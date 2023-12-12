أدفا للتطوير العقارى تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدء تسليم وحدات مشروع“أدفيدا” فى“الشيخ زايد” منتصف 2025
قال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.
وأضاف الشناوى لـ”البورصة”، أن حصة العملاء الأجانب من مبيعات شركة“أدفا للتطوير العقارى” تصل نحو 10%.
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وأوضح أن الشركة تستعد لطرح مشروعين بنشاط سكنى فى منطقة غرب القاهرة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع الأول على مساحة 11 فدانا، بإجمالى استثمارات 1.2 مليار جنيه، والمشروع الثانى على مساحة 20 فدانا.
وقال الشناوى، إنه من المقرر بدء تسليم وحدات مشروع“أدفيدا” بمدينة الشيخ زايد الجديدة منتصف 2025، مضيفا أن المشروع بنشاط سكنى يتكون من 30 فيلا، ومبانى تجارية على مساحة 5 أفدنة، ويوفر وحدات بمساحات متنوعة.
وأوضح أن معدلات التنفيذ بالمشروع تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن الشركة قامت بالانتهاء من تنفيذ 13 فيلا حتى الآن. ضخ 300 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة خلال 2024
وأشار إلى أن“أدفا للتطوير العقارى” تعتزم ضخ 300 مليون جنيه ضمن الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام المقبل، موضحا أن السوق العقارى يشهد تغيرات سريعة ومستمرة فى أسعار مواد البناء.
وقال إن خطة الشركة الاستراتيجية تركز على تنفيذ مشروعاتها بمنطقة غرب القاهرة والصعيد وتحديدا بمدينتى سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة، وتدرس التواجد فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة. “أدفا للتطوير العقارى” تخطط لطرح مشروع سكنى بالسعودية النصف الثانى من 2024
وأضاف الشناوى، أن الشركة لديها خطة للتوسع خارج مصر حيث تدرس حاليا التواجد فى السوق العمانى والسوق الإماراتى عبر فرع للشركة بدبى، موضحا أن الشركة تركز على المشاركة فى المعارض العقارية الخارجية لعرض منتجاتها.
وتوقع الشناوى، أن تنفذ“أدفا للتطوير العقارى” أولى مشروعاتها بالسوق السعودى بمدينة الرياض خلال الربع الثانى من العام المقبل، لافتا إلى أن المشروع سيكون بنشاط سكنى، موضحا أن الشركة تقوم بتسويق مشروعاتها ذاتيا بالإضافة إلى الاستعانة ببعض شركات التسويق العقارى العاملة بالسوق. اقرأ أيضا: 1.25 مليار جنيه استثمارات“أدفا للتطوير العقارى” فى“زايد الجديدة”
وقال الشناوى، إن“أدفا للتطوير العقارى” تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لأنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة، ولكنها تدرس خلال الفترة المقبلة البحث عن آليات تمويلية جديدة عن طريق المشاركة مع بعض المستثمرين لتوفير السيولة المالية وسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.
وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لنمو القطاع العقارى فى مصر من خلال رؤية مصر 2030 والتى تتضمن تنفيذ 47 مدينة جديدة أعلنت وزارة الإسكان عن تنفيذ 24 مدينة منها.
وتابع:“على سبيل المثال منطقة الحزام الأخضر بغرب القاهرة على مساحة تزيد عن 12.4 ألف فدان لم يستغل فى البناء سوى 10% إلى 15% فقط منها”.
مشروع أدفيدا إحدى مشروعات أدفا للتطوير العقارى
وطالب الشناوى بتوفير التمويل العقارى للوحدات السكنية تحت الإنشاء كأحد الحلول لمساعدة السوق وشركات التطوير العقارى على النمو، مؤكدا وجود صعوبة لدى الشركات فى تمويل الوحدات مع ارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك.
وقال إن“أدفا للتطوير العقارى” تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى تنفيذ معدلات الإنشاء، والاحتفاظ بنسبة تقترب من 25% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.
