مكتب ECB يشرف على مشروعات عقارية باستثمارات 500 مليار جنيه

يخطط مكتب ECB للاستشارات الهندسية، للتوسع داخل السوق العقارى المصرى وكذلك بعض الدول الإفريقية ودول الخليج العربى، ضمن خطة لزيادة حجم أعماله خلال عام 2024.

وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة مكتب ECB، إن إجمالى حجم الأعمال التى يتولى المكتب تصميمها والإشراف على تنفيذها يتجاوز 500 مليار جنيه.

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وأضاف عبد الغنى لـ”البورصة”، أن المكتب يستهدف زيادة حجم أعماله بنسبة 15%؜ خلال العام المقبل داخل السوق المصرى، من خلال اقتناص عدد من المشروعات الجديدة بعدد من المناطق والتى سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من التعاقدات النهائية.

وأوضح أنه جارى التفاوض على عدة مشروعات جديدة، بإجمالى 30 مشروع ما بين مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، مؤكدا أن المكتب يحرص على تقديم منتج عقارى يتناسب مع احتياجات العملاء.

وقال إن مكتب ECB، لديه خطة للتوسع فى الأسواق الخارجية خلال العام المقبل، وتابع:“نستهدف التوسع فى 3 دول إفريقية هى مالاوى والسنغال والمغرب”.

وأضاف أن مكتبه تولى الإشراف على تنفيذ مشروعين بدولة تنزانيا، بداية من شهر ديسمبر 2022، أحدهما مشروع فى قطاع البنية التحتية والآخر بالسكة الحديد.

وأوضح أن مكتب ECB توسع مؤخرا فى الخليج، حيث تم افتتاح فرع جديد للمكتب خلال شهر نوفمبر الماضى فى السعودية، وتولى المكتب الإشراف على تنفيذ 3 مشروعات بإجمالى تكلفة استثمارية 1.5 مليار ريال، كما تم افتتاح فرع آخر فى دبى خلال أكتوبر 2022.

وقال إن المكتب يستهدف التوسع فى الإشراف على مشروعات متنوعة بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة، تشمل مشروعات صناعية وتطوير عقارى، وكذلك مشروعات إدارية وتجارية، حيث يشرف على تنفيذ أكثر من 190 مشروعا داخل مصر تتنوع بين مشروعات سكنية وبنية تحتية.

وأضاف أن مكتب ECB يتولى الإشراف على 17 مشروعا فى العاصمة الإدارية، أبرزها مشروعى“فينشى” و”البوسكو” لصالح شركة مصر إيطاليا العقارية.

وأوضح أن مكتب ECB يتولى الإشراف على مشروع“كابيتال هايتس” البالغ مساحته 50 فدانًا، لافتا إلى أن حجم إنجاز المشروع حتى الآن تجاوز 60%، إلى جانب الإشراف على عدد من المشروعات المتنوعة الأخرى.

ويشرف المكتب أيضا على مشروعات بنية تحتية مع هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة R7 فى العاصمة الإدارية والتى قاربت نسب الإنجاز بها 70%.

وبحسب عبد الغنى، فإن مكتب ECB يشرف على عدة مشروعات بالسوق المصرى تابعة لكبرى شركات التطوير العقارى، ومنها مصر إيطاليا، والصفوة، وأرمونيا، وإيدج ستون، وطيبة روز، إلى جانب مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار عبد الغنى إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم، أثر سلبا على مكاتب الاستشارات الهندسية، مما جعلها تتحمل تكاليف إضافية متمثلة فى أجور المهندسين والعاملين.

وقال عبد الغنى:“فى ظل التحديات الاقتصادية وزيادة الأسعار تضاعفت المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، والمشروع المقدر له الانتهاء خلال عام أصبح يتجاوز 4 أعوام، مما يضع المكتب أمام أزمة ليضطر لرفع أجور المهندسين مقابل عدد الساعات الإضافية”.

وأضاف أن المكتب الاستشارى يضع تصورا لنسب إنجاز المشروع خلال مدة تتراوح من 12 شهرا إلى 4 سنوات بحد أقصى وفقا لكل مشروع.

وأوضح أن المكاتب الهندسية بمصر تواجه أزمة هجرة الكفاءات من المهندسين للخارج بحثا عن أجور أعلى، تزامنا مع انفتاح السوق السعودى العقارى والذى يحتاج لكوادر هندسية بعد زيادة حجم المشروعات.

وأشار إلى أن حجم الأعمال التى يشرف عليها مكتب ECB بلغ 250 مليار جنيه بنهاية عام 2021 مقارنة بـ192 مليار جنيه فى العام السابق له.

وقال عبد الغنى:“تتنوع تعاقدات المكتب بين إدارة مشروعات وتصميمات هندسية وإشراف على التنفيذ، كما يقدم خدمات الهندسة الاستشارية بشكل متكامل من إدارة المشروعات والتصميمات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية، وكذلك الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات”.