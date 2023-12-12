السعودية تجمع ميسي ورونالدو من جديد وجهاً لوجه

أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية مطلع العام المقبل، والتي ستشهد مواجهة مرتقبة بين الأرجنتيني ليونيل وخصمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في 1 فبراير، بلقاء أطلق عليه المنظمون لقب "الرقصة الأخيرة".

وسبق للنادي الأميركي أن أعلن عن نيته السفر الى المملكة لخوض مواجهة ضد نادي النصر في الرياض، لكن من دون أن يحدّد موعد المباراة.

وقال إنتر إنّه سيواجه الهلال متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب "المملكة ارينا" في 29 يناير، ومن ثمّ سيواجه النصر في 1 فبراير على الملعب عينه، مانحاً الفرصة لجماهير كرة القدم لمشاهدة ميسي بمواجهة رونالدو من جديد، في فصل جديد من الخصومة المثيرة التي جمعتهما طوال عقد ونيّف من الزمن منذ مباراتهما الأولى بمواجهة الآخر في 2008.

وقال كريس هندرسون المدير الرياضي في ميامي: "ستقدّم هذه المباريات اختبارات مهمة لفريقنا، وهو ما سيفيدنا مع اقترابنا من الموسم الجديد".

وسيخوض ميامي جولة خارجية أخرى في هونغ كونغ لمواجهة فريق من نجوم دوري الدرجة الأولى في الرابع من فبراير، ويعود الفريق مباشرة بعدها إلى الولايات المتحدة، لانطلاق منافسات الدوري المحلي "أم أل أس" في أواخر فبراير.

وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بياناً لمنظمي موسم الرياض جاء فيه ان إنتر ميامي سيواجه النصر في لقاء أطلق عليه "The Last Dance" (الرقصة الأخيرة) حيث سيتواجه ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات مع رونالدو المتوّج خمس مرات بالكرة الذهبية، وجهاً لوجه على الأرض مرّة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.

والتقى ميسي (36 عاماً) ورونالدو (38 عاماً)، وجهاً لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الأرجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد.

وبحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة ورونالدو 11 مرة، مع تسعة تعادلات.

وتختتم فعاليات البطولة في 8 فبراير بديربي الرياض بين الهلال والنصر حيث سيتوّج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

وكان المشرفون على النسخة الرابعة من موسم الرياض أعلنوا أواخر نوفمبر الماضي عن التوصل الى اتفاق مع إنتر ميامي لخوض الدورة الثلاثية، قبل أن ينفي النادي الأميركي الخبر بعد ساعات.

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