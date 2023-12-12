اكتتاب Mbc السعودية يجذب 54.5 مليار ريال من المؤسسات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
جذب الطرح العام الأولي لمجموعة“إم بي سي” (mbc) في السوق السعودية طلبات بقيمة 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) من شريحة المؤسسات، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 66 مرة قيمة الطرح، بحسب ما أعلنته شركة“إتش إس بي سي العربية” السعودية على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم، بصفتها مدير الاكتتاب.
قالت“إتش إس بي سي العربية” إن سعر الطرح النهائي لمجموعة“إم بي سي” تحدّد عند الحد الأعلى للنطاق السعري والبالغ 25 ريالاً، ما يعني أن العائدات الإجمالية للطرح ستبلغ 831 مليون ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار).
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تبدأ الشركة بعد غد الخميس تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد، والذي يستمر حتى يوم 18 ديسمبر، علماً أنه لم يُحدّد بعد تاريخ إدراج الأسهم في السوق، لكن يُرجّح أن يكون في عام 2024.
وتتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33.25 مليون سهم جديد، تمثل ما نسبته 10% من رأسمال الشركة بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس المال. وقد خُصص للمكتتبين الأفراد ما نسبته 10% فقط من أسهم الطرح.
يذكر أن“mbc” كانت أول مجموعة عربية مملوكة للقطاع الخاص تطلق قنوات فضائية، قبل أن تتملك الحكومة السعودية 60% منها. ويمتلك مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها وليد بن إبراهيم آل إبراهيم الحصة المتبقية.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579585
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