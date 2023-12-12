مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة يجمع بين التقنيات المتقدمة لتحقق رعاية فعّالة وسريعة

يعتبر مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الشهامة، أحدث مفاهيم الرعاية الصحية التي تجمع بين التقنية المتقدمة والخدمة الفعّالة لتلبية احتياجات المرضى بشكل شامل، حيث يهدف هذا المركز إلى تقديم جراحة متخصصة دون الحاجة لإقامة طويلة في المستشفى، مما يوفر وقتًا وجهدًا للمرضى.

ويخفض مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد الوقت الذي يقضيه المريض في المستشفى، مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية، حيث يُمكن للمرضى الخروج في نفس اليوم بعد الجراحة، وهو ما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين تجربة المريض، ومتابعة المريض بعد خروجه من المستشفى وهي جزء من الخطة العلاجية، لذلك يتم تحديد مواعيد متابعة المريض مع الطبيب المعالج بعد الانتهاء من العملية.

ويقدم المركز مفهومًا متقدمًا يجمع بين الكفاءة الجراحية والاهتمام الشخصي، مما يجعله خيارًا مثاليًا للذين يبحثون عن رعاية صحية شاملة ومتميزة.

ويستفيد المرضى في هذا المركز من فريق متخصص من الجراحين والممرضين المدربين، ويتمتعون ببيئة مريحة وآمنة للشفاء، كما يتم استخدام أحدث التقنيات الطبية لتحقيق نتائج دقيقة وفعالة،



وتشمل التخصصات الرئيسية التي يقدمها المركز طب الأنف والأذن والحنجرة، وجراحة العظام، وأمراض القلب، وأمراض الأعصاب، وطب المسالك البولية، وأمراض الروماتيزم، والأمراض الجلدية، وجراحة الأوعية الدموية، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الكلى، وطب الأطفال، وطب العيون، والعلاج الطبيعي.

وتشمل التقنيات التي يقدمها المركز العمليات الجراحية المختلفة بأحدث الوسائل التي تتيح هذا التقليل من الألم، وتسريع عملية الشفاء، بالإضافة إلى استخدام تقنيات الليزر في عدة تخصصات جراحية، مثل علاج الأورام وإجراء عمليات التجميل، وتصحيح بعض الحالات الطبية بطرق أقل تداخلاً وأقل ألمًا وتقليل الآثار الجانبية.

وفي مجال جراحات القلب، يقدم مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الأدوات الدقيقة وأجهزة الرؤية عالية الدقة، حيث يمكن للأطباء إجراء تداخلات جراحية دقيقة وفعّالة للقلب دون الحاجة لفتح الصدر بشكل كامل، مما يقلل من مدة الإقامة في المستشفى، واستخدام تقنيات التنظير مثل المنظار في إجراء الجراحات بدون فتح كبير في الجلد، يتيح ذلك للأطباء إجراء عمليات دقيقة باستخدام أدوات صغيرة ومناظير تتيح رؤية واضحة للأعضاء الداخلية.

وقال الدكتور بهاء دميان جريس، المدير الطبي وأخصائي الطب الباطني في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الشهامة: "إن المركز هو انعكاس واضح لتفانينا في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة التي تركز على المريض، وبفضل تقنياتنا المستخدمة يمكن للمرضى الاستفادة من فترات شفاء أقصر مقارنة بالجراحات التقليدية، كما تسمح جراحات اليوم الواحد بتخصيص الرعاية الفردية لكل مريض على حدة، والتزام الفريق الطبي بمتابعته سريعاً خلال عملية الشفاء في نفس اليوم".

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