إدارة الأرصاد الجوية: فرصة لتساقط أمطار خفيفة على المملكة مساء الأربعاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسود مملكة البحرين أجواء معتدلة بوجه عام نهاراً، مع كميات متفاوتة من السحب، وتميل للبرودة خلال الليل، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، التي قد تساهم في تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق يستمر حتى ساعات الصباح الأولى، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية في غالبها تنشط أحياناً خلال نهار يوم غد الأربعاء.
وذكر مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن خرائط الطقس في آخر تحديثاتها تشير إلى مرور منخفض جوي سريع في طبقات الجو العليا على منطقة شبه الجزيرة العربية يؤدي لتكاثف السحب مع وجود فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على المملكة مساء يوم غد الأربعاء.
وتوقع المصدر أن تتحول الرياح إلى شمالية غربية مساء الأربعاء وتكون من نشطة إلى قوية السرعة مؤدية إلى تصاعد الأتربة وارتفاع أمواج البحر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الإحساس ببرودة الأجواء خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتستمر حتى مساء يوم السبت المقبل ثم تقل سرعتها تدريجياً.
ودعا المصدر إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.
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