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وقف الترافع أمام كافة محاكم الأردن غداً الأربعاء تضامناً مع غزة

12/12/2023 6:11:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة المحامين وقف الترافع وقيد الدعاوى أمام كافة محاكم المملكة غداً الأربعاء الموافق 13 كانون الأول وذلك حداداً على أرواح الشهداء واستنكاراً للجريمة الصهيونية البشعة والمطالبة بوقفها فوراً على قطاع غزة، وفق عضو مجلس نقابة المحامين خلدون النسور.


وقال النسور اليوم الثلاثاء لـ"الوكيل الاخباري" إن المحامين سيتوقفون عن الترافع أمام جميع محاكم المملكة مع مراعاة المهل والطعون وإخلاء السبيل.


ونوه أن النقابة أعدت لحملة تبرع بالدم لأهالي قطاع غزة غداً الأربعاء من الساعة الـ 9صباحاً ولغاية 4 عصراً في مجمع النقابات دعماً لأهالي قطاع غزة .





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