أدفا للتطوير العقارى تستهدف 500 مليون جنيه مبيعات بنهاية 2023

قال الدكتور أحمد الشناوى، رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضاف الشناوى لـ”البورصة”، أن حصة العملاء الأجانب من مبيعات شركة“أدفا للتطوير العقارى” تصل نحو 10%.

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وأوضح أن الشركة تستعد لطرح مشروعين بنشاط سكنى فى منطقة غرب القاهرة خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع الأول على مساحة 11 فدانا، بإجمالى استثمارات 1.2 مليار جنيه، والمشروع الثانى على مساحة 20 فدانا.

وقال الشناوى، إنه من المقرر بدء تسليم وحدات مشروع“أدفيدا” بمدينة الشيخ زايد الجديدة منتصف 2025، مضيفا أن المشروع بنشاط سكنى يتكون من 30 فيلا، ومبانى تجارية على مساحة 5 أفدنة، ويوفر وحدات بمساحات متنوعة.

وأوضح أن معدلات التنفيذ بالمشروع تسير بشكل جيد، لافتا إلى أن الشركة قامت بالانتهاء من تنفيذ 13 فيلا حتى الآن.

وأشار إلى أن“أدفا للتطوير العقارى” تعتزم ضخ 300 مليون جنيه ضمن الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام المقبل، موضحا أن السوق العقارى يشهد تغيرات سريعة ومستمرة فى أسعار مواد البناء.

وقال إن خطة الشركة الاستراتيجية تركز على تنفيذ مشروعاتها بمنطقة غرب القاهرة والصعيد وتحديدا بمدينتى سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة، وتدرس التواجد فى العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الشناوى، أن الشركة لديها خطة للتوسع خارج مصر حيث تدرس حاليا التواجد فى السوق العمانى والسوق الإماراتى عبر فرع للشركة بدبى، موضحا أن الشركة تركز على المشاركة فى المعارض العقارية الخارجية لعرض منتجاتها.

وتوقع الشناوى، أن تنفذ“أدفا للتطوير العقارى” أولى مشروعاتها بالسوق السعودى بمدينة الرياض خلال الربع الثانى من العام المقبل، لافتا إلى أن المشروع سيكون بنشاط سكنى، موضحا أن الشركة تقوم بتسويق مشروعاتها ذاتيا بالإضافة إلى الاستعانة ببعض شركات التسويق العقارى العاملة بالسوق.

وقال الشناوى، إن“أدفا للتطوير العقارى” تعتمد على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لأنها تمتلك ملاءة مالية كبيرة، ولكنها تدرس خلال الفترة المقبلة البحث عن آليات تمويلية جديدة عن طريق المشاركة مع بعض المستثمرين لتوفير السيولة المالية وسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.

وأضاف أن هناك فرصة كبيرة لنمو القطاع العقارى فى مصر من خلال رؤية مصر 2030 والتى تتضمن تنفيذ 47 مدينة جديدة أعلنت وزارة الإسكان عن تنفيذ 24 مدينة منها.

وتابع:“على سبيل المثال منطقة الحزام الأخضر بغرب القاهرة على مساحة تزيد عن 12.4 ألف فدان لم يستغل فى البناء سوى 10% إلى 15% فقط منها”.

مشروع أدفيدا إحدى مشروعات أدفا للتطوير العقارى

وطالب الشناوى بتوفير التمويل العقارى للوحدات السكنية تحت الإنشاء كأحد الحلول لمساعدة السوق وشركات التطوير العقارى على النمو، مؤكدا وجود صعوبة لدى الشركات فى تمويل الوحدات مع ارتفاع معدلات الفائدة بالبنوك.

وقال إن“أدفا للتطوير العقارى” تتخذ عدة خطوات للتحوط من تلك الزيادات من ضمنها تخزين المواد الخام ومواد البناء والإسراع فى تنفيذ معدلات الإنشاء، والاحتفاظ بنسبة تقترب من 25% من عدد الوحدات بالمشروعات كمخزون وطرحها للبيع بعد إتمام المشروع فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل مستمر.

وعزا توجه الشركة للاستثمار فى منطقة غرب القاهرة إلى انخفاض حدة المنافسة بين المطورين مقارنة بمنطقة شرق القاهرة، فضلا عن الطلب المتزايد عليها من جانب العملاء خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن مجموعة“الشناوى” تم تأسيسها فى عام 2011، وبدأت مرحلة توسعية جديدة عام 2019 من خلال تأسيس شركة“أدفا للتطوير العقارى” كشركة مساهمة مصرية برأس مال 500 مليون جنيه، بهدف تنفيذ مشروعات بأنشطة متنوعة تشمل السكنى والتجارى والإدارى فى غرب القاهرة والساحل الشمالى ومدن الصعيد.

وأوضح الشناوى، الذى يتولى منصب أمين صندوق مجلس العقار المصرى، أن وزارة الإسكان أصدرت مؤخرا عدد من القرارات استجابة لتوصيات مجلس العقار المصرى من بينها زيادة نسبة المبانى التجارية، وتطبيق نظرية الحجوم التى تسمح بزيادة النسبة البنائية بـ10% من النسبة الأساسية، بالإضافة إلى اعتبار المشروع مكتمل عند نسبة 80% من الإنشاءات بدلا من 90%، وزيادة مهلة التسليم بنسبة 20% من المدة الأساسية.

وشدد على ضرورة توسع الحكومة فى إقامة مشروعات المبانى الذكية، لافتا إلى أن تعميم استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة يقلل من تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية فضلا عن توافقها مع مبادئ التأمين المستدام.

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، زيادة الإقبال على شراء العقارات خلال العام المقبل باعتبارها أحد الأدوات الاستثمارية التى أثبتت ارتفاع درجة أمانها خلال السنوات الماضية.

وقال إن الإقبال على شراء الوحدات التجارية والإدارية سيكون هو الأسرع نموا مقارنة بالوحدات السكنية خلال العام المقبل.

وطالب جهات التمويل المختلفة وفى مقدمتها البنوك بتفعيل دورها فى توفير التمويلات للعملاء، معتبرا أن دور المطور العقارى هو تنفيذ المشروعات وليس التمويل.

وأضاف أن الصناديق العقارية سيكون لها دور مهم فى القضاء على المشكلات الخاصة بالتمويل من خلال توفير التمويل المطلوب للمطورين العقاريين.

وأشار إلى ضرورة إسراع الحكومة فى تسجيل العقارات وإعداد قاعدة بيانات خاصة بها، لافتا إلى أن نحو 90% من العقارات الموجودة فى مصر غير مسجلة.

وأوضح أن أبرز المشكلات التى تواجه ملف تصدير العقار المصرى هى غياب قاعدة بيانات للسوق وعدم تسجيل العقارات تحت الإنشاء بالشهر العقارى فضلا عن تسليم الوحدات غير كاملة التشطيب وصعوبة إجراء التحويلات البنكية حال رغبة العميل فى بيع الوحدة.

وأشار الشناوى إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية لإعداد قاعدة بيانات للعقارات فى مصر سواء المكتملة أو تحت الإنشاء.

وقال إن توجه بعض المطورين العقاريين للسوق السعودى يعد خطوة إيجابية لنقل خبرات السوق المصرى بمجال العقارات للأسواق العربية.

ودعا الشناوى الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية بكافة الأنشطة وخاصة القطاع العقارى، بحيث تكون الدولة هى المخطط والقطاع الخاص هو المنفذ، لدعم فرص النمو المتاحة للشركات الخاصة فى تنفيذ المشروعات المختلفة.