مليار جنيه.
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وأضاف أن الجزء السكنى من مشروع“Yellow Residence” يشمل وحدات بمساحات متنوعة ما بين شقق غرفتين وثلاث غرف ودوبلكس، ويضم فندق 5 نجوم مكون من 180 غرفة فندقية، وهو متصل بالشقق الفندقية أيضا.
وأوضح عبد الله، أن المدة الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل مقدرا لها 4 سنوات من بدء الإنشاءات لتبدأ مرحلة التسليم خلال عام 2027.
وقال إن مشروع“Yellow Residence” بالتجمع الخامس، هو المشروع الأول للشركة خلال العام الجارى، وتبلغ مساحته الإجمالية 24 فدانا، بواقع 50% وحدات سكنية والباقى وحدات تجارية وإدارية.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% خلال الطرح الحالى للمشروع مقارنة بأسعار المرحلة الأولى التى طُرحت سابقا، والتى بلغ متوسط سعر المتر بها 45 ألف جنيه.
وأوضح عبد الله، أن“أربن لينز” طرحت 3 مشروعات إدارية وتجارية بقيمة استثمارية 11 مليار جنيه خلال العام الماضى. اقرأ أيضا:“أربن لينز للتطوير” تستهدف بيع 500 وحدة سكنية و50 ألف متر إدارى بنهاية 2023
وقال إن الشركة بدأت بمشروع“ليفلز بيزنس تاور” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت تكلفته الاستثمارية 6 مليارات جنيه.
ويتكون مشروع“ليفلز” من 35 طابقا بنشاط إدارى وتجارى إلى جانب الطابق الأرضى، ويضم المبنى مول تجارى بالثلاث طوابق الأولى وفندقا بأعلى البرج على مساحة 5 طوابق.
وأضاف عبد الله، أن مبيعات مشروع“ليفلز” بلغت حتى الآن نحو 30% من إجمالى المستهدف، وجارى استكمال أعمال الحفر والتى تم إنجاز 60% منها، مقابل الانتهاء من كافة أعمال التدعيم الإنشائى بنسبة 100%.
وأوضح أن الخطة البيعية تتم بالتوازى مع الانتهاء من مراحل التنفيذ بالمشروع، ومن المستهدف أن تتم الخطة على ثلاث مراحل، بخلاف المرحلة الأولى للمشروع.
وفيما يتعلق بالجزء الفندقى بالمشروع والذى يضم 120 غرفة، كشف عبد الله، أنه تم التعاقد مع تحالف أجنبى لإسناد الإدارة الفندقية له، ومن المقرر الإفصاح عن اسم التحالف لاحقا لحين الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل الفندقى.
وقال إن“أربن لينز” طرحت مشروع“إيست لين” باستثمارات 2 مليار جنيه، ويقع المشرع على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتكون من 6 طوابق بواقع 3 طوابق تجارية و3 إدارية. شاهد: هل يتصدر العقار الأوعية الادخارية الأكثر أمانا حاليا؟
وأضاف عبد الله، أن مبيعات مشروع“ايست لين” تجاوزت 700 مليون جنيه للثلاث طوابق الإدارية بعد طرحها للبيع خلال شهر أغسطس 2022.
وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من مرحلة التشطيبات والجارى العمل بها حاليا، خلال الربع الأول من العام المقبل، وتم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية للمشروع خلال 6 أشهر فقط.
وأشار إلى أنه من المقرر طرح مرحلة من مشروع“ميد لين” بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة خلال العام المقبل.
ويقام مشروع“ميد لين” على مساحة 10 آلاف متر مربع بإجمالى تكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، ويتكون من 4 طوابق إدارية وطابق أرضى تجارى، وجزء طبى. تأسيس شركة خاصة لإدارة المشروعات العقارية التابعة للمجموعة
وقال عبد الله، إن“أربن لينز للتطوير العقارى” تستعد لتأسيس شركة خاصة للتشغيل تابعة للمجموعة، لتتولى إدارة المشروعات، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع وضمان خدمة ما بعد البيع، كما يجرى التعاقد مع شركة صيانة لتنفذ أعمال الصيانة بمشروعات الشركة.
وأضاف أن شركته تمتلك محفظة أراضى بمنطقة التجمع الخامس، وجميعها مازالت قيد التصميم، من بينها قطعة أرض بمساحة 46 فدانا بـ”الجولدن سكوير” سيتم تخصيص 20% منها كجزء إدارى وتجارى، والباقى سكنى متكامل.
وأوضح أن الشركة تدرس فرصا استثمارية جديدة بعدد من المناطق، ومنها منطقة غرب القاهرة والساحل الشمالى.
وتابع عبد الله:“عدد كبير من المطورين العقاريين اتجهوا خلال الفترة الماضية لزيادة شريحة عملائهم خارج مصر، خاصة بالسوق الخليجى للاستفادة من فارق سعر العملة، وذلك من خلال المشاركة بالمعارض العقارية الخارجية”. “أربن لينز” تدرس عروضا لتطوير مشروعات عقارية فى السعودية
وقال إن شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” تسعى لزيادة مبيعاتها بالخليج لنحو 60% من إجمالى المبيعات، مقابل 35% حاليا، يستحوذ السوق السعودى على النسبة الأكبر منها.
وأضاف أن الشركة تمتلك أيضا ذراعا للمقاولات بالسعودية، كاشفا عن تلقى أكثر من عرض لتطوير مشروعات عقارية فى السعودية، ولكن جميعها قيد الدراسة.
وأوضح أن الشركة متخصصة فى تشغيل العقارات الإدارية والتجارية، نظرا لندرة هذا المنتج وارتفاع قيمته وسعره بشكل متنامى، فهو غير متاح دائما كغيره من المنتجات العقارية الأخرى.
وكشفت شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” عن تعاقدها مع شركة“سيفلز” البريطانية المتخصصة فى إدارة المنتج العقارى التجارى، لتتولى إدارة المنتج التجارى، وتابع عبد الله:“نسعى دائما لدراسة احتياجات السوق العقارى المصرى، وجلب أفكار جديدة ومبتكرة من الخارج ويمكن تنفيذها فى مصر”.
وقال:“ندرس حاليا عدة أفكار لطرح منتج جديد داخل السوق المصرى، يتميز بالاختلاف عن المنتجات التقليدية والمتعارف عليها سابقا”.
وأضاف أن منطقة التجمع الخامس، تعتبر ضمن أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار العقارى وخاصة السكنى، يليها الساحل الشمالى والعين السخنة.
وأوضح أن الشركة تمتلك ذراعا متخصصة فى التشطيبات، ممثلا فى الشركة الأم“فرست جروب” المتخصصة فى المقاولات والتشطيبات.
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