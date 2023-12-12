مؤسسة العطية تشارك في مؤتمر المناخ "COP28"، وتؤكد على أهمية الغاز الطبيعي والهيدروجين في تحول الطاقة

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) نظمت مؤسسة العطية ورشة عمل جمعت بعضاً من أكبر خبراء الصناعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 (COP28) الذي عقد في دبي. وأكدت المؤسسة خلال جلسات الحوار والعروض التقديمية على الدور الهام للغاز الطبيعي والهيدروجين في عملية تحول الطاقة، كما تناولت الورشة موضوعات الطاقة والاستدامة ذات الصلة.
وفي معرض حديثهم ناقش الخبراء أهمية دور الغاز الطبيعي في مكافحة تغير المناخ، من ضمنهم محمد أمين نادريان، والدكتور أبو بكر عباس من منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) وروبن ميلز من Qamar Energy، وهوارد بيفان من مؤسسة العطية. وأكد المشاركون أن لدى كبار منتجي الغاز الطبيعي، مثل دولة قطر، دوراً حيوياً في هذا السياق، حيث تسعى الدول في جميع أنحاء العالم لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية. وأشار الخبراء إلى أن الغاز الطبيعي متعدد الاستخدامات، ويعتبر مصدراً للطاقة في جميع القطاعات، بما في ذلك التدفئة والتطبيقات الصناعية، ومختلف الاستخدامات المنزلية، في حين أنه يصدر مستويات أقل بكثير من غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالفحم، حيث يُطلق حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون عند الاحتراق مقارنة بالفحم.
أوضح الخبراء أيضًا أنه على المدى القصير إلى المتوسط، وبالتزامن مع نمو مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في تطبيق تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCUS)، يمكن أن تكون التطورات الجديدة في مجال الغاز الطبيعي مكملة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة.
ويشير التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECF) إلى أن تقنية التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون (CCUS) تتيح فرصة للغاز الطبيعي ليساهم جنبا الى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة في عملية إزالة الكربون، خاصة في حل مشكلة معالجة الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الثقيلة التي يصعب التغلب عليها، خاصة في مجالات الصلب والأسمنت والبتروكيماويات.
وفي وقت سابق من هذا العام، طرحت قطر للطاقة خططا رائدة للتوسع في مجال التقنيات الخاصة بالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وتوليد الطاقة الشمسية، كجزء من جهودها لتقليل البصمة الكربونية بشكل كبير في منشآتها. وكجزء من تحديث استراتيجية الاستدامة، كشفت قطر للطاقة أن القدرة على التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في منشآتها ستصل الى أكثر من 11 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035.
وفي اليوم الرابع من المؤتمر، رحبت مؤسسة العطية بالدكتور نمر البشير من جامعة تكساس إيه آند إم في قطر، وديفيد هارت من ERM لمشاركتهم رؤاهم حول دور الهيدروجين في مزيج الطاقة المستقبلي خلال جلسة حوارية جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين. ويستخدم الهيدروجين في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك توليد الطاقة وتخزينها، ووسائل النقل خاصة النقل الثقيل مثل السفن والشاحنات.
فيما أشار المتحدثون إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة لتصبح من كبار منتجي ومصدري الهيدروجين، حيث تمتلك مصادر الطاقة الشمسية، والمساحة اللازمة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، علاوة على موقعها الجغرافي القريب من مراكز الطلب الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي وآسيا. وفي سياق متصل، أعلنت قطر للطاقة عن نيتها بناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 1.2 مليون طن من الأمونيا سنويًا، ومن المقرر افتتاحه في عام 2026.
بالإمكان الاطلاع على آخر أخبار تحول الطاقة، ومتابعة فعاليات مؤسسة العطية في مؤتمر المناخ، من خلال زيارة حساب المؤسسة على يوتيوب.
إعداد: مؤسسة العطية.
MENAFN12122023006131013331ID1107579573
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.