جوائز دبي جلوب سوكر 2023 تسجل رقماً قياسياً جديداً

كشفت جلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز دبي جلوب سوكر المرموقة المقدمة من نخيل وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 27 مليون من عشاق كرة القدم حول العالم في التصويت لتحديد القوائم النهائية لمرشحي جوائز دبي جلوب سوكر 2023.

ويُقام حفل توزيع الجوائز في منتجع أتلانتس النخلة في 19 يناير القادم. وفتحت أصوات المشجعين الباب أمام توقعات مشوقة بشأن اللاعبين الذين سيفوزون ضمن القوائم النهائية للجوائز في الـ 20 فئة، ولا سيما جائزة أفضل لاعب التي تزخر بباقة من ألمع نجوم كرة القدم حول العالم.

وانتهت الجولة الأولى من تصويت الجمهور يوم الخميس مع تأكيد المنظمين بأنّ نتائجها ستُعيد إشعال بعضٍ من أبرز المنافسات التي طغت على الساحة خلال الأعوام الأخيرة على أرض الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هيمنا على نتائج التصويت لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من نجم مانشستر سيتي إريلينج هالاند ونجم ريال مدريد الصاعد جود بيلينجهام، المرشح للفوز بأربع جوائز، بما فيها أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب ناشئ.

وتصدّر رونالدو، نجم النصر السعودي صاحب الـ 38 عاماً، نتائج التصويت في جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، والتي يتنافس فيها مع كل من ميسي وبيلينجهام ونجم الهلال نيمار ونجم ليفربول محمد صلاح.

كما تصدّر النجم البرتغالي القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط الجديدة، إلى جانب كل من كريم بنزيما من نادي الاتحاد، ورياض محرز من نادي الأهلي السعودي، وسالم الدوسري من نادي الهلال، ومحمد الشناوي من نادي الأهلي المصري.

وتطلق جوائز دبي جلوب سوكر 2023 أيضاً جائزة أفضل نادي في منطقة الشرق الأوسط الجديدة، والتي تشهد ترشيح نادي الأهلي المصري، الفائز بالدوري المصري الممتاز 43 مرة، إضافة للأندية السعودية الثلاثة النصر والاتحاد والهلال، ونادي شباب الأهلي الإماراتي.

ونجح مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للنادي الأهلي المصري، في قيادة الفريق لحصد خمسة ألقاب خلال فترة قصيرة لم تتجاوز العشرة أشهر، بما فيها تعزيز رقمه القياسي بإضافة اللقب الـ 11 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى خزائن النادي.

ولم يكن مفاجئاً وصول كولر إلى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل مدرب، إلى جانب كل من كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد، وبيب جوارديولا من مانشستر سيتي، ولوتشيانو سباليتي الفائز بقلب الدوري الإيطالي الممتاز مع نابولي. كما جاءت أندية المدربين الثلاثة، بالإضافة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس، ضمن القائمة النهائية المكونة من عشرة مرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.

يُذكر أن باب التصويت في الجولة الثانية والأخيرة سيكون مفتوحاً في 11 فئة رئيسية وأربع جوائز رقمية، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي المذكورة أعلاه اعتباراً من اليوم عبر globesoccer، علماً أنّ أصوات المشجعين ولجنة التحكيم الرسمية لجلوب سوكر، والمكونة من أكثر من 30 من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، ومارتشيلو ليبي سيكون لهم الكلمة الفصل في تحديد الفائزين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز