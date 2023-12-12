وول ستريت تحجم عن الرهانات الكبيرة ترقباً لتقرير التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت الأسهم في“وول ستريت” الأسبوع بحذر، مع إحجام المتداولين عن الرهانات الكبيرة قبل البيانات الاقتصادية الرئيسية، واجتماعات البنوك المركزية الكبرى، التي ستختبر تفاؤل السوق بشأن تخفيض أسعار الفائدة العام المقبل.

توشك“وول ستريت” على التعرف على ما إذا كان اتجاه انخفاض التضخم مستمراً، مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء. سيتم إصدار التقرير قبل يوم واحد من آخر اجتماع مجدول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2023، مع توقعات بأن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة كما هي، ويعلنون ملخص التوقعات الاقتصادية.

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أما السؤال فهو ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحاول تهدئة توقعات تخفيف السياسة، بعد عمليات إعادة تسعير نشطة من قبل المستثمرين.

قال كريغ إيرلام من“أواندا” (Oanda)، إن الأسهم بدأت“بداية باهتة هذا الأسبوع، ولكن هناك الكثير مما ينتظرنا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما يمكن أن يحدد كيفية إنهاء الأسواق للعام، وبدء عام 2024”.

أضاف أنه“من غير المرجح أن يكون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء مثيراً للجدل، لكن التوقعات التي سيصدرها والمؤتمر الصحافي المصاحب له قد يكونان كذلك”.

استقر مؤشر“إس أند بي 500” فوق مستوى 4600 نقطة، في حين تفوق مؤشر“ناسداك 100” في الأداء، وسط ارتفاع في أسهم شركات صناعة الرقائق مثل“إنتل كورب” و”برودكوم إنك”.

ولم تتحرك عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار إلا بالكاد، في حين انخفضت عملة“بتكوين” إلى ما دون 41000 دولار، بعد ارتفاعها بأكثر من 150% هذا العام.

بيانات أساسية

أظهر استطلاع أجرته شركة“22V Research” أن 46% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن رد فعل السوق على مؤشر أسعار المستهلك سيكون مختلطاً أو ضئيلاً، ويراهن 28% على أن ردة الفعل ستكون“تجنب المخاطرة”، ويرى 26% فقط ردة فعل متمثلة في“الإقبال على المخاطرة”.

بالنسبة لغريغ ماركوس، من“يو بي أس برايفيت ويلث مانجمنت”، فإن القوة الأخيرة في الأسهم تعتمد إلى حد كبير على توقعات الهبوط الناعم، وانخفاض أسعار الفائدة في عام 2024، معتبراً أنه من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام المقبل، ولكن قد يكون ذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد، في عام 2024، مضيفاً أن في هذه الحالة ستبدو الأسواق مختلفة عما هي عليه الآن.

أما ميغان هورنمان من شركة“فيردينس كابيتال أدفايز” (Verdence Capital Advisors)، فأشارت إلى أن“مرونة سوق العمل تجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مع ضعف الاقتصاد، بينما أظهرت بيانات التضخم علامات تراجع”، معربة عن اعتقادها بأن“المستثمرين متفائلون للغاية بشأن هذا الرأي”.

توقعات التضخم

انخفضت توقعات التضخم للمستهلكين الأميركيين على المدى القريب في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021، وفقاً لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

أدت التكهنات المتزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وسيلجأ إلى التيسير بحلول منتصف عام 2024، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في نوفمبر، مع إحياء شهية المستثمرين للمخاطرة.

بالنسبة إلى ماثيو ويلر من“سيتي إندكس” و”فوركس دوت كوم”، فقد يتوقع بعض المستثمرين احتمال حدوث بعض التقلبات حول بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، ولكن مع التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي على ما يبدو بترك أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، فقد لا نرى نفس القدر من الحركة كما رأينا في التقارير السابقة.

وأشار إلى أنه“في النهاية، بغض النظر عما يظهره تقرير التضخم هذا الأسبوع، سيرغب جيروم باول وشركاؤه في رؤية بيانات الوظائف والتضخم لبضعة أشهر، قبل تعديل السياسة النقدية الحالية”.

