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إدارة الأرصاد الجوية: فرصة لتساقط أمطار خفيفة على المملكة مساء الأربعاء

12/12/2023 6:05:55 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسود مملكة البحرين أجواء معتدلة بوجه عام نهاراً، مع كميات متفاوتة من السحب، وتميل للبرودة خلال الليل، مع ارتفاع معدلات الرطوبة، التي قد تساهم في تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق يستمر حتى ساعات الصباح الأولى، مع رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة جنوبية شرقية في غالبها تنشط أحياناً خلال نهار يوم غد الأربعاء.



وذكر مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، أن خرائط الطقس في آخر تحديثاتها تشير إلى مرور منخفض جوي سريع في طبقات الجو العليا على منطقة شبه الجزيرة العربية يؤدي لتكاثف السحب مع وجود فرصة لتساقط أمطار خفيفة ومتفرقة على المملكة مساء يوم غد الأربعاء.



وتوقع المصدر أن تتحول الرياح إلى شمالية غربية مساء الأربعاء وتكون من نشطة إلى قوية السرعة مؤدية إلى تصاعد الأتربة وارتفاع أمواج البحر مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الإحساس ببرودة الأجواء خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتستمر حتى مساء يوم السبت المقبل ثم تقل سرعتها تدريجياً.



ودعا المصدر إلى أخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.

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