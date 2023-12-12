مكتب ECB يشرف على مشروعات عقارية باستثمارات 500 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) نسعى لزيادة حجم أعمالنا فى السوق المصرى بنسبة 15% خلال العام المقبل
يخطط مكتب ECB للاستشارات الهندسية، للتوسع داخل السوق العقارى المصرى وكذلك بعض الدول الإفريقية ودول الخليج العربى، ضمن خطة لزيادة حجم أعماله خلال عام 2024.
وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب ECB، إن إجمالى حجم الأعمال التى يتولى المكتب تصميمها والإشراف على تنفيذها يتجاوز 500 مليار جنيه.
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وأضاف عبد الغنى لـ”البورصة”، أن المكتب يستهدف زيادة حجم أعماله بنسبة 15% خلال العام المقبل داخل السوق المصرى، من خلال اقتناص عدد من المشروعات الجديدة بعدد من المناطق والتى سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من التعاقدات النهائية.
وأوضح أنه جارى التفاوض على عدة مشروعات جديدة، بإجمالى 30 مشروع ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، مؤكدا أن المكتب يحرص على تقديم منتج عقارى يتناسب مع احتياجات العملاء. المكتب يخطط للتوسع فى مالاوى والسنغال والمغرب والخليج
وقال إن مكتب ECB، لديه خطة للتوسع فى الأسواق الخارجية خلال العام المقبل، وتابع:“نستهدف التوسع فى 3 دول إفريقية هى مالاوى والسنغال والمغرب”.
وأضاف أن مكتبه تولى الإشراف على تنفيذ مشروعين بدولة تنزانيا، بداية من شهر ديسمبر 2022، أحدهما مشروع فى قطاع البنية التحتية والآخر بالسكة الحديد. الإشراف على تنفيذ 3 مشروعات فى السعودية بتكلفة 1.5 مليار ريال
وأوضح أن مكتب ECB توسع مؤخرا فى الخليج، حيث تم افتتاح فرع جديد للمكتب خلال شهر نوفمبر الماضى فى السعودية، وتولى المكتب الإشراف على تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 1.5 مليار ريال، كما تم افتتاح فرع آخر فى دبى خلال أكتوبر 2022.
وقال إن المكتب يستهدف التوسع فى الإشراف على مشروعات متنوعة بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، تشمل مشروعات صناعية وتطوير عقارى، وكذلك مشروعات إدارية وتجارية، حيث يشرف على تنفيذ أكثر من 190 مشروعا داخل مصر تتنوع بين مشروعات سكنية وبنية تحتية.
وأضاف أن مكتب ECB يتولى الإشراف على 17 مشروعا فى العاصمة الإدارية، أبرزها مشروعى“فينشى” و”البوسكو” لصالح شركة مصر إيطاليا العقارية. اقرأ أيضا:“مبانى إدريس” تتعاقد مع مكتب ECB للإشراف على تنفيذ مشروع“Koun”
وأوضح أن مكتب ECB يتولى الإشراف على مشروع“كابيتال هايتس” البالغ مساحته 50 فدانًا، لافتا إلى أن حجم إنجاز المشروع حتى الآن تجاوز 60%، إلى جانب الإشراف على عدد من المشروعات المتنوعة الأخرى.
ويشرف المكتب أيضا على مشروعات بنية تحتية مع هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية والتى قاربت نسب الإنجاز بها 70%.
وبحسب عبد الغنى، فإن مكتب ECB يشرف على عدة مشروعات بالسوق المصرى تابعة لكبرى شركات التطوير العقارى، ومنها مصر إيطاليا، والصفوة، وأرمونيا، وإيدج ستون، وطيبة روز، إلى جانب مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. طول فترة تنفيذ المشروعات يحمل مكاتب الاستشارات أعباء إضافية بسبب الأجور
وأشار عبد الغنى إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم، أثر سلبا على مكاتب الاستشارات الهندسية، مما جعلها تتحمل تكاليف إضافية متمثلة فى أجور المهندسين والعاملين.
وقال عبد الغنى:“فى ظل التحديات الاقتصادية وزيادة الأسعار تضاعفت المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، والمشروع المقدر له الانتهاء خلال عام أصبح يتجاوز 4 أعوام، مما يضع المكتب أمام أزمة ليضطر لرفع أجور المهندسين مقابل عدد الساعات الإضافية”.
وأضاف أن المكتب الاستشارى يضع تصورا لنسب إنجاز المشروع خلال مدة تتراوح من 12 شهرا إلى 4 سنوات بحد أقصى وفقا لكل مشروع. شاهد: زيادة أسعار الوحدات العقارية.. الغرفة تدرس وانقسام بين العملاء والمطورين
وأوضح أن المكاتب الهندسية بمصر تواجه أزمة هجرة الكفاءات من المهندسين للخارج بحثا عن أجور أعلى، تزامنا مع انفتاح السوق السعودى العقارى والذى يحتاج لكوادر هندسية بعد زيادة حجم المشروعات.
وأشار إلى أن حجم الأعمال التى يشرف عليها مكتب ECB بلغ 250 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ192 مليار جنيه فى العام السابق له.
وقال عبد الغنى:“تتنوع تعاقدات المكتب بين إدارة مشروعات وتصميمات هندسية وإشراف على التنفيذ، كما يقدم خدمات الهندسة الاستشارية بشكل متكامل من إدارة المشروعات والتصميمات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية، وكذلك الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات”.
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