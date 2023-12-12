أربن لينز تخطط لتطوير مشروعات جديدة بغرب القاهرة والساحل الشمالى

تجهز شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” لطرح الجزء الإدارى والتجارى بمشروع“Yellow” فى مدينة القاهرة الجديدة باسم“Yellow Lane”.

وقال المهندس فادى عبد الله، الرئيس التنفيذى لشركة“أربن لينز للتطوير العقارى”، إن الشركة طرحت خلال شهر مايو الماضى الجزء السكنى كمرحلة أولى من مشروع“Yellow Residence”، وحققت مبيعات بنحو 2 مليار جنيه.

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وأضاف أن الجزء السكنى من مشروع“Yellow Residence” يشمل وحدات بمساحات متنوعة ما بين شقق غرفتين وثلاث غرف ودوبلكس، ويضم فندق 5 نجوم مكون من 180 غرفة فندقية، وهو متصل بالشقق الفندقية أيضا.

وأوضح عبد الله، أن المدة الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل مقدرا لها 4 سنوات من بدء الإنشاءات لتبدأ مرحلة التسليم خلال عام 2027.

وقال إن مشروع“Yellow Residence” بالتجمع الخامس، هو المشروع الأول للشركة خلال العام الجارى، وتبلغ مساحته الإجمالية 24 فدانا، بواقع 50%؜ وحدات سكنية والباقى وحدات تجارية وإدارية.

وأضاف أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30%؜ خلال الطرح الحالى للمشروع مقارنة بأسعار المرحلة الأولى التى طُرحت سابقا، والتى بلغ متوسط سعر المتر بها 45 ألف جنيه.

وأوضح عبد الله، أن“أربن لينز” طرحت 3 مشروعات إدارية وتجارية بقيمة استثمارية 11 مليار جنيه خلال العام الماضى.

وقال إن الشركة بدأت بمشروع“ليفلز بيزنس تاور” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت تكلفته الاستثمارية 6 مليارات جنيه.

ويتكون مشروع“ليفلز” من 35 طابقا بنشاط إدارى وتجارى إلى جانب الطابق الأرضى، ويضم المبنى مول تجارى بالثلاث طوابق الأولى وفندقا بأعلى البرج على مساحة 5 طوابق.

وأضاف عبد الله، أن مبيعات مشروع“ليفلز” بلغت حتى الآن نحو 30% من إجمالى المستهدف، وجارى استكمال أعمال الحفر والتى تم إنجاز 60%؜ منها، مقابل الانتهاء من كافة أعمال التدعيم الإنشائى بنسبة 100%؜.

وأوضح أن الخطة البيعية تتم بالتوازى مع الانتهاء من مراحل التنفيذ بالمشروع، ومن المستهدف أن تتم الخطة على ثلاث مراحل، بخلاف المرحلة الأولى للمشروع.

وفيما يتعلق بالجزء الفندقى بالمشروع والذى يضم 120 غرفة، كشف عبد الله، أنه تم التعاقد مع تحالف أجنبى لإسناد الإدارة الفندقية له، ومن المقرر الإفصاح عن اسم التحالف لاحقا لحين الانتهاء من المشروع وبدء التشغيل الفندقى.

وقال إن“أربن لينز” طرحت مشروع“إيست لين” باستثمارات 2 مليار جنيه، ويقع المشرع على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويتكون من 6 طوابق بواقع 3 طوابق تجارية و3 إدارية.

وأضاف عبد الله، أن مبيعات مشروع“ايست لين” تجاوزت 700 مليون جنيه للثلاث طوابق الإدارية بعد طرحها للبيع خلال شهر أغسطس 2022.

وأوضح أنه من المقرر الانتهاء من مرحلة التشطيبات والجارى العمل بها حاليا، خلال الربع الأول من العام المقبل، وتم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية للمشروع خلال 6 أشهر فقط.

وأشار إلى أنه من المقرر طرح مرحلة من مشروع“ميد لين” بمنطقة التجمع الخامس فى مدينة القاهرة الجديدة خلال العام المقبل.

ويقام مشروع“ميد لين” على مساحة 10 آلاف متر مربع بإجمالى تكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، ويتكون من 4 طوابق إدارية وطابق أرضى تجارى، وجزء طبى.

وقال عبد الله، إن“أربن لينز للتطوير العقارى” تستعد لتأسيس شركة خاصة للتشغيل تابعة للمجموعة، لتتولى إدارة المشروعات، وذلك ضمن خطة الشركة للتوسع وضمان خدمة ما بعد البيع، كما يجرى التعاقد مع شركة صيانة لتنفذ أعمال الصيانة بمشروعات الشركة.

وأضاف أن شركته تمتلك محفظة أراضى بمنطقة التجمع الخامس، وجميعها مازالت قيد التصميم، من بينها قطعة أرض بمساحة 46 فدانا بـ”الجولدن سكوير” سيتم تخصيص 20% منها كجزء إدارى وتجارى، والباقى سكنى متكامل.

وأوضح أن الشركة تدرس فرصا استثمارية جديدة بعدد من المناطق، ومنها منطقة غرب القاهرة والساحل الشمالى.

وتابع عبد الله:“عدد كبير من المطورين العقاريين اتجهوا خلال الفترة الماضية لزيادة شريحة عملائهم خارج مصر، خاصة بالسوق الخليجى للاستفادة من فارق سعر العملة، وذلك من خلال المشاركة بالمعارض العقارية الخارجية”.

وقال إن شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” تسعى لزيادة مبيعاتها بالخليج لنحو 60% من إجمالى المبيعات، مقابل 35% حاليا، يستحوذ السوق السعودى على النسبة الأكبر منها.

وأضاف أن الشركة تمتلك أيضا ذراعا للمقاولات بالسعودية، كاشفا عن تلقى أكثر من عرض لتطوير مشروعات عقارية فى السعودية، ولكن جميعها قيد الدراسة.

وأوضح أن الشركة متخصصة فى تشغيل العقارات الإدارية والتجارية، نظرا لندرة هذا المنتج وارتفاع قيمته وسعره بشكل متنامى، فهو غير متاح دائما كغيره من المنتجات العقارية الأخرى.

وكشفت شركة“أربن لينز للتطوير العقارى” عن تعاقدها مع شركة“سيفلز” البريطانية المتخصصة فى إدارة المنتج العقارى التجارى، لتتولى إدارة المنتج التجارى، وتابع عبد الله:“نسعى دائما لدراسة احتياجات السوق العقارى المصرى، وجلب أفكار جديدة ومبتكرة من الخارج ويمكن تنفيذها فى مصر”.

وقال:“ندرس حاليا عدة أفكار لطرح منتج جديد داخل السوق المصرى، يتميز بالاختلاف عن المنتجات التقليدية والمتعارف عليها سابقا”.

وأضاف أن منطقة التجمع الخامس، تعتبر ضمن أكثر المناطق الجاذبة للاستثمار العقارى وخاصة السكنى، يليها الساحل الشمالى والعين السخنة.

وأوضح أن الشركة تمتلك ذراعا متخصصة فى التشطيبات، ممثلا فى الشركة الأم“فرست جروب” المتخصصة فى المقاولات والتشطيبات.