ومع تكيّف السوق مع احتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول، قالت ألكسندرا ويلسون إليزوندو من“غولدمان ساكس أسيت مانجمنت”، إن أي تراجع في ظل هذه الفرضية سيعتبر مزيفاً، مع تحرك الأسعار في اتجاه واحد، قبل أن تنعكس بسرعة.

وأشارت إلى أنه“إذا انخفضت السوق، فهذه فرصة جيدة لإعادة التوازن، أو الشراء عند الانخفاض”، مشيرة إلى أنه“من السابق لأوانه التقليل من علاوة مخاطر الأسهم”.

مستوى قياسي للمؤشر

سيصل مؤشر“أس أن بي 500” إلى مستوى قياسي في عام 2024، مع تجنب الولايات المتحدة الوقوع في الركود، على الرغم من أن ضعف الاستهلاك سيعني أن المؤشر قد يحقق مكاسب أقل من الارتفاع الذي سجله هذا العام عند 20%، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته“بلومبرغ ماركتس لايف بولس”.

ويتوقع متوسط 518 مشاركاً أن يرتفع المؤشر إلى 4808 نقطة في العام المقبل، متجاوزاً ذروة إغلاقه السابقة البالغة 4797 نقطة، والتي وصل إليها في يناير 2022، وأن ينخفض ​​عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.8% من أعلى مستوى لهذا العام عند 5%.

وأشار أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم لا يرون الهبوط الاقتصادي الحاد باعتباره الخطر الأكبر على الأسواق، ويتوقع الأغلبية أن تبدأ عمليات تخفيض أسعار الفائدة قبل يوليو.

يقدر أحد أكبر المراهنين على الصعود في“وول ستريت”، أن المؤشر سيصل إلى 5200 نقطة في العام المقبل، ليسجل رقماً قياسياً جديداً.

وقال جون ستولتزفوس، كبير الاستراتيجيين في شركة“أوبنهايمر أسيت منجمانت”:“نتطلع إلى أن يكون عام 2024 عاماً انتقالياً، إذ تتحرك الأسواق في نطاق ما نتوقع أنه تحول الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدة التقييدية إلى سياسة أقل تشدداً”.

من المرجح أن يصل مؤشر“أس أند بي” إلى مستوى قياسي في العام المقبل، مدعوماً بنمو“ثابت” في الأرباح على مستوى القطاع، واتساع نطاق الارتفاع إلى ما هو أبعد من أسهم التكنولوجيا الضخمة، وفقاً لسكوت كرونرت من“سيتي غروب”، الذي يتوقع أن يرتفع المؤشر إلى مستوى قياسي، منهياً عام 2024 عند 5100 نقطة.

أسهم النمو

بالنسبة لديفيد كوستين، من مجموعة“غولدمان ساكس”، فإن أسهم النمو ستتفوق على نظيراتها من حيث القيمة في العام المقبل، حيث يظل النمو الاقتصادي متواضعاً، وأسعار الفائدة لا ترتفع أكثر من ذلك بكثير.

وقال مايكل ويلسون، من“مورجان ستانلي”، إن أرباح الشركات الأميركية من المرجح أن تضعف في الربع الرابع، قبل أن تنتعش في عام 2024. ويسلط الخبير الاستراتيجي الضوء على“مراجعة هبوطية حادة” لتقديرات الربع الرابع المتفق عليها، ويضيف أنه أقل تفاؤلاً من الاستراتيجيين الآخرين بشأن حجم توسع هامش الأرباح في العام المقبل.

وفي مكان آخر، انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بأكبر قدر خلال تسعة أشهر، مع تحول التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستشهد فترة أكثر دفئاً أوائل العام المقبل، ما يشير إلى ضعف الطلب، مع وصول الإنتاج إلى مستويات قياسية جديدة. واستقر النفط بعد المخاوف من أن الإمدادات تتجاوز الطلب، ما أدى إلى أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ خمس سنوات.

لا يرى مسؤولو بنك اليابان حاجة تذكر إلى الإسراع في إلغاء آخر سعر فائدة سلبي في العالم هذا الشهر، إذ لم يروا بعد ما يكفي من الأدلة على نمو الأجور الذي من شأنه أن يدعم التضخم المستدام، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.





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