السكر والصناعات التكاملية: زيادة ضخ الكميات إلى 95 ألف طن شهريًا

MENAFN - Al-Borsa News) قال عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه سيتم خلال أيام زيادة كميات السكر التى تطرحها الشركة إلى 95 ألف طن شهريا.

وأضاف أن الكمية موزعة على 65 ألف طن سكر مدعم بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقة التموينية و30 ألف طن سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها للكيلو.

موضوعاتافتتاح معرض“فوود أفريكا” للصناعات الغذائية في دورته الـ8 صادرات مصر الزراعية والغذائية فى طريقها إلى 9 مليارات دولار بـ2023 مصر وإيطاليا تتعاونان للانتهاء من تسيير خط رورو لنقل الحاصلات

جاء ذلك خلال مشاركة البديوى فى افتتاح الدورة الثامنة من المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فوود أفريكا” المقام فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى.

وأوضح أن“السكر والصناعات التكاملية” انتهت من الترتيبات النهائية لاستقبال الموسم الجديد لقصب السكر المزمع فى يناير المقبل، مشيرا إلى أنه التعاقد على شراء 6.2 مليون طن قصب من المزراعين بقيمة 9.3 مليار جنيه.

وقال إنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيرا إلى أن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج.

وأضاف أنه تم التعاقد أيضًا على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى أغسطس الماضى، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، بزيادة 400 جنيه عن الموسم السابق.

وأوضح البديوى، أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتهم عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.

وقال إنه تم استقبال 87 ألف طن سكر أبيض من البرازيل بجانب كميات أخرى سوف تصل خلال شهر يناير المقبل.