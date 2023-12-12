الاحتلال يصيب مواطنين في دير أبو مشعل ويقتحم عدة قرى برام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، أن الشابين أصيبا بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، ونقلا إلى المستشفى، لتلقى العلاج.
ولفتت إلى الاحتلال اقتحم أيضا قريتي دير نظام، وعابود، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت المواطن وسيم سنيبر، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، و21 مواطنا آخرين، بينهم امرأة.
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