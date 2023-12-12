فيديو - المقاومة تقصف تحشدات للعدو في خانيونس
التاريخ
12/12/2023 6:11:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت كتائب سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون والرشقات الصاروخية التي دكت بها التحشدات العسكرية وجنود العدو في محاور التقدم بخانيونس.
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