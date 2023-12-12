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تداول السعودية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنجن لتعزيز سبل التعاون

12/12/2023 7:00:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة تداول السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنجن بهدف تعزيز سبل التعاون واستكشاف الفرص.

وقالت تداول على حسابها الرسمي في تويتر، إن ذلك سيكون في مجالات الإدراج المزدوج، والتقنية المالية، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وعلاقات المستثمرين، والأبحاث.

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Source:

MENAFN12122023000202011048ID1107579581

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