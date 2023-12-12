ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد صدور بيانات سوق العمل البريطاني

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الربع الماضي دون تغيير، فضلاً عن تراجع فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات كل من بنك انجلترا والمركزي الأوروبي الخميس القادم.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 474 نقطة، وحد من مكاسبة تراجع أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7574 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.22% إلى 16831 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.34% إلى 7577 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم، استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 4.2% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر، بينما تراجعت فرص العمل المتاحة بمقدار 45 ألف فرصة إلى 949 ألفاً خلال نفس الفترة، لتستمر في الانخفاض للفترة الـ17 على التوالي.
وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت بنك انجلترا لسعر الفائدة في اجتماع الخميس القادم على غرار التوقعات بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، بينما يركز المستثمرون على احتمالات خفض المركزي البريطاني للفائدة بوتيرة أبطأ من نظيره في الولايات المتحدة مستقبلاً.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579587
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