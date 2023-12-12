معرض عرب بلاست 2023 ينطلق غداً في دبي بمشاركة 35 دولة

تحت رعاية الشيخ حشر آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، تنطلق غدا في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "عرب بلاست 2023 " أكبر معرض للبلاستيك والبتروكيماويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك الخليجية والعربية والعالمية، لتسليط الضوء على أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعات ومستقبلها خلال السنوات القادمة والكشف عن منتجاتها الجديدة التي تعزز مفاهيم الوعي البيئي والاستدامة.

ويشارك في الدورة الـ16 من الحدث الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام أكثر من 750 شركة عالمية متخصصة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 35 دولة منها سويسرا وألمانيا وإيطاليا والهند والصين والنمسا وتركيا والسعودية، مع توقعات أن يستقطب المعرض أكثر من 10 آلاف زائر في أيامه الثلاث، مع زيادة لافتة في حجم الشركات المحلية المشاركة لهذا العام إذ تفوق الـ 40 شركة.

وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات المنظمة للمعرض، ان المعرض يُعد منصة لقادة الصناعة لتقديم التطورات التكنولوجية التي تدفع نحو مستقبل مستدام، كما إن الدورة الجديدة ستقام بمشاركة 750 عارضا من 34 دولة، وستشهد اقامة أجنحة لـ 11 دولة، ومن بين الدول المشاركة الهند وأوروبا وتايوان والصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الحدث سيعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والتقنيات والحلول التي تشكل مستقبل قطاعي البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط في المنطقة إلى جانب أبرز التقنيات الصديقة للبيئة التي تدخل في هذه الصناعات، لافتاً إلى دور المعرض في الكشف عن التقنيات المتطورة في مجالات البلاستيك وإعادة التدوير والبتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.

من جانبه، أكد رشيد مبيض، مدير معرض عرب بلاست 2023، أن الدورة الجديدة من ستواصل دفع خطط الابتكار والاستدامة والتعاون في صناعات البلاستيك والبتروكيماويات"، لافتاً إلى السعي لوضع معايير عالية للوعي البيئي والاستدامة ونمو الأعمال.

وقال هلال الخروصي، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو، أن المشاركة تؤكد الالتزام بتوفير منصة مثالية تجمع رواد صناعة البوليمر من مختلف دول العالم ممن يسهمون في دفع عجلة النمو والتقدم لضمان مستقبل مستدام.