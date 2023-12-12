القوى الشرائية تقود البورصة للصعود 0.65% في المستهل

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 30 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 24338 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 5185 نقطة.

موضوعاتممثلو ((الأوراق المالية)) يطالبون بمزيد من المحفزات للقطاع خلال السنوات الستة المقبلة ((القمم التاريخية)) تزيد طموح المتعاملين فى انتهاء الحركة التصحيحية البورصة تقلص خسائرها الصباحية وتتراجع 0.03% في الختام

كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 7530 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.86% ليصل لمستوى 29148 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 687 مليون جنيه، من خلال تداول 248 مليون سهم، بتنفيذ 21.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 182 شركة مقيدة، ارتفع منها 86 سهمًا، وتراجع 9 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 87 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.6 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 22.6 مليون جنيه، و7.7 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 30 مليون جنيه.