إصدار فيديو التفحيط Electrikhana 2 الأخير الذي صوره السائق الأسطوري كين بلوك

(MENAFN
- Performance Communications) دبي/الإمارات العربية المتحدة، 12 ديسمبر 2023- اهتز عالم رياضة السيارات بأكمله لخبر وفاة أسطورة التفحيط كين بلوك في بداية شهر يناير. ويأتي إصدار الجزء الأخير من مقاطع الفيديو الشهيرة الخاصة به والتي لم تُنشر سابقاً تكريماً للسائق الأمريكي.
تم تصوير مقطع فيديو "Electrikhana 2" بسيارة S1 Hoonitron في نوفمبر 2022، قبل أسابيع قليلة فقط من حادث عربة الثلج الذي توفي فيه كين بلوك عن عمر يناهز 55 عاماً. وقد كان إكمال مقطع الفيديو وإصداره أمراً مهماً لعائلة السائق الأمريكي وتخليداً لذكراه.
يمكن لمحبي كين بلوك رؤية مشاهد قيادته الرائعة وحركاته المشوقة للمرة الأخيرة مع سيارة S1 Hoonitron. وقد صممت أودي سبورت النموذج الأولي الكهربائي بالكامل من هذه السيارة كسيارة حصرية بنسخة واحدة فقط من أجل الراحل كين بلوك، حيث جُهزت السيارة بمحركين كهربائيين ونظام الدفع الرباعي مع قوة إجمالية تبلغ 500 كيلووات، إضافة إلى شاسيه من ألياف الكربون. وتضمنت أنظمة للسلامة تتوافق مع أعلى معايير السلامة التي يفرضها الاتحاد الدولي للسيارات، أعلى هيئة في عالم رياضة السيارات. وبعد تصوير مقطع فيديو Electrikhana الأول في أغسطس 2022، تم إضفاء مزيد من التطوير والتعديلات على سيارة S1 Hoonitron بالتعاون مع كين بلوك، والتي شملت تخفيف وزن السيارة وتحسين التحكم فيها ومحاكاة عملية تغيير التروس عبر ناقل الحركة.
وقد مارس كين بلوك رياضة التفحيط بسيارة S1 Hoonitron عبر شوارع لاس فيغاس في مقطع الفيديو الأول، والذي وصل عدد مشاهديه إلى أكثر من 100 مليون شخص حول العالم عبر المواقع والمنصات الإلكترونية المختلفة، فيما تم تصوير المقطع الثاني Electrikhana 2 في مكسيكو سيتي. وتعد عاصمة المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، واحدة من أكبر المدن في العالم، وقد وفرت لطاقم شركة Hoonigan، التي أسسها كين بلوك، مواقع رائعة لتصوير الفيديو، من المطار الحديث إلى مرآب للسيارات حلزوني الشكل.
وبالتعاون مع مهندسي أودي سبورت، توصل كين بلوك إلى حيلة خاصة جداً لتقديمها في فيديو Electrikhana 2 - بالإضافة إلى التصميم الجديد للعجلات - لا يمكن أن تقدمها سوى السيارة الكهربائية: ففي أحد مشاهد الفيديو، يدور المحوران الأمامي والخلفي في اتجاهين متعاكسين، مما يتسبب في اختفاء سيارة S1 Hoonitron داخل سحابة بيضاء كبيرة من الدخان بينما تكون ثابتة في مكانها، وهو مشهد يناسب تماماً ذوق فنان التفحيط الذي لن يُنسى ومعجبيه الأوفياء.
يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، عرضت أودي الشرق الأوسط سيارة S1 e-tron quattro Hoonitron الرائدة في متحف المستقبل لفترة قصيرة. وقد حظيت سيارة S1 Hoonitron بشعبية عالمية وكانت من أبرز المعروضات في متحف المستقبل، وذلك بعد إطلاق مقطع الفيديو Elektrikhana الشهير في العام 2021 والذي تضمن حركات التفحيط المشوقة في لاس فيغاس مع السائق الأسطوري كين بلوك.
MENAFN12122023003710014708ID1107579564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.