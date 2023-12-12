عبدالنبى مرزوق يكتب: تصنيف الخبراء ومستقبل التقييم العقارى فى مصر

MENAFN - Al-Borsa News) اعتمدت مؤخرا الجمعية العمومية غير العادية لخبراء التقييم العقارى مشروع تصنيف خبراء التقييم، وتم تقديم المشروع لهيئة الرقابة المالية من خلال مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى برئاسة الدكتور أحمد أنيس بحيث يتم دراسته وإقراره، استكمالا للقرارات السابقة بشأن قيد وتجديد قيد خبراء التقييم العقارى وكذلك إنشاء سجل خبراء إعادة تقييم الأصول العقارية وفقا للنهج الذى تتبعه هيئة الرقابة المالية للعمل على تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر.

ويسهم مشروع التصنيف فى تحسين جودة الأداء المهنى لخبراء التقييم العقاري من خلال استحداث درجات للتصنيف تبدأ من خبير تحت التدريب وخبير مساعد ثم خبير تقييم عقارى انتهاء باستشارى تقييم عقارى، بحيث يكون التصنيف الصادر عن الهيئة يمثل التصنيف الرسمى لخبراء التقييم العقارى فى مصر والذى يغلق الباب أمام تصنيفات جهات عديدة بعضها لا علاقة له بمهنة التقييم.

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ومن أهم الركائز الهامة فى مشروع التصنيف هو التركيز على عنصر التدريب والتعليم المستمر والذى يعد بمثابة ضرورة مهمة لتطوير أداء خبير التقييم العقارى حيث أن مهنة التقييم العقارى ترتكز على شقان أساسيان هما التأهيل العلمى والخبرة العملية.

ويتأتى التأهيل العلمى من خلال الشهادة الجامعية بتخصصات معينة والتى تشترطها هيئة الرقابة المالية لقيد خبراء التقييم وتتأتى الخبرة العملية من خلال الممارسة العملية والتدريب العملى والذى أبرزه مشروع التصنيف وركز عليه وجعل منه عنصرا مكملا لشروط الترقى فى درجات التصنيف المختلفة.

لقد كان لبعض الجامعات تجربة حثيثة فى ذلك الإطار كالتجربة التى أقدمت عليها جامعة الأهرام الكندية داخل كلية إدارة الأعمال منذ أكثر من عشر سنوات لكنها لم تكتمل حيث كان عدد الدارسين قليل جدا إضافة إلى أن الوعى المجتمعى بأهمية التقييم العقاري لم يكن قد تشكل بعد، كما أن شرط السنوات الـ15 حتى يتم القيد كخبير تقييم عقارى جعل من تدريس ذلك التخصص عملية غير ذى جدوى للمؤسسة الأكاديمية والدارس على حد سواء، ومن ثم تعثرت التجربة فى مهدها الأول.

البعد الجديد فى مشروع التصنيف أنه فتح المجال أمام مهنة التقييم العقاري كى تكون مهنة قائمة ومستقلة بذاتها كباقى المهن كالمهندس والمحاسب والمحامى ويمكن لحديث التخرج الالتحاق بها من خلال مكاتب وشركات التقييم العقارى دون الانتظار لفترة زمنية طويلة لدخول ذلك المجال والتى كانت محددة بـ15 عاما ضمن الشروط الحالية لقيد خبراء التقييم العقاري بهيئة الرقابة المالية، مما يفتح مجالا واسعا أمام الجامعات والمعاهد لإدراج تخصصات داخل كلياتها وإعداد مناهج للتقييم العقاري يتم من خلالها تأهيل الدارس تأهيلا علميا بشكل متكامل لذلك التخصص المهم جدا على المستوى القومى.

ويفتح مشروع التصنيف آفاقا عديدة أمام مهنة التقييم العقاري فى مصر مسايرة للتطور الذى شهدته المهنة من تطور على الساحة الدولية وكذلك بالمنطقة العربية المحيطة حيث أفسح المجال للأشخاص الطبيعية والاعتبارية الأجنبية لممارسة أعمال التقييم العقارى فى مصر من خلال الخبراء المحليين وذلك من خلال شراكة فى عمليات تقييم محددة خصوصا تقييم المشروعات الكبرى مما يسهم فى تبادل الخبرات مع المؤسسات الإقليمية والدولية فى مجال التقييم العقارى.

إن مشروع التصنيف قد راعى فى أحكامه الانتقالية الحفاظ على المراكز القانونية لخبراء التقييم المقيدين حاليا بسجلات هيئة الرقابة المالية مما يضع المشروع بعيدا عن شبهة الإضرار بأى من خبراء التقييم السابق قيدهم على العمل بقواعد التصنيف الواردة بالمشروع، وبعيدا عن النزعات الشخصية فإن مشروع التصنيف المقدم من مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى“والتى تعتبر الجهة المسؤولة عن شؤون خبراء التقييم فى مصر” يعتبر خطوة مهمة وفارقة لمسار مهنة التقييم العقارى فى مصر من أجل مسايرة التطور الذى يشهده ذلك العلم وتلك المهنة عالميا وإقليميا فلسنا أقل ممن سبقونا فى ذلك المضمار وكانوا بالأمس القريب يتعلمون منا ويأخذون عنا.

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