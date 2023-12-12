انطلاق سباق تعدين البيتكوين العالمي والمستدام في الشرق الأوسط

(MENAFN
- S Factor) الإمارات العربية المتحدة – 11 ديسمبر 2023 - أعلنت "ماينينج جريد" (Mining Grid) ، الشركة القائمة على تقنية سلسلة الكتل أو المعروفة بتقنية البلوك تشين التي تقدم حلولاً مبتكرة في تعدين الأصول الرقمية وتتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرّاً لها، مؤخراً عن إطلاق "سباق التعدين (Mining Race) الأوّل لها وذلك بهدف تحديث ونقل المشهد التعديني من الشرق الأوسط إلى العالميّة. ويتولى قيادة "ماينينج جريد" كلٍّ من سمو الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وسليمان الرفاعي ورامي الصريدي.
وفقا ً لبيانات "تشيناليسيس"1، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سادس أقوى مرتبة في اقتصاد العملات الرقمية على مستوى العالم. كما يقدّر ثمنها بـ 389.8 مليار دولار أمريكي بحسب قيمة السلسلة الرقمية المتداولة بين يوليو 2022 ويونيو 2023. ويعتبر سباق التعدين ابتكاراً مميَّزاً لكثرة الطلب على سلسلة الكتل للعملات الرقمية. استناداً إلى التقارير، فقد لوحظ تضاعفاً هائلاً في اعتماد العملات الرقميّة وتحديداً في الإمارات العربية المتحدة2 إذ صُنِّفت بالمرتبة الثالثة عالمياً وذلك لتحقيقها 7 درجات من أصل 10.
يتمتَّعُ تطبيق "ماينينج رايس" منصة سهلة الاستخدام والتي تجمع المستخدمين تحت سقفٍ واحدٍ (المعرَّف بهم بالمتسابقين). وتسليط الضَّوء على مجتمعٍ يتألَّف من 1500 مشترك كما تطمحُ بدورها إلى نموّ مجتمعها بما لا يقلُّ عن مليون مستخدم بحلول عام 2025. تعمل الشركة على ربط المشتركين مع شبكة التعدين من خلال تخصيص موقع لهم في الشبكة يعرف بـ “سبوت" وتمكنهم من شراء جهاز للتعدين وربطه بالموقع المخصص في الشبكة، ثم يقوم نظام البرمجة للشبكة بتوزيع مكافآت التعدين للمشتركين وفقاً لبرمجيات معدة مسبقاً. تتوافر المنصَّة على كلٍّ من نظامي أيوس وغوغل والتي تسمح للمتسابقين بإنشاء حسابٍ وحجز مكانهم وبدأ عملية تعدين البيتكوين بطريقة سهلة جدَّاً.
تعقيباً على الموضوع، قال رامي الصريدي، مؤسس ومدير تنفيذي لشركة "ماينينج جريد": نفتخر بتوفير خدمات شاملة للأشخاص المهتمين بمجال تعدين البيتكوين، إذ يتيح تطبيق " ماينينج رايس" لمُستخدمه بالوصول إلى خدمات التعدين مثل شراء جهازٍ لتعدين البيتكوين حيث نقوم بإعداد الاجهزة والاشراف على ادائها ثم ربطها بمنصتنا التي تمكن مستخدميها من استقبال البيتكوين المعدن. لطالما صُمِّمَت منصتنا للمحترفين في العملة الرقمية والأفراد الذي يستكشفون مجال العملات الرقمية الواسع لأول مرة".
أقامت شركة "ماينينج جريد " مبادرة بعنوان "التسابق لتصفية الكربون" إذ تعتمد البيتكوين التقليدية على الطاقة غير المتجدِّدة ممَّا يشكِّل تحديات بيئية كثيرة. كما تلعب صناعة التعدين دوراً هامَّاَ في تشكيل مستقبلٍ مستدام. ينبغي على كلٍّ من المتسابقين المساهمة في هذه المبادرة بالتزام ودعمِ المتسابقين للمشاريع وتشجيعهم للحفاظ على البيئة للتوافق على بناء مستقبلٍ مستدام.
ومن جهته، صرح سليمان الرفاعي، عضو مجلس إدارة شركة "ماينينج جريد" قائلاً: “يلبّي تطبيق "ماينينج رايس" احتياجات المجتمع المتنوّع لسلسلة تكنولوجيا الكتل في الشرق الأوسط لتتبنَّى مستقبل التكنولوجيا في المنطقة. تقود "ماينينج جريد" الحملة مع التزامها بالابتكار والاستدامة ومستقبلٍ صديق للبيئة".
تهدف هذه المبادرة لتعزيز تبني تعدين البيتكوين في المنطقة وتطوير سبل صديقة للبيئة مع الالتزام بتطوير نظم حوكمة عن طريق تبني واستحداث انظمة تكنلوجيا مبتكرة وهو ما يميز الشركة حيث لدينا قدرات كبيرة لتطوير البرامج المتعلقة بتقنية البلوك تشين.
MENAFN12122023005357011948ID1107579513
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.