تداول السعودية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنجن لتعزيز سبل التعاون

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت مجموعة تداول السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنجن بهدف تعزيز سبل التعاون واستكشاف الفرص.
وقالت تداول على حسابها الرسمي في تويتر، إن ذلك سيكون في مجالات الإدراج المزدوج، والتقنية المالية، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وعلاقات المستثمرين، والأبحاث.
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MENAFN12122023000202011048ID1107579581
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