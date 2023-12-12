بسبب «لكمة».. تعليق منافسات كرة القدم بتركيا لأجل غير مسمى

تقرر تعليق منافسات كرة القدم المحلية في تركيا لأجل غير مسمى، بعدما قام رئيس ناد بالاعتداء على أحد كبار الحكام في البلاد، عقب مباراة في الدوري مساء أمس الاثنين.

وقام فاروق كوكا، رئيس نادي أنقرة جوجو، بتوجيه لكمة قوية للحكم خليل أوموت ميلير، الذي أدار مباراة الفريق ضد ضيفه تشايكور ريزا سبور (1-1)، في الجولة 15 للمسابقة.

وتسببت لكمة رئيس النادي في إسقاط الحكم على أرض الملعب، مما أثار مشاهد فوضوية عقب انضمام اللاعبين والمسؤولين للمشاجرة أو لمحاولة التدخل من أجل فض الاشتباك.

وكان ميلير طرد لاعبا من كل فريق خلال اللقاء، الذي شهد تقدم أنقرة جوجو 1-0، قبل أن يدرك ريزا سبور التعادل في الدقيقة 90+7.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إدانته للهجوم، وسرعان ما قرر الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق المنافسات المحلية.

وفي بيان له، ألقى اتحاد الكرة التركي باللوم على هذا "الهجوم الدنيء" إلى الثقافة السامة المستمرة منذ سنوات تجاه الحكام، "التي عززها العديد من اللاعبين ومسؤولي الأندية".

وذكر البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن "التصريحات غير المسؤولة لرؤساء الأندية والمديرين الفنيين والمدربين والمعلقين التلفزيونيين التي استهدفت الحكام مهدت الطريق لهذا الهجوم الدنيء اليوم".

أضاف الاتحاد في بيانه: "بالتنسيق مع دولتنا، بدأ تنفيذ جميع الإجراءات الجنائية اللازمة ضد المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللا إنساني".

وأكد: "سيتم معاقبة النادي المسؤول ورئيسه ومديريه وجميع المجرمين الذين هاجموا ميلير بأشد العقوبات".

وتابع: "بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تم تأجيل المنافسات في جميع الدوريات لأجل غير مسمى".

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، تم نقل ميلير وكوكا بعد تلك الواقعة للمستشفى، مع وضع رئيس النادي تحت الحراسة، ومن المتوقع أن يتم احتجازه بعد تلقيه العلاج.

ويعد ميلير "37 عاما" أحد أبرز الحكام في أوروبا، حيث تم إدراجه بقائمة النخبة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، سبق له إدارة عدد من المباريات ببطولة الدوري الأوروبي.

كما أدار مباراة وست هام يونايتد الإنجليزي ضد ألكمار الهولندي في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الموسم الماضي.

من جانبه، قال الرئيس التركي في بيان: "أدين الهجوم على الحكم خليل أوموت ميلير بعد مباراة أنقرة جوجو وتشايكور ريزا سبور، التي أقيمت هذا المساء، وأتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف: "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

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