اكتتاب Mbc السعودية يجذب 54.5 مليار ريال من المؤسسات

MENAFN - Al-Borsa News) جذب الطرح العام الأولي لمجموعة“إم بي سي” (mbc) في السوق السعودية طلبات بقيمة 54.5 مليار ريال (14.5 مليار دولار) من شريحة المؤسسات، أي بمعدل تغطية بلغ نحو 66 مرة قيمة الطرح، بحسب ما أعلنته شركة“إتش إس بي سي العربية” السعودية على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية“تداول” اليوم، بصفتها مدير الاكتتاب.

قالت“إتش إس بي سي العربية” إن سعر الطرح النهائي لمجموعة“إم بي سي” تحدّد عند الحد الأعلى للنطاق السعري والبالغ 25 ريالاً، ما يعني أن العائدات الإجمالية للطرح ستبلغ 831 مليون ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 8.3 مليار ريال (2.2 مليار دولار).

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تبدأ الشركة بعد غد الخميس تلقي طلبات اكتتاب المستثمرين الأفراد، والذي يستمر حتى يوم 18 ديسمبر، علماً أنه لم يُحدّد بعد تاريخ إدراج الأسهم في السوق، لكن يُرجّح أن يكون في عام 2024.

وتتمثل عملية الطرح العام الأولي للشركة بطرح 33.25 مليون سهم جديد، تمثل ما نسبته 10% من رأسمال الشركة بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأس المال. وقد خُصص للمكتتبين الأفراد ما نسبته 10% فقط من أسهم الطرح.

يذكر أن“mbc” كانت أول مجموعة عربية مملوكة للقطاع الخاص تطلق قنوات فضائية، قبل أن تتملك الحكومة السعودية 60% منها. ويمتلك مؤسس المجموعة ورئيس مجلس إدارتها وليد بن إبراهيم آل إبراهيم الحصة المتبقية.





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