توحيد تعرفة خدمات حافلات النقل العام في أبوظبي

وحَّد مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل - أبوظبي، هياكل تعرفة خدمة حافلات النقل العام في المدن مع حافلات الضواحي، في خطوة تهدف إلى تسهيل استخدام حافلات النقل العام، وتعزيز التكامل بين مساراتها، وضمان ملاءمة الأجور لجميع المستخدمين.

وبهذا تصبح التعرفة الأساسية للخدمتين 2 درهم، إضافة إلى 5 فلوس للكيلومتر الواحد، تُدفَع عبر بطاقة «حافلات» الذكية عند نهاية الرحلة، وتُحتسَب من أوَّل صعود للحافلة إلى آخر نزول، مع تحديد المبلغ الأقصى لتعرفة الرحلة الواحدة، مهما كانت مسافتها، بقيمة 5 دراهم.

وأوضح المركز أنَّ الراكب عندما يستخدم أكثر من حافلة للوصول إلى وجهته النهائية، لن يدفع تعرفة الركوب الأساسية (2 درهم) مرةً ثانيةً حينما يبدِّل الحافلة، بل يكتفى بمبلغ الدرهمين اللذيْن دفعهما عند صعود أول حافلة في الرحلة، لكن التبديل المجاني يتطلَّب استيفاء ثلاثة شروط؛ أن يبدِّل الراكب الحافلة ضمن فترة زمنية معقولة، وألا يتجاوز عدد مرات التبديل مرتين؛ أي أن تتمَّ الرحلة باستخدام 3 حافلات في الحد الأقصى، وألا يحدث التبديل إلى الاتجاه المعاكس لخط سير الرحلة.

ويدفع الراكب ثمن التذكرة عند الصعود إلى الحافلة بجهاز الدفع الآلي عند باب الحافلة، فيحسب النظام رسوم رحلته ويخصمها من رصيد بطاقة «حافلات» الذكية المعبّأة مسبقاً. وعلى الراكب تمرير بطاقته عند صعود الحافلة وقبل النزول منها لاحتساب تكلفة الرحلة، فإن امتنع عن تمرير البطاقة عند نهاية الرحلة، يقتطع النظام رسوم خط السير كاملاً حينما يستخدمها لاحقاً.

ويستفيد الركاب الذين يستخدمون الحافلات بانتظام، ويستخدمون تصاريح بطاقة «حافلات» الأسبوعية والشهرية، من توسع التغطية الجغرافية للتصاريح؛ إذ أصبحت تشمل- وفق التعديلات الأخيرة- خدمة الحافلات داخل المدن، وخدمة الضواحي. وتبلغ تكلفة التصريح الأسبوعي لبطاقة «حافلات» 35 درهماً، و95 درهماً للتصريح الشهري، ويبقى التصريح السنوي لكبار السن وأصحاب الهمم والطلاب كما كان من دون تغيير.

واتخذ مركز النقل المتكامل هذه الخطوة بناءً على نتائج دراسة مستفيضة تناولت الجوانب الاقتصادية لاستخدام حافلات النقل العام، ودرست خدمات الحافلات وشبكاتها وأنماط الطلب عليها، وأفضل الممارسات والنماذج العالمية لاحتساب التعرفة بما يحقِّق الموازنة بين المسارات والخدمات، واحتياجات مستخدمي الحافلات، ويوفِّر خدمات نقل عام أكفأ وأكثر فاعلية في إمارة أبوظبي.

ويندرج ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها مركز النقل المتكامل لتلبية الطلب المتزايد على استخدام الحافلات، وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل النقل الجماعي، لما له من أثر إيجابي في جهود تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، مع الإشارة إلى أنَّ تعرفة رحلات حافلات النقل العام المعتمَدة تغطّي جزءاً من التكاليف التشغيلية للحافلات، في حين يلقى هذا القطاع دعماً حكومياً.

وتشهد حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي إقبالاً متزايداً من الجمهور نظراً لجودة خدماتها وتكامل مساراتها وتنويع خيارات التنقُّل على متنها، حيث تُمكِّن الركاب من الوصول إلى وجهاتهم بيسر وسهولة وسرعة وراحة وأمان.

يُذكَر أنَّ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 38 مليون رحلة راكب، بزيادة قدرها 18% عن النصف الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي أسطول حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي 815 حافلة بنهاية النصف الأول من عام 2023، تتمتَّع جميعاً بمواصفات حديثة مستدامة بيئياً، وتستهلك الوقود بكفاءة أعلى، وتوفِّر خدمة الإنترنت (الواي فاي) مجاناً لركابها.

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