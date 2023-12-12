80 % من بطاقات «ماستركارد» في الإمارات مستدامة بحلول 2025

أعلنت «ماستركارد» عن إطلاق تعهد البطاقات المستدامة في دولة الإمارات، وهي مبادرة من شأنها مساعدة البنوك العاملة في البلاد على التحول إلى استخدام البطاقات المصنوعة من مواد مستدامة. وبعد التزام البنوك العاملة في الدولة بالمشاركة في هذه المبادرة، ستكون 80% من بطاقات ماستركارد الصادرة في السوق مستدامة بحلول عام 2025.

وقد لاقى هذا التعهد إقبالًا واسعًا، حيث وقعت عليه أكثر من 10 بنوك ومؤسسات مالية بعيد إطلاقه، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز قبل ثلاث سنوات من الهدف العالمي الذي حددته «ماستركارد» بحلول العام 2028.

وتماشياً مع مستهدفات عام الاستدامة في دولة الإمارات، جاءت إطلاق المبادرة على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بهدف تمكين المستهلكين والشركات من الحدّ من أثرهم البيئي. وتسلط هذه المبادرة الضوء على دور ماستركارد كقوة محفزة للتغيير الإيجابي، وتستند إلى الزخم القوي الذي تشهده الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، والذي انعكس في تسجيل نمو بنسبة 32% في التمويل المستدام خلال عام 2022.

وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات وسلطنة عمان لدى «ماستركارد»: «نسعى لمساعدة البنوك على تزويد المستهلكين ببطاقات أكثر مراعاة للبيئة، ونتخذ تدابير فاعلة لإحداث تغيير ملموس، لتعم الفائدة على البيئة وقطاع الأعمال على حد سواء، وكذلك لتلبية المتطلبات المتنامية للمستهلكين. اخترنا دولة الإمارات لتكون محطة انطلاق هذه المبادرة لالتزامها الراسخ بحماية البيئة والمناخ، وهو ما ينعكس جليًا في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050. ويمثل مؤتمر الأطراف 'كوب 28' المنصة المثالية للإعلان عن هذه الخطوة المهمة في جهودنا نحو بناء عالم أكثر استدامة».

وقد تعهدت «ماستركارد» ببناء عالم أكثر استدامة، حيث تنفذ العديد من المبادرات والجهود لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2040. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا بأن جميع البطاقات البلاستيكية الجديدة ستكون مصنوعة من مواد أكثر استدامة (بما في ذلك المواد الحيوية أو المعاد تدويرها مثل rPVC أو rPET أو PLA) اعتباراً من 1 يناير 2028.

وعلى مستوى العالم، أطلقت «ماستركارد» نظام اعتماد لتمييز البطاقات المصنوعة بطريقة مستدامة من خلال علامة مستدامة يمكن التعرف عليها بسهولة. ولغاية اليوم، وافقت أكثر من 519 جهة مصدرة للبطاقات في 97 دولة حول العالم على التحول إلى المواد العضوية والمعاد تدويرها لصنع 388 مليون بطاقة عبر كامل شبكة «ماستركارد». كما أطلقت الشركة برنامجًا لتمكين الأفراد من إعادة تدوير بطاقاتهم، وذلك في سياق التدابير والإجراءات المتنوعة التي اتخذتها للحد من النفايات البلاستيكية بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري.

يشار إلى أن المستويات الحالية لانبعاثات الكربون واستخدام الموارد الطبيعية والتلوث تتجاوز الحدود المستدامة والآمنة بيئيًا. فاليوم، يتم إنتاج ما يصل إلى 6 مليارات بطاقة دفع كل عام، أغلبها مصنوعة من البولي فينيل كلورايد (PVC)، والتي يعتبر من الصعب إعادة تدويرها، نظرًا للحاجة إلى فصل العناصر عن بعضها البعض. يتم استبدال هذه البطاقات في المتوسط كل 3-4 سنوات، وتؤدي البطاقات المهملة إلى خلق أطنان من النفايات الضارة في جميع أنحاء العالم. ويسعى برنامج البطاقات المستدامة من «ماستركارد» إلى معالجة هذه المشكلة البيئية العالمية من خلال تقليل استخدام المواد البلاستيكية التي تستهلك لمرة واحدة في بطاقات الدفع.