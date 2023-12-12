المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يشيد بالإنجازات الوطنية ضمن مسيرة التطوير والتنمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بما حققته المملكة وما تزهو به من إنجازاتٍ كبيرة تحققت في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة، بفضل الله تعالى، وبحكمة قيادة جلالة الملك المعظم ، وعزيمة ووفاء شعبها الأبي، وذلك ضمن مسيرة التطوير والتنمية الشاملة في البلاد، التي تهدف إلى تعزيز المنجزات والمكتسبات الوطنية وتنميتها لما فيه رفعة الوطن وخير أبنائه.





جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة بالدورة الخامسة التي عقدها المجلس صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس في قاعة الاجتماعات بمبنى المجلس في الجفير.





وبمناسبة يوم الشهيد، استذكر المجلس بتقديرٍ وإكبارٍ الدور المخلص والتضحيات الجليلة التي قدمها شهداء البحرين في سبيل أمن البلاد ورفعتها واستقرارها، مؤكدًا أنَّ هذه الذكرى العزيزة هي ذكرى للوفاء والاعتزاز تلهم الجميع وتبعث فيهم قيم التضحية والعطاء من أجل الوطن وشعبه.







وأشاد المجلس بالكلمة السامية التي تفضل بتوجيهها صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28) التي استضافتها مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مثمنًا في هذا السياق الجهود المخلصة لدولة الإمارات من أجل عالم أفضل، ولمستقبل تنعم فيه البشرية بالازدهار وقدرة الاستدامة.





كما نوه المجلس بما حققته أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت في دولة قطر الشقيقة من نتائج بناءة ومثمرة من شأنها تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والمنجزات الخليجية الفاعلة، بما يلبي تطلعات شعوب دول المجلس في المزيد من الترابط والتعاون والتكامل.







بعد ذلك، بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واستهلها بالاطلاع على مذكرة حول الزيارة التي قام بها معالي الرئيس إلى جناح الأديان المنبثق عن مؤتمر (كوب-28) في مدينة إكسبو دبي، والذي يُعقد لأول مرة في تاريخ دورات المؤتمر تأكيدًا على أن الدين لا ينفصل عن العلم في مواجهة التحديات العالمية، وفي دعم القضايا العامة. ويحتضن الجناح سلسلة متنوعة من الفعاليات بشأن التحديات المناخية يقدمها قادة الأديان حول العالم، بتنظيم من مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة مؤتمر (كوب-28) ووزارة التسامح والتعايش الإماراتية.





واختتم المجلس جلسته باستعراض عدد من المذكرات والتقارير والرسائل والطلبات الواردة، واتخذ بشأنها ما يلزم.