وعزا توجه الشركة للاستثمار فى منطقة غرب القاهرة إلى انخفاض حدة المنافسة بين المطورين مقارنة بمنطقة شرق القاهرة، فضلا عن الطلب المتزايد عليها من جانب العملاء خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن مجموعة“الشناوى” تم تأسيسها فى عام 2011، وبدأت مرحلة توسعية جديدة عام 2019 من خلال تأسيس شركة“أدفا للتطوير العقارى” كشركة مساهمة مصرية برأس مال 500 مليون جنيه، بهدف تنفيذ مشروعات بأنشطة متنوعة تشمل السكنى والتجارى والإدارى فى غرب القاهرة والساحل الشمالى ومدن الصعيد. شاهد: زيادة أسعار الوحدات العقارية.. الغرفة تدرس وانقسام بين العملاء والمطورين
وأوضح الشناوى، الذى يتولى منصب أمين صندوق مجلس العقار المصرى، أن وزارة الإسكان أصدرت مؤخرا عدد من القرارات استجابة لتوصيات مجلس العقار المصرى من بينها زيادة نسبة المبانى التجارية، وتطبيق نظرية الحجوم التى تسمح بزيادة النسبة البنائية بـ10% من النسبة الأساسية، بالإضافة إلى اعتبار المشروع مكتمل عند نسبة 80% من الإنشاءات بدلا من 90%، وزيادة مهلة التسليم بنسبة 20% من المدة الأساسية.
وشدد على ضرورة توسع الحكومة فى إقامة مشروعات المبانى الذكية، لافتا إلى أن تعميم استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة يقلل من تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية فضلا عن توافقها مع مبادئ التأمين المستدام. زيادة متوقعة فى الإقبال على الوحدات التجارية والإدارية
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، زيادة الإقبال على شراء العقارات خلال العام المقبل باعتبارها أحد الأدوات الاستثمارية التى أثبتت ارتفاع درجة أمانها خلال السنوات الماضية.
وقال إن الإقبال على شراء الوحدات التجارية والإدارية سيكون هو الأسرع نموا مقارنة بالوحدات السكنية خلال العام المقبل.
وطالب جهات التمويل المختلفة وفى مقدمتها البنوك بتفعيل دورها فى توفير التمويلات للعملاء، معتبرا أن دور المطور العقارى هو تنفيذ المشروعات وليس التمويل.
وأضاف أن الصناديق العقارية سيكون لها دور مهم فى القضاء على المشكلات الخاصة بالتمويل من خلال توفير التمويل المطلوب للمطورين العقاريين.
وأشار إلى ضرورة إسراع الحكومة فى تسجيل العقارات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، لافتا إلى أن نحو 90% من العقارات الموجودة فى مصر غير مسجلة.
وأوضح أن أبرز المشكلات التى تواجه ملف تصدير العقار المصرى هى غياب قاعدة بيانات للسوق وعدم تسجيل العقارات تحت الإنشاء بالشهر العقارى فضلا عن تسليم الوحدات غير كاملة التشطيب وصعوبة إجراء التحويلات البنكية حال رغبة العميل فى بيع الوحدة. اقرأ أيضا:“أدفا للتطوير” تخطط لاستثمار 2 مليار جنيه فى القطاع العقارى حتى 2025
وأشار الشناوى إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية لإعداد قاعدة بيانات للعقارات فى مصر سواء المكتملة أو تحت الإنشاء.
وقال إن توجه بعض المطورين العقاريين للسوق السعودى يعد خطوة إيجابية لنقل خبرات السوق المصرى بمجال العقارات للأسواق العربية.
ودعا الشناوى الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية بكافة الأنشطة وخاصة القطاع العقارى، بحيث تكون الدولة هى المخطط والقطاع الخاص هو المنفذ، لدعم فرص النمو المتاحة للشركات الخاصة فى تنفيذ المشروعات المختلفة.
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