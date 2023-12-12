النفط يرتفع قبيل قرارات بشأن أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم، لكن المخاوف بشأن فيوض المعروض وتباطؤ نمو الطلب قوضت المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 76.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 26 سنتا أيضا أو 0.4% إلى 71.58 دولار للبرميل.
موضوعات متعلقة
تداول السعودية توقع مذكرة تفاهم مع بورصة شنجن لتعزيز سبل التعاون اكتتاب mbc السعودية يجذب 54.5 مليار ريال من المؤسسات ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد صدور بيانات سوق العمل البريطاني
وقال يب جون رونغ محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة“سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم لتحديد اتجاه صانعي السياسة الأمريكيين في اجتماعهم القادم”.
من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين اليوم الثلاثاء، في حين سينتهي يوم الأربعاء اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية الذي يستمر يومين.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن محضر اجتماعه في نوفمبر أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيدا، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.
Source:
MENAFN12122023000202011048ID1107579566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.