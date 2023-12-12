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ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد صدور بيانات سوق العمل البريطاني

12/12/2023 7:00:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت غالبية الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت استقرار معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الربع الماضي دون تغيير، فضلاً عن تراجع فرص العمل المتاحة خلال نفس الفترة، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماعات كل من بنك انجلترا والمركزي الأوروبي الخميس القادم.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.12% إلى 474 نقطة، وحد من مكاسبة تراجع أسهم قطاع الاتصالات بنسبة 0.9%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7574 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.22% إلى 16831 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.34% إلى 7577 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني التي صدرت اليوم، استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 4.2% خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين سبتمبر ونوفمبر، بينما تراجعت فرص العمل المتاحة بمقدار 45 ألف فرصة إلى 949 ألفاً خلال نفس الفترة، لتستمر في الانخفاض للفترة الـ17 على التوالي.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تثبيت بنك انجلترا لسعر الفائدة في اجتماع الخميس القادم على غرار التوقعات بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، بينما يركز المستثمرون على احتمالات خفض المركزي البريطاني للفائدة بوتيرة أبطأ من نظيره في الولايات المتحدة مستقبلاً.


Source:

MENAFN12122023000202011048ID1107579587

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