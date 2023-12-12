القوى الشرائية تقود البورصة للصعود 0.65% في المستهل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط صافي مشتريات محلية بلغت 30 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعاً بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 24338 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 5185 نقطة.
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كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 7530 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.86% ليصل لمستوى 29148 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 687 مليون جنيه، من خلال تداول 248 مليون سهم، بتنفيذ 21.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 182 شركة مقيدة، ارتفع منها 86 سهمًا، وتراجع 9 أسهم، في حين لم تتغير أسعار 87 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.6 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة 22.6 مليون جنيه، و7.7 مليون جنيه على التوالى، فيما توجه المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 30 مليون جنيه.
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