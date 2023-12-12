ترينا سولار تعزز جهود التنمية المستدامة الخضراء ومنخفضة الانبعاثات خلال مؤتمر كوب 28

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- Fekra Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 12 ديسمبر: كشفت ترينا سولار خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف كوب 28 المنعقد في دبي عن دعوتها إلى تعزيز سبل الابتكار التكنولوجي والتعاون مع الشركاء العالميين لدعم جهود التحول العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وشددت الشركة أيضاً على أهمية التنمية المستدامة الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية.
وتعمل ترينا سولار، بصفتها شركة منتجة للطاقة الخضراء، على تفعيل دور رؤيتها التي تتمحور حول التنمية الخضراء، كما تؤكد التزامها الراسخ بتوفير الطاقة الشمسية للجميع، حيث تتصدر قطاع الطاقة الكهروضوئية في مرحلة الطاقة التي تزيد عن 700 واط، وذلك بفضل منصة تكنولوجيا الوحدات بقياس 210 ملم المتطورة والمقترنة بتقنية i-TOPCon المتقدمة من الفئة إن.
وتدخل منتجات الشركة في العديد من أنظمة العمل القائمة على تقنيات الطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك الرعي والزراعة والمزارع السمكية، بالإضافة إلى المشاريع في مناطق الانهيارات واستخراج الفحم والصحاري. ونجحت الشركة بحلول الربع الثالث من العام الجاري بشحن 170 جيجاواط من الوحدات الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم، مما ساهم في دعم التحول نحو الاستدامة البيئية.
وتم تكريم ترينا سولار على جهودها الرائدة في القطاع للحد من الانبعاثات الكربونية في عمليات تصنيع مجموعتها الكاملة من وحدات فيرتكس 210 ملم، الحائزة على اعتماد تقييم دورة الحياة من قبل مؤسسة تي يو في راينلاند، وذلك بفضل إمكانات خفض الانبعاثات التي تتميز بها طوال دورة حياتها. كما أظهرت الشركة التزاماً راسخاً بإعلان المنتج البيئي وإجراءات اعتماد البصمة الكربونية لسلاسل الوحدات من النوع إن في القطاع، وتمكنت بالتعاون مع شركائها من خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها وتطوير سيليكون قليل الانبعاثات. وأنشأت الشركة منطقة صناعية مقاطعة تشينغهاي تحقق صافي انبعاثات صفري من الكربون، حيث تدمج عمليات توليد الطاقة ونقلها وتحميلها وتخزينها. ويمثل مصنع الشركة في ييوو بمقاطعة تشيجيانغ الصينية أول مصنع يحصل على اعتماد الحياد الكربوني من الفئة الأولى في القطاع.
وتحرص ترينا سولار على التعاون مع شركاء من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط، في إطار دعم عمليات التحول الأخضر المحلي. كما تتمتع الشركة بعلاقات وثيقة مع دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، حيث زوّدت محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي بوحدات فيرتكس المتطورة قياس 210 ملم باستطاعة 800 ميجاواط بقدرة إنتاجية 2 جيجاواط، وهي أكبر محطات الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. ووقعت الشركة في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مشروع إماراتي لبناء قدرة إنتاجية متكاملة بشكل رأسي تغطي سلسلة وحداتها الصناعية، الأمر الذي يعزز دور قطاع الطاقة الجديدة في دولة الإمارات.
وتمهد الشركة الطريق في مجال الحلول الكهروضوئية الذكية وتخزين الطاقة وتسهيل تحويل أنظمة الطاقة الجديدة، من أجل إرساء مستقبل صديق للبيئة وخالٍ من الانبعاثات الكربونية. كما تدعو ترينا سولار بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة إلى تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات من شأنها مد كوكب الأرض بساعة طاقة نظيفة إضافية. وفي عام 2022، أدرجت رويترز شركة ترينا سولار ضمن قائمتها لأفضل 100 شركة رائدة في تحول الطاقة على مستوى العالم، إلى جانب حصولها على لقب الشركة الرائدة في الحد من الانبعاثات الكربونية من غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في الصين.
وتعتزم ترينا سولار زيادة طاقتها الإنتاجية لتشمل مختلف أنحاء العالم، إلى جانب سعيها لتوفير الخدمات وإدارة العمليات وأنظمة إدارة المخاطر. كما تطمح للتعاون مع الجهات المعنية حول العالم لبناء نظام طاقة جديد وتحقيق معدلات نمو مشتركة بالاستفادة من تبادل النقاشات وإنشاء مراكز ابتكار مشتركة.
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