منتدى جيبكا للشباب الثاني يرحب بأكثر من 400 مشارك من منطقة الخليج

(MENAFN
- GPCA) الدوحة، قطر، 12 ديسمبر 2023: استقطبت النسخة الثانية من منتدى جيبكا للشباب المنعقد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت شعار "تمكين الشباب من أجل مستقبل مستدام"، أكثر من 400 من المحترفين الشباب والطلاب. ويناقش المنتدى الشبابي في دروته هذا العام، أسس إرساء دعائم مستقبل أكثر استدامة لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي. عقد الحدث كجزء من فعاليات المنتدى السنوي السابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في الفترة ما بين 4 و 6 ديسمبر الجاري.
تعتبر تنمية وتمكين الشباب ركيزة أساسية في رؤى التنمية الوطنية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومع أهداف طويلة الأمد لتوطين القوى العاملة وتوفير 226,200 وظيفة في صناعة الكيماويات في عام 2022 وحده، تلعب صناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي دورًا محوريًا في جذب وتطوير المواهب الشابة. ولتقدم هذا الهدف بدعم من أعضاء جيبكا، تم إطلاق المنتدى الشبابي بنسخته الأولى في عام 2022 لخلق وعي مهم حول صناعة الكيماويات وتوفير تجربة تواصل شاملة للحضور من خلال سد الفجوة بين قادة الصناعة والمحترفين الشباب.
يقود المنتدى مجلس جيبكا للشباب، الذي يضم 37 محترفًا شابًا من 18 شركة عضو في الاتحاد عبر منطقة الخليج العربي، وهذا هو الحدث الإقليمي الأبرز للطلاب والمحترفين الشباب الذين يتطلعون إلى توسيع معرفتهم في صناعة الكيماويات بالمنطقة.
في اليوم الأول من الحدث، ألقت نادية الحجي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية والراعي لمجلس جيبكا للشباب، كلمة ترحيب ألهمت من خلالها الحضور بتركيزها على الشباب باعتبارهم نواة التغيير الحقيقية لمستقبل أكثر استدامة. وفي حديثها مع نشرة جيبكا قبيل المنتدى، قالت الحجي: "للشباب في منطقة مجلس التعاون الخليجي دور حاسم في رسم معالم مستقبل صناعة البتروكيماويات. حيث يجلب المحترفون الشباب عادةً منظورات جديدة وهم أكثر قدرة على تبني التكنولوجيات الجديدة والعمليات المبتكرة. كما أنهم أكثر وعيًا بالبيئة ويمكنهم قيادة مبادرات دمج الطاقة المتجددة وتقليل البصمة الكربونية في العمليات البتروكيماوية. إلى جانب ذلك يمتلك الشباب عادةً عقلية عالمية، مما يمكنهم من تعزيز التعاون الدولي، وهو أمر حيوي في صناعة عالمية مثل البتروكيماويات".
شارك معتز عيسى برشم، الرياضي القطري في ألعاب القوى وبطل العالم، قصته الملهمة عن الإصرار والنجاح مع الحضور. تواصل البرنامج مع مجلس شباب جيبكا، الذي ضم نقاشاً ملهماً حول إطلاق الإمكانات البشرية لمستقبل مستدام لصناعة الكيماويات. وشارك في الحلقة الحوارية لقيادي الصناعة والقطاع في المنطقة كل من الدكتور محمد الملا، المدير العام والرئيس التنفيذي لـشركة قابكو وهزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة بروج والمهندس ياسر العباسي، الرئيس التنفيذي لشركة جيبك، وهلال الخروصي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات بأوكيو، حيث شاركوا رؤيتهم حول دور الشباب في دفع عجلة الاستدامة.
وتخللت فعاليات المنتدى حوار مفتوح أتاح للشباب فرصة مناقشة قادة الصناعة من بينهم ناصر الدوسري، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إيكويت وعبد الرحمن شمس الدين، الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية، حول دور الجيل الشاب في تحقيق أهداف الاستدامة والرقمنة.
وفي اليوم الثاني، ضم المنتدى جلسات "حديث الشباب"، حيث يقدم شخصيات شبابية بارزة عروضاً تحفيزية. من بينهم الرياضي العالمي وبطل الغوص عمر الغيلاني ومريم المنصوري، المدير العام لـ شركة ريباوند والبروفيسور مريم العلي المعاضيد نائب الرئيس للبحث والدراسات العليا في جامعة قطر.
وفي اليوم الثالث، واصل المنتدى فعالياته مع جلسات جيبكا للتوجيه والتي ضمت اكثر من 30 رؤساء شركات وكبار الاستثارين الذين قدموا التوجيه للشباب والنصائح المتعلقة بكيفية التقدم ببناء الرحلة الاحترافية والعملية.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات :"وصلت جهود الاتحاد في تطوير المواهب بالمنطقة إلى ذروتها هذا العام مع ختام الدورة الثانية من منتدى جيبكا للشباب ، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يوفر فرصاً حصرية للمحترفين الشباب للتواصل وتبادل المعرفة والمساهمة في إرساء دعائم مستقبل صناعة الكيماويات إلى جانب كبار قادة الصناعة" وأضاف السعدون: " "التميز الحقيقي لتنظيم المنتدى يكمن في كونه مبادرة من الشباب وللشباب، مما يساعد على تسهيل تبادل المعرفة والخبرات القيمة بين جميع المشاركين. آمل أن يكون المنتدى هذا العام قد قدم للشباب كل ما هو مفيد، وأود أن أعبر عن امتناني لمساهماتهم القيمة، وأتطلع بحماس لتفاعلهم في مبادرات جيبكا المستقبلية."
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