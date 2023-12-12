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الزمالك والاتفاق السعودي يعسكران في أبوظبي يناير المقبل

12/12/2023 6:00:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار ناديي الزمالك المصري والاتفاق السعودي، العاصمة أبوظبي، لإقامة معسكرهما خلال فترة التوقف الدولي، يناير المقبل.

وأعلن حازم فتوح وكيل اللاعبين، مشاركة الزمالك والاتفاق، خلال فترة المعسكر، ببطولة ودية، ستقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير المقبل.

وقال حازم فتوح الذي يترأس الشركة المنظمة للبطولة في تصريحات تليفزيونية: "سيشارك الاتفاق مع الزمالك في البطولة الودية، التي ستشهد أيضاً مشاركة فريق إماراتي (المستضيف)، وآخر قطري، وستقام بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي".

وأضاف: "الاتفاق فريق كبير يقوده مدرب عالمي وهو الإنجليزي ستيفن جيرارد، كما يضم نجوم عالميين مثل جوردان هندرسون".

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن تفاصيل البطولة.

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