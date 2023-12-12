السكر والصناعات التكاملية: زيادة ضخ الكميات إلى 95 ألف طن شهريًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال عصام البديوى، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إنه سيتم خلال أيام زيادة كميات السكر التى تطرحها الشركة إلى 95 ألف طن شهريا.
وأضاف أن الكمية موزعة على 65 ألف طن سكر مدعم بسعر 12.60 جنيه للكيلو على البطاقة التموينية و30 ألف طن سكر حر بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية بصرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التى يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد و2 كيلو للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر بسعر 27 جنيها للكيلو.
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جاء ذلك خلال مشاركة البديوى فى افتتاح الدورة الثامنة من المعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات“فوود أفريكا” المقام فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بمركز مصر للمعارض بمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشترى دولى. اقرأ أيضا:“السكر والصناعات التكاملية” تعتزم استيراد 50 ألف طن سكر برازيلى
وأوضح أن“السكر والصناعات التكاملية” انتهت من الترتيبات النهائية لاستقبال الموسم الجديد لقصب السكر المزمع فى يناير المقبل، مشيرا إلى أنه التعاقد على شراء 6.2 مليون طن قصب من المزراعين بقيمة 9.3 مليار جنيه.
وقال إنه من المتوقع إنتاج نحو 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم، مشيرا إلى أن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب حيث تمتلك الشركة 8 مصانع بعدد 18 خط إنتاج.
وأضاف أنه تم التعاقد أيضًا على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن عن الموسم الماضى تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل. شاهد: رئيس“الفيوم للسكر” يكشف للبورصة أسباب ارتفاع الأسعار
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى أغسطس الماضى، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، بزيادة 400 جنيه عن الموسم السابق.
وأوضح البديوى، أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتهم عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.
وقال إنه تم استقبال 87 ألف طن سكر أبيض من البرازيل بجانب كميات أخرى سوف تصل خلال شهر يناير المقبل.
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