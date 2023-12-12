الاحتلال يصيب مواطنين في دير أبو مشعل ويقتحم عدة قرى برام الله

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أصيب مواطنان برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، أن الشابين أصيبا بجروح لم تعرف طبيعتها بعد، ونقلا إلى المستشفى، لتلقى العلاج.

ولفتت إلى الاحتلال اقتحم أيضا قريتي دير نظام، وعابود، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، بلدة سلواد شمال شرق رام الله، واعتقلت المواطن وسيم سنيبر، بعد إصابته بالرصاص الحي في البطن، و21 مواطنا آخرين، بينهم امرأة.