«1.5» أول صحيفة مناخية في عالم «الميتافيرس» تنطلق من COP28

شهدت فعاليات مؤتمر الأطراف "COP28"، إطلاق صحيفة“1.5” المعنية بقضايا المناخ والبيئة في عالم "الميتافيرس" لتسليط الضوء على تداعيات التغير المناخي وتأثيراته على البيئة، لتكون بذلك أول صحيفة متخصصة في هذا الشأن في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتقت وكالة أنباء الإمارات "وام"، خالد عمار مؤسس الصحيفة والمتخصص في شؤون الإعلام الافتراضي، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف، ليروي تفاصيل تدشين الصحيفة انطلاقاً من "COP28" في مدينة إكسبو دبي، لتجمع بين تقنيات الواقع الافتراضي والميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

وقال خالد عمار، وهو أيضا مستشار شبكة الصحفيين الدوليين في واشنطن، إن فكرة صحيفة "ون. بوينت. فايف – One Point Five" جاءت بهدف مواكبة التطور التكنولوجي الهائل في عالم "الميتافيرس"، بالإضافة إلى المساهمة بشكل فاعل في تخفيف العبء عن الطبيعة عن طريق استخدام الإعلام الافتراضي.

وأضاف أن الصحيفة شارك في تدشينها مجموعة صحفيين مصريين وهي مكونة من استوديو افتراضي، وصالة تحرير، وقاعة اجتماعات ومحاضرات، ومركز تدريب، ونعمل من خلالها على تقديم نماذج حية للطبيعة لتخفيف زيارات الأشخاص للمحميات والغابات عن طريق مشاهدتها افتراضياً ومعرفة حجم الجرائم التي يرتكبونها في حق الطبيعة.

وأشار إلى أنه على مدار ثلاثة أشهر تم تدريب طلاب وصحفيين في مركز التدريب التابع للصحيفة على إنتاج محتوى افتراضي عن المحميات الطبيعية والبحار والغابات الاستوائية والفضاء، وذلك عن طريق زيارة هذه الأماكن افتراضيًا وإجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية وتنظيم زيارات افتراضية برفقة متخصصين في مجال المناخ للتوعية بأهمية تلك الأماكن وسبل المحافظة عليها.

وذكر أن تحقيق أهداف اتفاق باريس والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، يتطلب إطلاق الكثير من المبادرات الفاعلة بالاعتماد على التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم مثل الذكاء الاصطناعي والميتافيرس.

ويرى عمار أن استخدام تقنيات الميتافيرس قد يساعد على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والمساهمة في تراجع درجة الحرارة، وخفض الانبعاثات الحرارية، والاستهلاك للطاقة، بالاعتماد بشكل أكبر على استخدامات تقنياته الافتراضية التي توفر التواصل عن بعد، والقيام بزيارات ميدانية، والعمل عن بعد، دون الحاجة لاستهلاك وسائل مواصلات ورحلات طيران.

وأوضح أن الصحيفة تم إطلاقها في جناح "إكستريم هانج أوت" العالمية، المتخصصة في أحداث العمل المناخي منذ عام 2021، وذلك بمشاركة العديد من المتخصصين من بريطانيا، الدنمارك، أسبانيا، الأرجنتين، أمريكا، مصر، جنوب أفريقيا، لبنان، السودان، تونس.