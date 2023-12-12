انعقاد الدورة الأولى للمؤتمر الدولي لتشخيص الحساسية والمناعة في دبي

انعقدت الدورة الأولى للمؤتمر الدولي لتشخيص الحساسية والمناعة في دبي، أمس، بمشاركة خبراء من الإمارات والكويت والنمسا وإيطاليا. يكتسب المؤتمر، الذي نظمته "مجموعة بابيروس"، أهميته لكونه الأول من نوعه في المنطقة الذي يناقش موضوعات مختصة في امراض الحساسية ورعاية الامراض المناعية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال هاني رستم، المدير التنفيذي لمجموعة بابيروس: "يعد المؤتمر خطوة مهمة في تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة الريادي في الرعاية الطبية الأولية على مستوى المنطقة والعالم". وأضاف: "إن المشاركة الدولية التي حظي بها هذا المؤتمر تؤكد على أهمية الدولة في استضافة هذه الفعاليات وقدرتها على جذب الخبراء من جميع أنحاء العالم".

وأكد رستم أن مجموعة بابيروس تسعى لتقديم وتوفير أفضل التقنيات والمعدات لتشخيص الحساسية ورعاية الأمراض المناعية في دولة الإمارات منذ تأسيسها.

جمع المؤتمر متحدثين خبراء في مجالات الرعاية الصحية لمناقشة وتطوير ميدان تشخيص الحساسية والكشف وعلاج الأمراض المناعية في مراحلها الأولية.

تحدث في جلسات المؤتمر أطباء ومختصون من الإمارات والكويت والنمسا وإيطاليا، حيث عرض الأخصائيون أفكارهم وخبراتهم حول أحدث التطورات وأفضل الممارسات والتحديات في هذا المجال.

تناولت جلسات المؤتمر مبادئ وتطبيقات تشخيص الحساسية الجزيئية: نهج الجزيئات أو استخدام مستخرجات الحساسية الطبيعية.

وناقش الخبراء البيولوجيات والحضور مشاكل الربو الحاد وتوصيات الجمعية الأوروبية للحساسية والمناعة.

تناولت الجلسات التوافق في تشخيص وإدارة الوذمة الوراثية في الشرق الأوسط: مبادرة ديلفي، والاختبار الجزيئي: تطبيقات ودراسات حالات الأطفال.







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