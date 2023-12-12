«مؤتمر الإمارات لعلم الجراحة 2023» ينطلق الجمعة في دبي

تنطلق في دبي يوم الجمعة المقبل أعمال "مؤتمر الإمارات لعلم الأمراض الجراحي 2023"، الذي تنظمه شعبة جمعية علم الأمراض التابعة لجمعية الإمارات الطبية.

يشارك في المؤتمر - الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "العنوان مارينا" - أكثر من 400 متخصص من مختلف دول العالم.

وأكدت الدكتورة موزة الشرهان رئيسة جمعية الإمارات الطبية رئيسة المؤتمر، أهمية الفعالية التي سيحاضر فيها أكثر من 30 خبيرا دوليا وإقليميا في أهم التخصصات الدقيقة لعلم الأمراض الجراحي بفروعه المتعددة مثل علم الأمراض الرقمي وعلم الأمراض الجزيئي وأورام وأمراض الجهاز التنفسي وأورام وأمراض الجهاز الهضمي وأورام وأمراض الأنسجة الرخوة والعظام وغيرها من الموضوعات الناشئة والجديدة، لافتة إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا أحدث الاكتشافات والتقنيات المستخدمة في تشخيص هذه الأمراض.

ويشارك في تنظيم المؤتمر بالإضافة إلى جمعية علم الأمراض في جمعية الإمارات الطبية، المختبر المرجعي الوطني في "مستشفى كليفلاند"، ويعقد برعاية أكثر من 12 شركة طبية وصيدلانية ومخبرية.

وتسلط الجلسات العلمية للمؤتمر - التي يرأسها خبراء بارزون من "كليفلاند أوهايو كلينيك" في الولايات المتحدة الأمريكية - الضوء على آخر المستجدات حول أمراض وأورام الرئة والكلى والجهاز الهضمي والبنكرياس والجلد والعظام والأنسجة الرخوة، وأحدث الاكتشافات المتعلقة بتشخيص أمراض وأورام الدماغ والثدي والجهاز البولي التناسلي.

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