«الاتحاد لخدمات الطاقة» و«مطارات دبي» تتعاونان في مجالي التطوير المستدام

أعلنت الاتحاد لخدمات الطاقة، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مطارات دبي، حيث يشمل التعاون مبادرة تطويرية مبتكرة ومشروعاً شاملاً للطاقة الشمسية، وذلك تأكيداً على التزام المؤسستين بالاستدامة والريادة البيئية، وبما يتماشى مع أهداف الاستدامة لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وتعمل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، بالتعاون مع مطارات دبي، الجهة المشغلة لعدد من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بما في ذلك مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي، لتكون في طليعة الجهود الرامية إلى إحداث تحولات إيجابية في ممارسات الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة. ومن المتوقع أن تحقق هذه المشاريع في مطارات دبي وفورات كبيرة في الطاقة والمياه سنوياً، وأن تلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل أكثر صداقة للبيئة واستدامة للمنطقة.

وتعليقاً على الإعلان، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، وتزامناً مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، فإننا نحرص على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تشاركنا الرؤية نفسها في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني. إن الاستدامة هي محور اهتمامنا وتركيزنا، ويمثل تعاوننا مع مطارات دبي خطوة محورية في التزامنا بالاستدامة البيئية، والعمل على كفاءة الطاقة من خلال تدابير التطوير واعتماد الطاقة النظيفة من خلال استخدام الطاقة الشمسية. ومن خلال هذه المشاريع، تهدف شركة الاتحاد لخدمات الطاقة إلى لعب دور رئيسي في تحقيق رؤية دبي للوصول إلى مستقبل مستدام."

من جانبه، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تلتزم مطارات دبي بتوفير أفضل شبكة عالمية للربط الجوي مع إيلاء الأولوية للاستدامة البيئية في مطار دبي الدولي ودبي وورلد سنترال. وتُعد شراكتنا مع الاتحاد لخدمات الطاقة في مجال المشاريع الموفرة للطاقة تأكيداً على التزامنا باعتماد ممارسات مبتكرة ومستدامة، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والهادفة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وكذلك مع الجهود المشتركة التي يبذلها قطاع الطيران بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة".

ومن شأن هذا التعاون الحيوي أن يرسخ معياراً جديداً للشراكات المستدامة، ويسلط الضوء على التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحققه الجهود المشتركة في كل من كفاءة الطاقة والريادة البيئية؛ حيث رسخت فيه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة ومطارات دبي معياراً جديداً للممارسات المستدامة، ما يمهد الطريق أمام مستقبل مشرق يتجاوز التوقعات الحالية.